7 de enero de 2026 - 12:49

Hasta USD 8.500 millones: quiénes son los 50 argentinos más ricos, según Forbes

El ranking expone el crecimiento patrimonial de destacados empresarios, a tono con la recuperación de activos argentinos en el exterior.

Quiénes son los argentinos más ricos

Quiénes son los argentinos más ricos

Foto:

Ilustrativa
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ

Antes del vencimiento de deuda, el BCRA cerró un préstamo por USD 3.000 millones con 6 bancos internacionales

Por Redacción Economía
Luciano Pereyra forma parte de una bodega que desarrolla vinos en una de las zonas más reconocidas del Valle de Uco.

Luciano Pereyra y su nuevo proyecto en una bodega del Valle de Uco

Por Redacción Economía

El listado, que incluye datos hasta 2024, expone la fortuna conjunta de un grupo de 50 magnates que alcanza casi los 78.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 12,1% del PBI argentino de 2023 y un salto del 68% en comparación con la medición de 2020.

Según el informe, Galperin tiene un patrimonio estimado en USD 8.500 millones. La expansión regional de la compañía y el crecimiento de Mercado Pago, que ya supera los 52 millones de usuarios, explican buena parte de ese posicionamiento.

Marcos Galperín renunció como CEO de Mercado Libre en Argentina
Marcos Galperin, el m&aacute;s rico de Argentina

Marcos Galperin, el más rico de Argentina

En segundo lugar se ubican Hugo Sigman, Silvia Gold y su familia, con USD 6.300 millones, apoyados en la proyección internacional del Grupo Insud dentro de la industria farmacéutica.

Hugo Sigman, del Grupo Insud - Foto: Clarín
Hugo Sigman, del Grupo Insud - Foto: Clarín
Hugo Sigman, del Grupo Insud - Foto: Clarín

El podio se completa con Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group, que concentra una fortuna de USD 5.100 millones vinculada al petróleo y al desarrollo de Vaca Muerta.

Bulgheroni apuesta por mecanizar la vitivinicultura
Alejandro Bulgheroni

Alejandro Bulgheroni

El top cinco lo integran además Luis Pérez Companc y su familia, con USD 4.200 millones, al frente de negocios en alimentos y energía, y Paolo Rocca, con USD 4.100 millones, como principal referente del Grupo Techint y su peso en el acero y el gas no convencional.

Más abajo en el ranking aparecen nombres históricos del empresariado argentino, como la familia Bagó en el sector farmacéutico, los Pagani de Arcor en la agroindustria y los Eskenazi con el Grupo Petersen.

De acuerdo con Forbes, el repunte de los activos argentinos en los mercados financieros explicó gran parte del incremento patrimonial, en un escenario donde energía, agro, farma y tecnología concentran la mayor generación de riqueza.

Los 50 más ricos de Argentina (Forbes)

Aquí tienes el listado actualizado con el formato solicitado, reemplazando la "M" por la palabra completa:

  1. Marcos Galperin (Mercado Libre): USD 8.500 millones

  2. Hugo Sigman, Silvia Gold & familia (Grupo Insud): USD 6.300 millones

  3. Alejandro Pedro Bulgheroni (Pan American Energy): USD 5.100 millones

  4. Luis Perez Companc & familia (Molinos Río de la Plata/Pecom): USD 4.200 millones

  5. Paolo Rocca (Grupo Techint): USD 4.100 millones

  6. Eduardo Eurnekian (Corporación América): USD 3.500 millones

  7. Ricardo Luis Rey Rodríguez & familia (Pluspetrol): USD 3.100 millones

  8. Lodovico Andrea Palú Rocca & familia (Techint): USD 2.700 millones

  9. Alberto y Pablo Roemmers (Laboratorios Roemmers): USD 2.400 millones

  10. Roberto Daniel Urquía (Aceitera General Deheza): USD 1.800 millones

  11. Eduardo Francisco Costantini (Consultatio/Nordelta): USD 1.600 millones

  12. Javier Madanes Quintanilla & familia (Aluar/Fate): USD 1.500 millones

  13. Jorge Brito & familia (Banco Macro): USD 1.450 millones

  14. Jorge Ezequiel Delfín Carballo (Banco Macro): USD 1.450 millones

  15. Juan Carlos y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó): USD 1.380 millones

  16. Alfredo Poli & hermanos (Pluspetrol): USD 1.350 millones

  17. Manuel Fernando Antelo Daneri (Logística/CAT/Car One): USD 1.300 millones

  18. Carlos Sielecki & familia (Energía/Farma): USD 1.250 millones

  19. Luis Alejandro Pagani & hermanos (Grupo Arcor): USD 1.200 millones

  20. Guillermo Liberman & hermanos (Global SLI): USD 1.150 millones

  21. Enrique Eskenazi & familia (Grupo Petersen): USD 1.150 millones

  22. Adriana y Eduardo Cohen Watkins (Inversiones/Herederos Safra): USD 1.100 millones

  23. Alejandro Gotz & familia (Energía/PCR): USD 1.050 millones

  24. Carlos Blaquier Arrieta & hermanos (Ledesma): USD 1.000 millones

  25. Francisco De Narváez Steuer (Grupo De Narváez): USD 1.000 millones

  26. Jorge Guillermo y Ricardo Stuart Milne (ex Banco Patagonia): USD 1.000 millones

  27. Alfredo Coto (Supermercados Coto): USD 1.000 millones

  28. Ignacio De Marco (BairesDev): USD 1.000 millones

  29. Gastón Taratuta (Aleph): USD 960 millones

  30. Lionel Andrés Messi (Deportes/Inversiones): USD 950 millones

  31. Marcelo Mindlin (Pampa Energía): USD 900 millones

  32. Bárbara Bengolea de Lafuente de Ferrari (Heredera Fortabat): USD 850 millones

  33. Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos (Herederos Fortabat): USD 850 millones

  34. Amalia Amoedo de Lafuente (Heredera Fortabat): USD 850 millones

  35. Alfredo Alberto y Karina Román (Logística): USD 800 millones

  36. Adrián y Daniel Werthein (Grupo Werthein/Vrio): USD 650 millones

  37. Rubén Lucio Cherñajovsky (Newsan): USD 640 millones

  38. Gerardo Luis Bartolomé (Don Mario/Semillas): USD 620 millones

  39. Felipe y Marcela Noble Herrera (Grupo Clarín): USD 610 millones

  40. Benjamín Gabriel Romero (Emepa): USD 600 millones

  41. Elena Khafif & hermanos (Real Estate/RAGHSA): USD 590 millones

  42. Manuel Santos Uribelarrea & familia (MSU): USD 550 millones

  43. Mauricio Filiberti (Transclor/Edenor): USD 500 millones

  44. Juan Carlos Villa Larroudet & familia (Grupo Omint): USD 500 millones

  45. Héctor Fernando Colella Moix (OCASA/Logística): USD 480 millones

  46. Martín Fernando Brandi & familia (PCR): USD 470 millones

  47. Miguel Galuccio (Vista Energy): USD 450 millones

  48. David Eli (Eventos deportivos/Mundo): USD 440 millones

  49. Nicolas Caputo & familia (Caputo S.A./Mirgor): USD 430 millones

  50. Enrique Piñeyro (Inversiones/Cine/Piloto): USD 420 millones

Según Forbes, las fuentes son: Dow Jones, Nasdaq, CNV, Sotheby's, Christie's, Forbes Intencional, Bloomberg, La Nación, Clarín, entrevistas realizadas a los empresarios incluidos o allegados y exallegados entre los que se encuentran abogados, contadores, CEO, directores de asuntos públicos y comunicación, competidores, exparejas o familiares.

Todos los empresarios fueron consultados previo a la publicación para corregir o ratificar la cifra.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Descuentos y reintegros en combustibles durante enero de 2026

Renuevan descuentos de hasta 30% y reintegros de $25.000 en combustibles para enero de 2026

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar para este jueves 8 de enero

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 8 de enero

Por Redacción Economía
Estiman que la cosecha 2026 en Mendoza será inferior a la 2025, por la afectación por heladas

Anticipan una reducción en la cosecha de uva en Mendoza, pero promedio a nivel nacional

Por Sandra Conte
El beneficio solo aplica en compras presenciales en Jumbo.

Vuelve el reintegro en Jumbo: MODO devuelve $25.000 con tarjetas de más de 10 bancos

Por Melisa Sbrocco