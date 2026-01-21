Fin de la racha: la actividad económica cayó por primera vez desde septiembre de 2024

Aunque acumula una suba del 4,5% en lo que va del año, la actividad económica volvió a caer en noviembre, con fuertes bajas en industria, comercio y pesca.

La actividad económica registró una caída del 0,3% en noviembre, tanto en la comparación interanual como frente al mes anterior. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

En términos desestacionalizados, el indicador también mostró una baja mensual del 0,3%, mientras que el componente tendencia-ciclo se mantuvo sin cambios. Se trata de la primera variación negativa en trece meses, ya que el último retroceso había sido en septiembre de 2024, cuando el índice cayó 2,4%.

Pese a este resultado, el EMAE acumula un crecimiento del 4,5% en lo que va de 2025 en relación con el mismo período del año anterior, impulsado principalmente por el desempeño de algunos sectores clave.

En la comparación interanual de noviembre, diez de los sectores que integran el indicador mostraron subas. Entre los más destacados se ubicaron Intermediación financiera, con un crecimiento del 13,9%, explicado por una mayor actividad de agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 10,5%.

Estos dos rubros fueron, además, los de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, aportando en conjunto 0,94 puntos porcentuales al resultado general.