“Hay que pasar el verano”: empresas en alerta ante un 2024 con desregulación e incertidumbre

Paolo Rocca, cabeza del mayor grupo industrial, recomendó ser competitivos para reemplazar con exportaciones la caída de la demanda local, mantener los recursos estratégicos, conservar la solidez financiera y defender las comunidades donde se desarrollan las actividades. “Habrá tensión”, vaticinó de cara al futuro.

En ese marco, la producción de acero descendió 10% en noviembre, las automotrices y fábricas de autopartes ya anticiparon paradas de plantas y vacaciones en grado mayor a otros años. “Hay que pasar el verano”, se ilusionan. Otros creen que no llegan a la temporada de otoño.

"Las distorsiones se han acumulado a lo largo de los últimos años, en particular del último año", remarcó Rocca.

CADENA DE SUPERMERCADOS

Lo cierto es que la mayoría de las empresas se están entrenando para lo que viene, con un diciembre con sabor agridulce. Por ejemplo, la cadena Coto lanzó tres días de “noches digitales” con 8.000 productos entre bazar, textiles y electrodomésticos, que se les fueron de las manos en un verdadero frenesí.

“A la gente le quemaba la plata”, contaron. Claro que esa situación se fue desvaneciendo con precios que en las dos últimas semanas subieron 50%. La cadena, que no quiere convalidar nuevos aumentos, mantiene una pulseada con proveedores que, a su vez, no entregan los productos.

“Enero viene muy frío, la plata ya se quemó y ahora no alcanza. Frente a eso, creatividad e importación de productos más baratos para estar al lado de la gente”, deslizaron en lo que parece ser también prenda de negociación con quienes los abastecen.

Wal-Mart, la famosa cadena de supermecados.

Otra cadena, Chango Más, de Francisco de Narváez, que se quedó con Wal Mart y ya es la cuarta en importancia, acaba de inaugurar 1.000 metros cuadrados en Campana y busca compensar las menores ventas con una mayor llegada a distintas localidades. De esta manera, se muestran en plena pelea porque no quieren resignar la posición de mercado que ganaron en los últimos años.

Es que al compás de precios justos, que Alberto Fernández dejó solo en poder de las grandes cadenas, los autoservicios y almacenes perdieron entre un 30 y 40% de participación. “No hay más precios regulados y vamos a hacer valer nuestra capacidad de compra”, aseguraron.

FRIGORÍFICOS

Por otra parte, en la industria frigorífica ya viven el apretón de los consumidores al punto que cuando el Gobierno les planteó una canasta voluntaria de cortes a precios populares, lo resolvieron velozmente. Los valores que se dispararon ya cayeron a nivel mayorista por la abrupta baja del consumo.

La industria frigorífica en constante análisis del mercado externo e interno.

Según el reporte de Clarín, en esa industria están decididos a exportar más, pero los castiga una cotización internacional deprimida. En tanto en el mercado interno afirman que abunda la competencia desleal en un rubro en el que la evasión araña los US$ 1.000 millones.

LABORATORIOS

También los laboratorios, ahora con precios libres, avizoran disminución de ventas y probable falta de pagos de prestadores públicos y privados. Los remedios se dispararon 211% en el año y en Cilfa, que agrupa a los de capital nacional, argumentan que el impacto de la devaluación fue “352,30% muy superior a los aumentos”.

PAMI. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Ante esto, se quejan del decreto desregulador que permite recetar los genéricos mucho más económicos. Además, hablan de “deudas comerciales vencidas con proveedores del exterior que deberán ser canceladas en el futuro a un dólar sensiblemente más alto. Y los precios PAMI que están absolutamente desfasados de los valores de mercado”.

CONSTRUCCIÓN

En la construcción las obras ya están paralizadas como sucede todos los años desde el 25 de diciembre al 6 de enero. Claro que esta vez creen que ya no reanudan las obras públicas en ejecución.

Gustavo Weiss (LaVoz/Archivo).

Gustavo Weiss, titular de la Cámara, peregrinó en busca de respuestas y definiciones. La mitad de los 550.000 trabajadores jornalizados se desempeña en obras del estado nacional, provincial y municipal. No tuvo respuesta y “la obra privada no solo no puede absorber el freno de lo público sino que tampoco hay financiamiento”, señaló.

CAMPO

Ante la incertidumbre, las buenas noticias llegan desde el campo. La cosecha de soja, maíz, sorgo y girasol avanza a muy buen ritmo y las cotizaciones siguen firmes. Hay certeza de que arrimará US$ 35 mil millones más este año.

SEGUÍ LEYENDO: