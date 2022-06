Gasoil: se profundiza la escasez y se multiplican los problemas

Las largas filas para la carga de gasoil se siguen repitiendo todos los días y ya son 21 las provincias con problemas de abastecimiento. Hay demoras en las entregas del transporte de cargas y dificultades de producción cada vez más evidentes. Si bien ayer el Gobierno confirmó el aumento del corte con biodiésel, lo que ayudaría a aumentar la producción, algunos sectores anticipan manifestaciones y cortes de ruta para los primeros días de julio.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias insistió sobre la “dramática situación para conseguir gasoil en distintos puntos del país” y en los problemas que generan el escaso o nulo abastecimiento del combustible, como así también los sobreprecios que deben pagar. En un comunicado de prensa, señalaron que nadie se hace responsable de esta situación. “Escuchamos una larga cadena de justificaciones y explicaciones por parte de los funcionarios públicos, que aseguran la existencia de recursos financieros para la pronta regularización”, remarcaron.

Los productores destacan que los días siguen transcurriendo y, lejos de solucionarse el conflicto, las dificultades se agudizan. Ante este escenario, anunciaron que realizarán manifestaciones en distintas rutas del país durante la primera semana de julio, donde se entregará un manifiesto que surgirá de una jornada de trabajo previa.

A esa reunión, que se realizará el día 29 de junio en Buenos Aires, serán convocados los sectores productivos, el comercial, el del transporte, el industrial, la agroindustria y las economías regionales, con el objetivo de reflexionar acerca de los problemas del sector.

Todos afectados

Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, señaló que todos los sectores económicos están siendo afectados por la escasez de gasoil y reclamó que se tomen medidas para resolver el problema.

Desde la Comisión de Enlace resaltaron que los productores consumen 3,8 millones de m³ de gasoil al año, un 28% de la demanda nacional, que representa más de U$S 3.500 millones al año, con picos de consumo en dos períodos: abril a junio y octubre a diciembre. “La gestión, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, debe atender prioritariamente lo urgente para no frenar la producción agroindustrial y la generación de divisas de la argentina productiva”, indicaron.

Por su parte, Raúl Giordano, presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), comentó que las conserveras tienen que pagar tarifas diferenciales de flete, porque los transportistas advierten que muchas veces deben recurrir al mercado paralelo para conseguir gasoil o que deben incluir en el costo del trasporte la demora para poder cargar combustible, ya que se trata de un tiempo improductivo.

Buscar ser competitivo

Carlos Messina, tesorero de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam), opinó que el problema del faltante de combustibles no es de fácil solución y aseguró que no se resolverá con medidas paliativas. A modo de ejemplo, recordó que, para intentar garantizar el abastecimiento de gasoil, y debido a que, en las zonas de frontera se observó un número mayor de camioneros y particulares de países vecinos cargaban en Argentina, YPF fijó un precio diferencial para los extranjeros, quienes solo pueden cargar Infinia Diesel, a $240 el litro. “Esta medida ayuda, pero no va a solucionar ningún problema”, insistió.

Los transportistas reconocieron que ya hay retrasos en las entregas debido a la espera para abastecerse de combustible diesel, y alertaron que el gasoil mayorista es más caro que el que tienen a la venta la estación de servicio. “Estamos yendo a las estaciones a cargar. Desgraciadamente uno tiene que buscar el menor precio para poder ser competitivo”, agregó Messina.

Problema de fondo

“Hay que tomar medidas de fondo para que se resuelva el problema del abastecimiento, como aumentar las importaciones de gasoil y tratar de que avance el gasoducto Néstor Kirchner, para que el gas suplante el déficit de la matriz energética”, comentó Isabelino Rodríguez, presidente de la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (Amena). El dirigente agregó que las estaciones de servicio “siguen trabajando en estrés” y que los cupos de entrega del gasoil dependen del promedio histórico de cada expendedor.

“El estrés genera que la gente se moleste. Estamos a favor del abastecimiento, de los clientes y de volver a la normalidad”, puntualizó Rodríguez. Semanas atrás la Confederación nacional de estacionaros presentó una nota a la Secretaría de Energía de la Nación, que aún no ha tenido respuesta. En ella se solicitaba como una herramienta que la App del gobierno informara al público sobre los lugares que tenían stock en tiempo real

El paliativo del biosiesel

Finalmente, el anuncio del Ejecutivo nacional llegó y a través de una resolución de la Secretaría de Energía se elevará un 50% el corte obligatorio de la Ley de Biocombustibles para las pequeñas y medianas empresas llevándolo a 7,5%. Adicionalmente se publicará un Decreto que establece por el término de 60 días el Régimen de Corte Obligatorio Transitorio Adicional de Biodiesel (COTAB), destinado a incrementar la capacidad de abastecimiento de gasoil de grado 2 y 3. Por lo cual, con el incremento temporario de 5 puntos durante dos meses llegaría al 12,5%.

Desde el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán aseguran que “el incremento transitorio” en el corte de biodiesel “puede garantizar un rápido abastecimiento incremental, y generar un ahorro de divisas para la economía”. La decisión fue tomada como paliativo para resolver la emergencia en la que están las estaciones de servicio. “Argentina hoy posee capacidad instalada de producción de biodiesel que excede el corte obligatorio”, dijeron.

Este volumen de oferta podría llegar a representar el 30% de las importaciones mensuales promedio de gasoil durante el primer cuatrimestre. El Gobierno asegura que la coyuntura energética global actual presenta escenarios de escasez junto con altos precios de gasoil y la demanda doméstica de este combustible ha enfrentado incrementos mayores al 14% durante el primer cuatrimestre del año, respecto al mismo período del año anterior. En números, el volumen vendido de gasoil en el mercado nacional superó en más de 580.000 m3 al de 2021.