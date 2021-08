El Gobierno nacional ya tiene lista una ley para promover las inversiones en hidrocarburos

El gobierno nacional terminó de redactar el proyecto de ley tendiente a promover las inversiones en el sector de los hidrocarburos, cuyo objetivo central será el de potenciar la producción de gas, petróleo y desarrollos especiales, para garantizar el abastecimiento interno y potenciar las exportaciones y el consecuente ingreso de divisas.

“La producción petrolera cae significativamente desde la década de los ‘90 hasta la actualidad. Tenemos una recuperación en la producción gasífera con el Plan Gas, pero aún así importamos entre 1.000 y 2.500 millones de dólares por año de gas, lo cual genera tensiones cambiarias importantes en nuestro país”, explicaron los funcionarios a cargo de darle forma al texto.

Se pensó en un régimen a 20 años con distintos esquemas de beneficios para cada sector. En el caso del petróleo, las empresas que logren incrementar su producción podrán elevar sus exportaciones y tendrán garantizada la libre disponibilidad de un porcentaje de las divisas.

Al respecto, fuentes oficiales indicaron que se tomará el período entre abril de 2020 y abril pasado para determinar el punto de partida con el que se calcularán los eventuales avances en la producción.

Así, cada empresa tendrá una línea de base y deberá ofrecer el 80% de su producción adicional para el abastecimiento interno. En tanto, se garantizará la exportación del 20% restante y la libre disponibilidad del 50% de las divisas que surjan de esa operación.

“El 80% lo tendrán que ofrecer en el mercado interno, pero esto no quiere decir que no se pueda exportar nada de eso. Si lo ofrecen y no hay refinadoras que lo quieran comprar, también podrán exportar de ese porcentaje la parte que no quieran las refinadoras, pero sobre eso no tendrán beneficios de libre disponibilidad de divisas”, aclararon las fuentes consultadas.

El texto se basó en los criterios que establecieron el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que se consensuaron en mesas de trabajo con los representantes de los gobiernos de las provincias productoras, de las empresas y de los gremios del sector, entre otros.

De aprobarse, la ley servirá para la promoción de proyectos nuevos, de los que tienen capacidad de potenciar su producción y hasta de los que están paralizados pero pueden reactivarse.

Según se informó oficialmente, en conjunto el esquema apunta a alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad, e incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino.

La iniciativa prevé dar un impulso al sector promocionando la producción convencional como no convencional -con distintos incentivos y requerimientos- y en todas las cuencas del país, así como todas las actividades que directa o indirectamente están relacionadas.

También se promueve el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.

En la Casa Rosada se encargaron de resaltar que, además de garantizar el abastecimiento interno, la propuesta representa una herramienta para “conseguir divisas en función de esa exportación adicional y fortalecer al Banco Central”. Sin embargo, evitaron indicar cuál es el monto anual de dólares que se esperan sumar en las arcas de la autoridad monetaria.

“Las divisas que se generen para el Central tiene que ver con la recepción que tenga la industria de una herramienta que entendemos genera las reglas suficientes y claras para un proceso de mayores inversiones”, señalaron.

En el Ministerio de Economía se definen los últimos detalles del proyecto para enviárselo a la Secretaría de Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra, donde se analizarán en detalle los aspectos legales. Y luego del análisis final del presidente Fernández, la iniciativa se girará al Congreso. La expectativa es hacerlo en los próximos días, incluso, antes de que finalice la semana.