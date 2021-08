Hidrocarburos: avanza el proyecto de la Nación que perjudica a Mendoza

En los próximos días el Gobierno Nacional enviará al Congreso un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. La iniciativa está destinada a estimular la producción y las exportaciones con beneficios impositivos y acceso parcial a divisas, pero desde el Estado Provincial advierten que Mendoza podría quedar afuera, lo que le significaría convertirse en una plaza todavía menos atractiva frente a otras provincias, como Neuquén, con su fuerte en Vaca Muerta.

Desde el comienzo de la pandemia el Ejecutivo local ha buscado darle fuerza al sector con Mendoza Hidrocarburos, el programa que devuelve el 40% de los invertido a las empresas petroleras que desarrollen proyectos en territorio mendocino. El foco ha estado puesto en la recuperación de pozos inactivos, pero según advirtió el Director de Hidrocarburos de la provincia, Estanislao Schilardi, los esfuerzos de un programa de sostenimiento coyuntural se verían opacados por una ley que podría durar al menos 20 años.

“Nunca nos acercaron el proyecto. Junto a las provincias petroleras nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi, que incluye las 10 provincias en donde se extrae petróleo) , enviamos una nota a la Secretaría de Energía con observaciones, porque había algunas cosas con las que no estábamos de acuerdo, y no obtuvimos respuesta (la misiva tiene fecha al 12 de julio)”, explicó el funcionario provincial.

En concreto, la ley incentivaría inversiones en un solo tipo de explotación, dejando de lado el crudo convencional, como el de Mendoza, e incentivaría exportaciones, cuando en la provincia se produce crudo medanito y solo un 1% se destina al mercado externo. “No vemos beneficios desde ese punto de vista. Sería una ley a la medida de algunos pocos y afectaría a Mendoza, en donde el 25% del PBG responde a hidrocarburos”, agregó Schilardi.

Aunque la ley no evitaría que se concreten inversiones ya anunciadas para la provincia (YPF proyecta alrededor de U$S 500 millones en la parte mendocina de Vaca Muerta), porque ya son “compromisos asumidos”, si afectará los “esfuerzos que se hacen para atraer nuevas inversiones, porque Mendoza depende de la política energética nacional”.

Para Schilardi, sería muy diferente si se incentivara la extracción de crudo no convencional en campos maduros, dado que Mendoza es la cuarta productora de hidrocarburos y trabaja casi exclusivamente con esa clase de explotación. Lo cierto, es que hasta la fecha se ha quedado fuera de los incentivos nacionales, sin la posibilidad de desarrollar Vaca Muerta.

“La pandemia, que todavía no termina, pegó mucho en la industria, pero la tendencia se está revirtiendo. La producción crece mes a mes, y el empleo se ha mantenido, pero todavía hay gente del sector en su casa cobrando solo el 60% del salario. Si esto (la ley nacional) puede agravar la situación, es algo que analizarán nuestro Gobernador y el ministro de Economía (Enrique Vaquié)”, cerró el funcionario.

Mendoza Activa Hidrocarburos logró $2.200 millones en inversiones y el comienzo de nuevas perforaciones. En la segunda etapa se prevén $7 mil millones en inversiones. Jose Gutierrez | Jose Gutierrez

La discusión en el Congreso

El mendocino Omar Felix (PJ), presidente la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, aseguró que la próxima semana se conocerá cómo se encarará el debate de este proyecto de ley. Es que existen dos posibilidades. Si se trata como un debate entre las provincias, el proyecto iniciaría su recorrido en el Senado, pero si la discusión “es de materia impositiva”, iniciaría en Diputados. Por ahora la balanza se inclinaría hacia la primera posibilidad.

Una vez resuelta “la correspondencia legal”, se podrán conocer más detalles de un proyecto que ha sido “guardado bajo siete llaves”, por una cuestión estratégica, entendiendo que puede ser del interés de las provincias, pero también de las empresas que participan en la industria.

Ahora bien, Félix coincidió con Schilardi en que “si la ley no es pareja”, lejos de beneficiar a Mendoza podría perjudicarla, porque las características de la actividad en la provincia son más complejas (crudo pesado), frente a las posibilidades que ofrece Vaca Muerta en Neuquén.

“Mendoza deberá tener más beneficios de tipo impositivo y sumar promociones propias para que las empresas la prefieran. No conocemos el texto, todavía está en pocas manos de gente del Ejecutivo (Nación), pero la próxima semana se sabrán los detalles”, cerró Félix.

La próxima semana podrá conocerse en detalle el Proyecto de ley de Hidrocarburos, para ver si realmente perjudica a Mendoza. Gentileza Los Andes

El empleo en Hidrocarburos

De afectar a la provincia, una ley así también restaría posibilidades para que se generara mano de obra en el sector, y es por eso que los sindicatos también mostraron interés por lo que promete ser una discusión para la próxima semana.

No obstante, Julián Matamala, secretario general del Sindicato de los Jerárquicos de Cuyo y la Rioja, aclaró que hoy tienen una preocupación más urgente, que tiene que ver con que la empresa Pluspetrol pararía varios equipos de trabajo. “Antes de la pandemia teníamos 15 equipos de workover, hoy tenemos 8; de perforación teníamos 5, y hoy no tenemos ninguno, por lo que planeamos una medida de fuerza para el próximo martes. Desde las 18 horas, vamos a parar todos los yacimientos”, señaló Matamala, y agregó que la decisión fue tomada el viernes, y que no la levantarán ni siquiera con el dictado de una conciliación obligatoria.

Para el representante del sector Jerárquico, “si no se reactivan los equipos de perforación y de workover” que se pararon durante la pandemia, todos los esfuerzos del Gobierno de la Provincia, y los de los propios trabajadores, que aceptaron “trabajar de a cuatro turnos en lugar de tres, con un esquema de 14 días, 7 de franco y 7 suspendidos (en los que cobran el 60% del salario), para que más gente pudiera volver a la actividad”, van a ser en vano.

El pedido puntual es que no se paren nuevos equipos, porque más de 50 personas, entre trabajadores directos e indirectos quedarían sin empleo, y que por el contrario se vuelva a la actividad en Cerro Morado, en donde comenzarían a trabajar 40 personas de forma directa, y cerca de 350 si se suman los indirectos.

El martes, desde las 18 horas, trabajadores petroleros irán a un paro para reclamar que se reabran operaciones. /Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti

Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas

La iniciativa fue anunciada el 20 de marzo por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso, pero tras más de 30 reuniones entre el secretario de Energía Darío Martínez, funcionarios de la misma cartera, autoridades de las provincias, empresas. cámaras del sector y los sindicatos, el proyecto se enviaría para su tratamiento.

Se pensó en un régimen a 20 años con distintos esquemas de beneficios para cada sector. En el caso del petróleo, las empresas que logren incrementar su producción podrán elevar sus exportaciones y tendrán garantizada la libre disponibilidad de un porcentaje de las divisas. Fuentes oficiales indicaron que se tomará el período entre abril de 2020 y abril pasado para determinar el punto de partida con el que se calcularán los eventuales avances en la producción.

Así, cada empresa tendrá una línea de base y deberá ofrecer el 80% de su producción adicional para el abastecimiento interno. En tanto, se garantizará la exportación del 20% restante y la libre disponibilidad del 50% de las divisas que surjan de esa operación.

En el Ministerio de Economía se definen los últimos detalles del proyecto para enviárselo a la Secretaría de Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra, donde se analizarán en detalle los aspectos legales. Luego del análisis final del presidente Fernández, la iniciativa se girará al Congreso.

Nota de la OFEPHI al Secretario de Energía de la Nación: