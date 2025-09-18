Guillermo Francos: "Hay sectores que están de acuerdo con que los gastos sean mayores que los ingresos"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos admitió en Coninagro que el Gobierno nacional atraviesa días complejos, aunque sostuvo que la mayor dificultad se presentó al inicio de la gestión.

“El peor momento de este gobierno fue el día que asumimos. Ahí tomamos conciencia de cuáles eran las cuentas públicas, de los vencimientos inmediatos por miles de millones de dólares que estaban depositados en los bancos y que caducaban al día siguiente”, afirmó.

"Hoy pretenden imponernos leyes que afecten el equilibrio fiscal que plantea el Presidente Milei", advirtió. Subrayó que “cuando el norte es claro, uno espera que el pueblo entienda las dificultades que se atraviesan y hacia dónde vamos”.

El funcionario planteó una mirada autocrítica sobre la historia argentina: “La Argentina es un país que ha vivido transitando cambios de rumbo permanentemente, y nunca, yo diría hace casi 100 años, encontramos el camino de la prosperidad, de la seguridad jurídica, del desarrollo, del crecimiento y del bienestar para todos”.

En esa línea, reflexionó que “cuando uno hace un proceso reflexivo de qué es lo que nos pasa a los argentinos, que tenemos este proyecto fallido de país durante tantas décadas, tiene que plantearse realmente dónde está el problema”.

Según explicó, el presidente Javier Milei “lo hizo desde la calle, llegó desde la calle a la presidencia y planteó que el problema de la Argentina era el permanente desequilibrio fiscal, la enorme diferencia entre los gastos y los ingresos”. Francos agregó que hay sectores políticos “que están de acuerdo con que los gastos sean mayores que los ingresos, pero eso lleva a un país inviable, y es lo que nos ha traído hasta aquí”.

El funcionario también reconoció que un periodista de un diario nacional le consultó recientemente si este era el peor momento del gobierno. “Le respondí que sin duda es un momento complejo, pero el peor fue el inicio de la gestión”, reiteró.

Por último, Francos advirtió sobre los riesgos de ciertos atajos políticos: “Para imaginar el futuro, hay que tener en claro qué hacen los gobiernos que utilizan el populismo de Magó”, señaló, en alusión a experiencias que, a su entender, terminan socavando la sostenibilidad económica.