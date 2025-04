Fin del cepo: expectativas positivas y apoyo empresario

Pese a que todavía no se sabe qué sucederá con los precios y en cuánto quedará el valor del dólar , se espera que con el correr del tiempo se estabilice más cerca de la banda inferior que de la superior. Hay que recordar que a partir del lunes 13 el dólar se unificó en un solo tipo de cambio que podría fluctuar sin intervención estatal entre $1000 y $1.400. El especialista en finanzas Gastón Lentini explicó que esto quiere decir que el Gobierno percibe que $1.400 es un precio caro y por eso informó que venderá dólares . En contraposición, el decisor consideró que $1.000 le parece barato, por eso los comprará. “Es una banda amplia que generará movimientos”, expresó Lentini.

En este contexto, Federico Pagano, economista, dueño de Montemar e integrante del Consejo Empresario Económico (CEM) celebró el fin del cepo . “Es una buena noticia porque se destraba la economía”, subrayó. En esta línea agregó que el principal dato de valor en esta decisión es que ahora las empresas inversoras podrán llevarse sus ganancias lo que incentivaría la llegada de capitales. “La limitación que había para invertir se terminó por lo que poder ingresar y sacar dólares sin trabas es importante ya que ahora no se depende del RIGI para tal fin”, expresó Pagano. Aclaró que si bien el RIGI establece otros incentivos, la posibilidad de llevarse sus ganancias es un punto importante para las empresas .

Luego de las variaciones iniciales y que se esperan para las primeras semanas, desde el punto de vista de Pagano el sistema de flotación de bandas dejará al dólar dentro de sus límites más bajos. “Pienso que el valor va a estar cerca de las bandas inferiores ya que no hay inflación, hay superávit y una economía en crecimiento”, fundamentó el profesional. Por otra parte, desestimó que los dólares que ingresan por el préstamo del Fondo Monetario se destinen a mantener el tipo de cambio . Primero porque el monto del crédito es muy alto y no se espera una alta presión para la compra de dólares .

Incluso, desde su punto de vista, no hay motivos para hacerse de moneda extranjera en la actualidad. Segundo y en línea con la expectativa del Gobierno, se espera que ahora los exportadores comiencen a liquidar sus divisas ya que el valor del dólar subió, pero a medida que ingresen los liquidaciones impactará en la baja del precio de la moneda norteamericana. Aquí también habrá que ver los próximos sucesos de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos que tendrá incidencia en los sectores exportadores nacionales y provinciales.

Dólares ARCA.jpg

En este sentido, José Vargas, economista de la consultora Evaluecon expresó que la flexibilización del cepo cambiario no posee un impacto directo en Mendoza. No obstante, agregó que el nuevo sistema cambiario –salir del crawling peg y pasar al sistema de bandas- sí tendrá consecuencias. Aunque no se sabe en cuánto de entre 1.000 y 1.400 se equilibrará el dólar, Vargas alertó que se si crece de los $1.097 que hasta el viernes estaba el oficial, mejorará la competitividad de los exportadores entre los que se cuentan el sector vitivinícola y agroindustrial como referentes principales.

Apoyo empresario

En líneas generales, la liberación del cepo cambiario era un viejo reclamo de los sectores empresarios de la Argentina por lo que la mayoría ha salido a celebrar la decisión. Con dudas sobre qué puede pasar con los precios si la devaluación se acrecienta, ha habido aprobación en líneas generales. La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CAME) apoyaron la decisión. “La decisión del Gobierno nacional de abandonar las restricciones cambiarias significa un paso clave en la normalización de la economía argentina”, reflexionaron desde la CAME.

Agregaron que esperan que la liberación del “cepo para personas físicas continúe con la flexibilización total de los controles en un camino de previsibilidad amplio. “De igual manera, el esquema de flotación administrada del tipo de cambio implicará probablemente un reacomodamiento del valor del dólar, para lo cual resultará necesario implementar acciones que eviten un corrimiento a precios”, observaron desde esta entidad. Hay que destacar que el consumo todavía no se acomoda y que una mayor inflación podría atentar aún más contra las pymes y el sector comercial.

En tanto, desde la Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) también se sumaron al apoyo a la medida. “Creemos que la liberación del cepo cambiario y el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a fortalecer el patrimonio del Banco Central, tendrán efectos positivos en la inversión y el acceso al financiamiento”, subrayaron desde este espacio empresario. “Los que formamos parte de IDEA valoramos que el Gobierno haya reafirmado su compromiso con el equilibrio fiscal, indispensable para consolidar el camino hacia la estabilidad macroeconómica”, comentaron.

También manifestó su aprobación la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). “El fin del cepo genera condiciones de mayor confianza para la inversión, el ahorro y el desarrollo de los mercados financieros”, apuntaron. Agregaron que: “Asimismo, destacamos el firme compromiso con la disciplina fiscal y monetaria, que implica el fin de la emisión monetaria para financiar el déficit”. La Cámara de Mayoristas sumó que esta medida junto al levantamiento de restricciones para importaciones y pagos al exterior, representa un avance significativo hacia la integración de Argentina con el mundo, el estímulo a la producción y la generación de empleo genuino.