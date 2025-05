Gustavo Weiss en ArMinera: "Solo el 15% puede financiarse con capital privado, el resto debe ser obra pública"

Weiss aseguró que existen numerosas obras que pueden realizarse con capital privado, especialmente en sectores como energía, gasoductos, oleoductos y generación eléctrica, donde históricamente la inversión privada ha tenido un rol central. Sin embargo, aclaró que hay muchas otras áreas que no resultan viables para este tipo de financiamiento, como hospitales y escuelas públicas o rutas nacionales de bajo tránsito, donde no hay posibilidad de recuperar la inversión mediante peajes.

"Hay sectores que son potencialmente muy demandados para la actividad privada. Hay muchos otros sectores que no", indicó a Los Andes. "En el mundo, la historia que nosotros hemos evaluado es que no más allá del 15% del total de infraestructura es susceptible de ser financiada por los privados. El 85% tiene que ser estatal", concluyó.

En cuanto al contexto actual, Weiss describió que " la construcción de infraestructura en el orden nacional está casi totalmente parada, con muy poca actividad " y explicó que esto se debe a que " el gobierno ha decidido privilegiar el equilibrio fiscal, el ajuste económico, el no emitir, el no gastar más de lo que se recauda ". En contraste, destacó que algunas provincias " tienen un nivel de inversión en infraestructura con fondos propios ", aunque insistió en la urgencia de revertir el déficit histórico: " Hay un déficit de infraestructura en el país de largos años, de muchas décadas, que hay que tratar de revertir lo antes posible ".

Sobre las perspectivas a corto plazo, Weiss fue claro: "Desde el punto de vista de infraestructura no vemos mayor cambio, hay algunas obras con bajo nivel de ejecución, pero hay muchas paradas". En la obra privada, sostuvo que "vemos mucha actividad en petróleo y gas, un poco menos, en minería no tanto en el presente", y señaló que el desarrollo de viviendas "está tranquilo, pero hoy el problema es que para los desarrolladores los números no cierran, es decir, el costo de la construcción sumando al costo del terreno, es mayor de lo que el mercado hoy está comprando".

ArMinera: Convenio con Women in Mining

En el marco de ArMinera, Weiss anunció la firma de un convenio entre la Comisión de Equidad de la Cámara Argentina de la Construcción y Women in Mining (WIM) Minera, orientado a "implementar cada vez más la participación de la mujer en la actividad minera".

Recordó que en la construcción ya vienen trabajando hace tiempo en este sentido: "Una actividad también claramente muy masculinizada, pero hace bastante tiempo que hemos incorporado y hacemos cada vez más incorporación de mujeres, primero capacitando a las mujeres, aquellas que lo necesitan, hay otras que ya están capacitadas, pero hay que darles un entorno amigable, un entorno confiable en cada uno de los establecimientos para que la mujer pueda tener su propio espacio".

Finalmente, Weiss explicó que la intención es que "toda la experiencia que nosotros venimos acumulando desde hace largos años en este proceso, poder colaborar con Win Minera para que ellos también lo puedan desarrollar".