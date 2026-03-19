19 de marzo de 2026 - 23:32

Lula criticó el avance de la extrema derecha y pidió menos dependencia del dólar

Lula defendió una mayor autonomía financiera y cuestionó el uso del dólar en las negociaciones entre países latinoamericanos.

Lula cuestionó la dependencia del dólar y llamó a fortalecer la CELAC.

Lula cuestionó la dependencia del dólar y llamó a fortalecer la CELAC.

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La Nación
Por Redacción Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó sobre el impacto del avance de la extrema derecha en América Latina y sostuvo que este fenómeno debilita los procesos de integración regional. En ese marco defendió la necesidad de reducir la dependencia del dólar en las relaciones entre países.

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Sus dichos trascendieron tras un acto en la Universidad Federal del ABC, en San Pablo, en homenaje al fallecido expresidente uruguayo José Mujica. Allí, Lula remarcó que la integración latinoamericana debe ir más allá del comercio.

Críticas al debilitamiento de la CELAC

El mandatario brasileño advirtió sobre la pérdida de peso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Además la vinculó al crecimiento de sectores políticos que se alejan de estos espacios.

"Una CELAC que prácticamente está dejando de existir, porque el crecimiento de la extrema derecha está llevando a esos países a dejar de participar", afirmó. En ese sentido, sostuvo que la integración debe incluir dimensiones políticas, culturales, científicas y tecnológicas, y no limitarse únicamente al intercambio comercial.

Menos dependencia del dólar y más autonomía

Lula también planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía financiera regional y cuestionó el uso del dólar en las transacciones entre países latinoamericanos. "Nuestras monedas deben valer en nuestras negociaciones. ¿Por qué depender del dólar?", expresó.

Además, el presidente brasileño remarcó que la región debe asumir un rol más activo en la resolución de sus propios desafíos, sin depender de potencias extranjeras.

En su discurso, Lula insistió en que América Latina debe resolver por sí misma sus problemas vinculados a la soberanía, el desarrollo y la integridad territorial. “Nadie va a resolver nuestro problema. Somos nosotros quienes tenemos que resolverlo”, afirmó, al tiempo que recordó los antecedentes históricos de colonización y la influencia de Estados Unidos en la región.

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