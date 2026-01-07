Hasta USD 8.500 millones: quiénes son los 50 argentinos más ricos, según Forbes

Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, es la persona más rica de Argentina, de acuerdo al ranking elaborado por la revista Forbes.
El ranking expone el crecimiento patrimonial de destacados empresarios, a tono con la recuperación de activos argentinos en el exterior.
El listado, que incluye datos hasta 2024, expone la fortuna conjunta de un grupo de 50 magnates que alcanza casi los 78.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 12,1% del PBI argentino de 2023 y un salto del 68% en comparación con la medición de 2020.
Según el informe, Galperin tiene un patrimonio estimado en USD 8.500 millones. La expansión regional de la compañía y el crecimiento de Mercado Pago, que ya supera los 52 millones de usuarios, explican buena parte de ese posicionamiento.
En segundo lugar se ubican Hugo Sigman, Silvia Gold y su familia, con USD 6.300 millones, apoyados en la proyección internacional del Grupo Insud dentro de la industria farmacéutica.
El podio se completa con Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group, que concentra una fortuna de USD 5.100 millones vinculada al petróleo y al desarrollo de Vaca Muerta.
El top cinco lo integran además Luis Pérez Companc y su familia, con USD 4.200 millones, al frente de negocios en alimentos y energía, y Paolo Rocca, con USD 4.100 millones, como principal referente del Grupo Techint y su peso en el acero y el gas no convencional.
Más abajo en el ranking aparecen nombres históricos del empresariado argentino, como la familia Bagó en el sector farmacéutico, los Pagani de Arcor en la agroindustria y los Eskenazi con el Grupo Petersen.
De acuerdo con Forbes, el repunte de los activos argentinos en los mercados financieros explicó gran parte del incremento patrimonial, en un escenario donde energía, agro, farma y tecnología concentran la mayor generación de riqueza.
Marcos Galperin (Mercado Libre): USD 8.500 millones
Hugo Sigman, Silvia Gold & familia (Grupo Insud): USD 6.300 millones
Alejandro Pedro Bulgheroni (Pan American Energy): USD 5.100 millones
Luis Perez Companc & familia (Molinos Río de la Plata/Pecom): USD 4.200 millones
Paolo Rocca (Grupo Techint): USD 4.100 millones
Eduardo Eurnekian (Corporación América): USD 3.500 millones
Ricardo Luis Rey Rodríguez & familia (Pluspetrol): USD 3.100 millones
Lodovico Andrea Palú Rocca & familia (Techint): USD 2.700 millones
Alberto y Pablo Roemmers (Laboratorios Roemmers): USD 2.400 millones
Roberto Daniel Urquía (Aceitera General Deheza): USD 1.800 millones
Eduardo Francisco Costantini (Consultatio/Nordelta): USD 1.600 millones
Javier Madanes Quintanilla & familia (Aluar/Fate): USD 1.500 millones
Jorge Brito & familia (Banco Macro): USD 1.450 millones
Jorge Ezequiel Delfín Carballo (Banco Macro): USD 1.450 millones
Juan Carlos y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó): USD 1.380 millones
Alfredo Poli & hermanos (Pluspetrol): USD 1.350 millones
Manuel Fernando Antelo Daneri (Logística/CAT/Car One): USD 1.300 millones
Carlos Sielecki & familia (Energía/Farma): USD 1.250 millones
Luis Alejandro Pagani & hermanos (Grupo Arcor): USD 1.200 millones
Guillermo Liberman & hermanos (Global SLI): USD 1.150 millones
Enrique Eskenazi & familia (Grupo Petersen): USD 1.150 millones
Adriana y Eduardo Cohen Watkins (Inversiones/Herederos Safra): USD 1.100 millones
Alejandro Gotz & familia (Energía/PCR): USD 1.050 millones
Carlos Blaquier Arrieta & hermanos (Ledesma): USD 1.000 millones
Francisco De Narváez Steuer (Grupo De Narváez): USD 1.000 millones
Jorge Guillermo y Ricardo Stuart Milne (ex Banco Patagonia): USD 1.000 millones
Alfredo Coto (Supermercados Coto): USD 1.000 millones
Ignacio De Marco (BairesDev): USD 1.000 millones
Gastón Taratuta (Aleph): USD 960 millones
Lionel Andrés Messi (Deportes/Inversiones): USD 950 millones
Marcelo Mindlin (Pampa Energía): USD 900 millones
Bárbara Bengolea de Lafuente de Ferrari (Heredera Fortabat): USD 850 millones
Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos (Herederos Fortabat): USD 850 millones
Amalia Amoedo de Lafuente (Heredera Fortabat): USD 850 millones
Alfredo Alberto y Karina Román (Logística): USD 800 millones
Adrián y Daniel Werthein (Grupo Werthein/Vrio): USD 650 millones
Rubén Lucio Cherñajovsky (Newsan): USD 640 millones
Gerardo Luis Bartolomé (Don Mario/Semillas): USD 620 millones
Felipe y Marcela Noble Herrera (Grupo Clarín): USD 610 millones
Benjamín Gabriel Romero (Emepa): USD 600 millones
Elena Khafif & hermanos (Real Estate/RAGHSA): USD 590 millones
Manuel Santos Uribelarrea & familia (MSU): USD 550 millones
Mauricio Filiberti (Transclor/Edenor): USD 500 millones
Juan Carlos Villa Larroudet & familia (Grupo Omint): USD 500 millones
Héctor Fernando Colella Moix (OCASA/Logística): USD 480 millones
Martín Fernando Brandi & familia (PCR): USD 470 millones
Miguel Galuccio (Vista Energy): USD 450 millones
David Eli (Eventos deportivos/Mundo): USD 440 millones
Nicolas Caputo & familia (Caputo S.A./Mirgor): USD 430 millones
Enrique Piñeyro (Inversiones/Cine/Piloto): USD 420 millones
Según Forbes, las fuentes son: Dow Jones, Nasdaq, CNV, Sotheby's, Christie's, Forbes Intencional, Bloomberg, La Nación, Clarín, entrevistas realizadas a los empresarios incluidos o allegados y exallegados entre los que se encuentran abogados, contadores, CEO, directores de asuntos públicos y comunicación, competidores, exparejas o familiares.
Todos los empresarios fueron consultados previo a la publicación para corregir o ratificar la cifra.