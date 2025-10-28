Fin de la calma: el dólar vuelve a cotizar arriba de los $1.500

Después del desplome del lunes y la euforia en los mercados derivada del triunfo de La Libertad Avanza, el dólar minorista abre al alza este martes 28 de octubre a $1.455 para la compra y $ 1.505 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $45 (+3,1%) respecto al cierre de ayer y retoma la cotización arriba de los $1.500.

El récord nominal había sido de $1.515, registrado el viernes anterior a las elecciones.

En tanto, el dólar mayorista amanece a $1.470 (+ $35) , mientras que el techo de la banda de flotación se ubica hoy en $ 1.494,53 , según el Banco Central.

La semana pasada, previo a los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho en LN+ : “Estoy más que cómodo con el valor del dólar a $1.500”.

En una jornada marcada por la suba del dólar en la plaza cambiaria, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanza 0,6% en pesos y se ubica en torno a los 2.500.000 puntos pasadas las 11.20. El movimiento refleja cautela entre los operadores tras las fuertes ganancias recientes del mercado.

Los bonos soberanos en dólares muestran un comportamiento dispar: mientras algunos Globales y Bonares mantienen el tono positivo, otros retroceden levemente.

El riesgo país, medido por el JP Morgan, continúa cerca de los 700 puntos básicos, su nivel más bajo desde agosto y una señal de estabilidad relativa en el frente financiero.

Entre los ADR y acciones argentinas que cotizan en Wall Street, también predominan las cifras mixtas.

Banco Macro sube 1,6%; Central Puerto, 1,4%; Loma Negra, 1,3%; Supervielle, 0,8%; y BBVA Argentina, 0,9%.

En cambio, Edenor cae 1,4%; IRSA, 1,1%; Telecom, 1%; e YPF retrocede 0,2%.

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las primeras beneficiadas Wall Street

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.956,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $ 1.445

Venta: $ 1.465

A cuánto cotiza hoy el dólar cripto

Compra : $ 1.467,69 (+ $11,84)

(+ $11,84) Venta: $ 1.490,47 (+ $ 13,18)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.470,63 (+ $29,34)

: $ 1.470,63 (+ $29,34) Venta: $ 1.471,03 (+ $26,91)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.478,89 (+ $33,24)

: $ 1.478,89 (+ $33,24) Venta: $ 1.483,03 (+ $23,50)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".