Hasta USD 8.500 millones: quiénes son los 50 argentinos más ricos, según Forbes

Marcos Galperin , el fundador de M ercado Libre , es la persona más rica de Argentina, de acuerdo al ranking elaborado por la revista Forbes.

El listado, que incluye datos hasta 2024, expone la fortuna conjunta de un grupo de 50 magnates que alcanza casi los 78.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 12,1% del PBI argentino de 2023 y un salto del 68% en comparación con la medición de 2020.

Según el informe, Galperin tiene un patrimonio estimado en USD 8.500 millones. La expansión regional de la compañía y el crecimiento de Mercado Pago , que ya supera los 52 millones de usuarios, explican buena parte de ese posicionamiento.

En segundo lugar se ubican Hugo Sigman , Silvia Gold y su familia , con USD 6.300 millones, apoyados en la proyección internacional del Grupo Insud dentro de la industria farmacéutica.

El podio se completa con Alejandro Bulgheroni , presidente de Pan American Energy Group , que concentra una fortuna de USD 5.100 millones vinculada al petróleo y al desarrollo de Vaca Muerta.

El top cinco lo integran además Luis Pérez Companc y su familia, con USD 4.200 millones, al frente de negocios en alimentos y energía, y Paolo Rocca, con USD 4.100 millones, como principal referente del Grupo Techint y su peso en el acero y el gas no convencional.

Más abajo en el ranking aparecen nombres históricos del empresariado argentino, como la familia Bagó en el sector farmacéutico, los Pagani de Arcor en la agroindustria y los Eskenazi con el Grupo Petersen.

De acuerdo con Forbes, el repunte de los activos argentinos en los mercados financieros explicó gran parte del incremento patrimonial, en un escenario donde energía, agro, farma y tecnología concentran la mayor generación de riqueza.



Marcos Galperin (Mercado Libre): USD 8.500 millones Hugo Sigman, Silvia Gold & familia (Grupo Insud): USD 6.300 millones Alejandro Pedro Bulgheroni (Pan American Energy): USD 5.100 millones Luis Perez Companc & familia (Molinos Río de la Plata/Pecom): USD 4.200 millones Paolo Rocca (Grupo Techint): USD 4.100 millones Eduardo Eurnekian (Corporación América): USD 3.500 millones Ricardo Luis Rey Rodríguez & familia (Pluspetrol): USD 3.100 millones Lodovico Andrea Palú Rocca & familia (Techint): USD 2.700 millones Alberto y Pablo Roemmers (Laboratorios Roemmers): USD 2.400 millones Roberto Daniel Urquía (Aceitera General Deheza): USD 1.800 millones Eduardo Francisco Costantini (Consultatio/Nordelta): USD 1.600 millones Javier Madanes Quintanilla & familia (Aluar/Fate): USD 1.500 millones Jorge Brito & familia (Banco Macro): USD 1.450 millones Jorge Ezequiel Delfín Carballo (Banco Macro): USD 1.450 millones Juan Carlos y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó): USD 1.380 millones Alfredo Poli & hermanos (Pluspetrol): USD 1.350 millones Manuel Fernando Antelo Daneri (Logística/CAT/Car One): USD 1.300 millones Carlos Sielecki & familia (Energía/Farma): USD 1.250 millones Luis Alejandro Pagani & hermanos (Grupo Arcor): USD 1.200 millones Guillermo Liberman & hermanos (Global SLI): USD 1.150 millones Enrique Eskenazi & familia (Grupo Petersen): USD 1.150 millones Adriana y Eduardo Cohen Watkins (Inversiones/Herederos Safra): USD 1.100 millones Alejandro Gotz & familia (Energía/PCR): USD 1.050 millones Carlos Blaquier Arrieta & hermanos (Ledesma): USD 1.000 millones Francisco De Narváez Steuer (Grupo De Narváez): USD 1.000 millones Jorge Guillermo y Ricardo Stuart Milne (ex Banco Patagonia): USD 1.000 millones Alfredo Coto (Supermercados Coto): USD 1.000 millones Ignacio De Marco (BairesDev): USD 1.000 millones Gastón Taratuta (Aleph): USD 960 millones Lionel Andrés Messi (Deportes/Inversiones): USD 950 millones Marcelo Mindlin (Pampa Energía): USD 900 millones Bárbara Bengolea de Lafuente de Ferrari (Heredera Fortabat): USD 850 millones Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos (Herederos Fortabat): USD 850 millones Amalia Amoedo de Lafuente (Heredera Fortabat): USD 850 millones Alfredo Alberto y Karina Román (Logística): USD 800 millones Adrián y Daniel Werthein (Grupo Werthein/Vrio): USD 650 millones Rubén Lucio Cherñajovsky (Newsan): USD 640 millones Gerardo Luis Bartolomé (Don Mario/Semillas): USD 620 millones Felipe y Marcela Noble Herrera (Grupo Clarín): USD 610 millones Benjamín Gabriel Romero (Emepa): USD 600 millones Elena Khafif & hermanos (Real Estate/RAGHSA): USD 590 millones Manuel Santos Uribelarrea & familia (MSU): USD 550 millones Mauricio Filiberti (Transclor/Edenor): USD 500 millones Juan Carlos Villa Larroudet & familia (Grupo Omint): USD 500 millones Héctor Fernando Colella Moix (OCASA/Logística): USD 480 millones Martín Fernando Brandi & familia (PCR): USD 470 millones Miguel Galuccio (Vista Energy): USD 450 millones David Eli (Eventos deportivos/Mundo): USD 440 millones Nicolas Caputo & familia (Caputo S.A./Mirgor): USD 430 millones Enrique Piñeyro (Inversiones/Cine/Piloto): USD 420 millones

Según Forbes, las fuentes son: Dow Jones, Nasdaq, CNV, Sotheby's, Christie's, Forbes Intencional, Bloomberg, La Nación, Clarín, entrevistas realizadas a los empresarios incluidos o allegados y exallegados entre los que se encuentran abogados, contadores, CEO, directores de asuntos públicos y comunicación, competidores, exparejas o familiares.

Todos los empresarios fueron consultados previo a la publicación para corregir o ratificar la cifra.