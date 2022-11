Heladas: ya se siente el impacto en la venta y fabricación de maquinarias agrícolas

Las heladas no sólo afectaron de manera directa a numerosos productores en toda la provincia, sino que también, de modo indirecto, perjudicaron a otros sectores. Desde la industria metalmecánica aseguran que “ya hay productores y empresas cancelando inversiones”, mientras que las compañías que venden maquinarias agrícolas muestran preocupación por el impacto que podría tener en sus ventas.

Es que aquellos productores que perdieron buena parte de su producción -o aún no tienen la certeza, pero anticipan pérdidas importantes- han puesto en suspenso sus planes de inversión, ya que saben que tendrán que esperar hasta fines de 2023 o principios del 2024, para contar con el ingreso de una nueva cosecha.

Por otra parte, las trabas a las importaciones siguen generando dificultades para la adquisición de maquinarias, ya sea por los permisos para ingresar equipos terminado o por los inconvenientes para la importación de insumos de fabricación. Y los vendedores anticipan que estos problemas podrían agravarse en los próximos meses, por el bajo nivel de reservas y las diversas medidas que ha implementado el Gobierno nacional para evitar que sigan cayendo.

Problemas en puerta

Aunque la gravedad de los daños provocados por las heladas será visible recién dentro de algunos días, las consecuencias sobre la economía de productores y bodegas ya está más que clara. Mariano Guizzo, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza (Asinmet), aseguró que desde que ocurrieron las heladas se han cancelado muchas inversiones de parte de los productores y empresas del sector vitivinícola. “Dependemos de que a la actividad primaria le vaya bien para nosotros también poder crecer”, comentó.

Por su parte, Mauro Mateu, gerente comercial de Mateu Agrovial (venta de vehículos para el agro), mencionó que venían recibiendo consultas por diferentes maquinarias, pero esta semana el movimiento se frenó. “Es un año muy malo para el ajo, porque los precios están bajos y hay poca demanda. Esperaremos a ver qué sucede con la uva, aunque sabemos que muchos viticultores no van a tener buenas cosechas”, lamentó.

La empresa que representa Mateu se dedica tanto a la producción como a la venta de maquinarias (son representantes oficiales en Mendoza y en San Juan de los tractores Framtrac) y además tienen una finca en el Este provincial, donde sufrieron de las heladas sobre sus plantaciones de papas.

Mateu señaló que, en enero o febrero, cuando los productores empiecen a cobrar por su producción, podrán medir el impacto concreto en las ventas. El punto a favor es que, como las máquinas se venden a dólar oficial, el precio resulta conveniente para quienes buscan invertir.

Pese a eso, planteó que el gran problema es que las dos fábricas con las que trabajan les comunicaron que no les van a entregar tractores hasta nuevo aviso. Primero fue una, detalló, y una semana después, la segunda; sin explicarles el motivo de este cese de entregas. Mateu expresó que no saben si será por una semana, 10 días o por tiempo indefinido, ni tampoco si debe a dificultades para importar o si se esperan novedades en el tipo de cambio. De momento, precisó, siguen entregando los vehículos que ya vendieron, pero no pueden realizar operaciones nuevas.

Es algo más alentador el panorama descripto por Nicolás Cormio, gerente de territorio de Diesel Lange. “Los clientes han manifestado preocupación por lo sucedido, pero no han cancelado operaciones por el momento”, señaló.

La empresa, detalló, trabaja con preventa, por lo que ahora están vendiendo equipos para marzo y abril de 2023. Como el productor ya viene pagando y tenía programada la adquisición, además de que ha esperado tres o cuatro meses por el vehículo, estimó que es menos probable que desista de su compra.

Cormio explicó que el actual es un momento “bisagra”, ya que el productor de ajo y cebolla está levantando la cosecha y recién está obteniendo el efectivo, que podría decidir invertir en maquinaria; mientras que el vitivinícola está planificando la vendimia y analizando qué equipos tiene y cuáles podría necesitar comprar.

Coincidió con que, al vender a dólar oficial, la amplia brecha entre este tipo de cambio y los alternativos hace que aún sea una buena opción para que los productores inviertan. Sin embargo, reconoció que esperan que las ventas estén por debajo de las de los dos años anteriores. Por un lado, porque el contexto económico ha ido empeorando y, por otro, porque el clima ha comprometido la producción agrícola.

La empresa fabrica en el país los tractores de la serie 5 mil -que va de los 30 hp a los 120 hp-, por lo que no han tenido los inconvenientes de otras compañías con las importaciones. Si bien algunos componentes son importados, de momento sólo han tenido demoras para conseguir esos insumos, pero no se han visto obligados a suspender la producción. De todas formas, Cormio expresó que temen que haya nuevas restricciones, que puedan complicar las operaciones.