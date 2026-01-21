21 de enero de 2026 - 19:21

Fin de la racha: la actividad económica cayó por primera vez desde septiembre de 2024

Aunque acumula una suba del 4,5% en lo que va del año, la actividad económica volvió a caer en noviembre, con fuertes bajas en industria, comercio y pesca.

Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor baja interanual (-25%).

Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor baja interanual (-25%).

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La actividad económica registró una caída del 0,3% en noviembre, tanto en la comparación interanual como frente al mes anterior. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Leé además

Javier Milei en Davos

Milei en Davos, guiño para Trump y defensa de reformas económicas: "Bajamos la inflación del 300 al 30%"

Por Redacción Política
Inflación en dólares: qué puesto ocupa Argentina entre los Big Mac más caros del mundo.

Argentina tiene el segundo Big Mac más caro del mundo: ranking global e inflación en dólares

Por Redacción Economía

En términos desestacionalizados, el indicador también mostró una baja mensual del 0,3%, mientras que el componente tendencia-ciclo se mantuvo sin cambios. Se trata de la primera variación negativa en trece meses, ya que el último retroceso había sido en septiembre de 2024, cuando el índice cayó 2,4%.

Pese a este resultado, el EMAE acumula un crecimiento del 4,5% en lo que va de 2025 en relación con el mismo período del año anterior, impulsado principalmente por el desempeño de algunos sectores clave.

La actividad económica disminuyó 0,3% interanual en noviembre de 2025 y 0,3% con respecto a octubre
La actividad económica disminuyó 0,3% interanual en noviembre de 2025 y 0,3% con respecto a octubre.

La actividad económica disminuyó 0,3% interanual en noviembre de 2025 y 0,3% con respecto a octubre.

En la comparación interanual de noviembre, diez de los sectores que integran el indicador mostraron subas. Entre los más destacados se ubicaron Intermediación financiera, con un crecimiento del 13,9%, explicado por una mayor actividad de agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 10,5%.

Estos dos rubros fueron, además, los de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, aportando en conjunto 0,94 puntos porcentuales al resultado general.

En contraste, cinco sectores registraron caídas, con impactos relevantes en el índice. La mayor baja correspondió a Pesca (-25%), seguida por Industria manufacturera (-8,2%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4%). En conjunto, estas actividades restaron 2,23 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor baja interanual (-25%)
Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor baja interanual (-25%).

Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor baja interanual (-25%).

El dato de noviembre también marca el inicio del cierre del cuarto trimestre de 2025, período para el cual próximamente se conocerá el resultado del Producto Interno Bruto (PIB). En los trimestres previos, el PIB creció 5,8% entre enero y marzo, 6,3% entre abril y junio, y 3,3% entre julio y septiembre, acumulando una suba del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

Variación por sector en noviembre 2025

Entre los principales resultados sectoriales se destacaron:

  • Pesca: -25%

  • Intermediación financiera: 13,9%

  • Industria manufacturera: -8,2%

  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -6,4%

  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 10,5%

  • Construcción: -2,3%

  • Transporte y comunicaciones: 1,8%

  • Electricidad, gas y agua: 0,6%

  • Administración pública y defensa: -0,6%

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar jueves 22 de enero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 22 de enero

Por Redacción Economía
litigiosidad laboral: solo por accidentes, en mendoza se iniciaron 10.000 juicios en 2025

Litigiosidad laboral: solo por accidentes, en Mendoza se iniciaron 10.000 juicios en 2025

Por Diana Chiani
La Insta360 X3 permite grabar videos en 360° y también funciona como cámara de acción en 4K.

Cámara Insta360: cuánto sale en Chile el equipo viral para hacer videos en 4K

Por Melisa Sbrocco
El reintegro aplica solo pagando con QR desde la app MODO.

Vuelve el reintegro en Jumbo: MODO devuelve hasta $25.000 pagando con QR

Por Melisa Sbrocco