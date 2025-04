Fin del cepo: qué pasará con los precios si sube el dólar

La variación y cierta inestabilidad en el precio del dólar se espera tanto para los primeros días de la semana como para las semanas iniciales. Para después, las miradas son diversas pero se estima que no se llegará al tope máximo de los 1.400 pesos dado que eso implicaría una devaluación del 30% con inevitable impacto en el resto de los precios de la economía. En un recorrido por el centro de Mendoza el sábado a la mañana y luego de algunas consultas el día lunes, las listas no reaccionaban a las expectativas de una suba del dólar .

Incertidumbre

En este sentido, Rubén David, gerente del mayorista Oscar David destacó que el lunes no había tenido novedades con respecto a las listas de precios. “Hasta ahora no hay cambios ni nadie ha avisado de aumentos”, subrayó el empresario quien también se manifestó expectante. Sin embargo, la perspectiva de una devaluación ya había comenzado a hacer subir el valor de algunos alimentos en la primera semana de abril por el impacto de esta moneda en la economía en general y ahora todos aguardan cautos. Esto, pese a que por la tradición argentina no se descartan subas especulativas, algo que los expertos recomendaron ignorar. Es decir, no convalidar abusos ni prácticas dudosas.