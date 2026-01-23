Flybondi operó con demoras en más de la mitad de sus vuelos y crecen las dudas por falta de sanciones

La situación operativa de Flybondi , empresa recientemente adquirida por el empresario Leonardo Scatturice, ha alcanzado niveles críticos de servicio durante el 2025 y también se repitieron en el comienzo de este año.

La ANAC intimó a Flybondi por cancelaciones de vuelos y la aerolínea anunció refuerzos en su flota

Según datos oficiales de Chequeado, entre octubre de 2025 y los primeros días de enero de 2026, el 53,4% de sus vuelos presentaron demoras , lo que significa que más de la mitad de su cronograma no cumplió con los horarios previstos.

Esta cifra contrasta drásticamente con el resto de las compañías del sector, que mantuvieron una tasa de incumplimiento de apenas el 2% en el mismo periodo.

Las estadísticas revelan un escenario desalentador para los usuarios: solo uno de cada diez vuelos de la compañía llegó a término en su horario estipulado . El desglose de las irregularidades incluye 1.285 vuelos cancelados y más de 9.400 operaciones con retrasos superiores a los 30 minutos.

Las rutas más afectadas por estas complicaciones operativas son aquellas que conectan Ezeiza con Posadas, llegando a casi tres horas en promedio. Mientras que el tramo entre Mendoza y Córdoba alcanzó casi dos horas en promedio, al igual que la ruta Santiago del Estero - Ezeiza y Comodoro Rivadavia - Aeroparque.

Además, entre las cancelaciones y demoras durante noviembre y enero de 2026, Flybondi fue la que mayor porcentaje de cancelaciones tuvo entre las principales aerolíneas. También tuvo los mayores retrasos en promedio de minutos y mayores a una hora.

Cancelaciones Flybondi Demoras y cancelaciones de las principales aerolíneas Chequeado

La falta de información de sanciones

Ante la ola de reclamos, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) procedió a labrar actas de infracción y dio inicio a un sumario administrativo para investigar las responsabilidades de la aerolínea. No obstante, a pesar de la gravedad de los incumplimientos, hasta el momento no se han informado sanciones concretas ni multas económicas.

Expertos en el sector aerocomercial han señalado una preocupante falta de registros públicos sobre multas aplicadas a las empresas aéreas por irregularidades.

Por su parte, el Gobierno Nacional destacó que el mecanismo para sancionar este tipo de faltas estuvo inactivo desde el año 2020 y ha sido retomado recientemente con el objetivo de proteger a los pasajeros. En caso de comprobarse la responsabilidad de Flybondi, la empresa podría enfrentar desde penalidades financieras hasta la suspensión temporal de su autorización para operar.

Desde Flybondi han intentado justificar la situación argumentando que su programación se vio afectada por "cuestiones operativas" y aseguran encontrarse en un proceso de normalización de sus servicios.

Para los pasajeros afectados, la ANAC recordó que las denuncias deben realizarse exclusivamente a través de su sitio web oficial. Es fundamental que los usuarios sepan que, debido a regulaciones vigentes de gestiones previas, no aplica la normativa de defensa al consumidor para estos casos, siendo el ente regulador la única vía gratuita para canalizar las quejas por vulneración de derechos.