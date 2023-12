Fecovita: el Banco Nacion asegura que no puede determinar el nivel de solvencia de la empresa

Tras la denuncia de Fecovita al Directorio y a la línea del Banco Nación por supuesto incumplimiento de funcionario público, desde el Banco Nacion informaron que el “diferimiento de su calificación crediticia se debe a que, en la provincia de Mendoza, se dio inicio a dos pedidos de quiebra de Fecovita vinculados con una deuda privada que la firma mantendría, circunstancias que, posteriormente, fueron informadas por parte de los directivos de la empresa”.

Y agregan: “con posterioridad, se tomó conocimiento de una causa judicial iniciada en el fuero penal en contra de los directivos y síndicos de Fecovita, relacionadas con la integridad de los estados contables de la firma. Por dichos motivos, el Banco Nación, de acuerdo con su normativa interna, no la recalificó para el otorgamiento de nuevos créditos”.

Desde la entidad bancaria aseguraron que no ha habido un corte intempestivo del crédito, sino que causas ajenas a su voluntad impiden determinar con certeza los estados contables y el nivel de solvencia de la firma, cuestionada en ambos procesos judiciales han hecho necesario diferir su calificación, cómo mencionamos anteriormente.

Sobre el final del comunicado recuerdan que “el Banco no se encuentra compelido a brindar asistencia financiera, no resultando ello una obligación jurídica ni un deber hacia la empresa solicitante, sino que debe ajustarse, no sólo a los estados contables sino a circunstancias que puedan poner en riesgo el recupero de los créditos otorgados. Con lo cual, resulta indispensable determinar los alcances de la situación procesal de Fecovita, indispensable para otorgar la calificación crediticia de cualquier cliente”.

Por último, las autoridades de la empresa han sido recibidas en reiteradas oportunidades para brindar colaboración y atención a los pedidos presentados, pese a los cuestionamientos de los ejercicios 2021 y 2022, investigados en sede penal.

Crédito de cosecha y acarreo

La disputa legal que mantiene Fecovita con la ex socia Iberte sigue generando coletazos y el precio lo pagan los viñateros. Los 5.000 productores asociados a la Federación corren serio riesgo de no poder levantar la uva porque el Banco Nación no aprueba la carpeta para los créditos de cosecha y acarreo.

En concreto, el directorio del banco estatal no le dio el ok a la solicitud de un crédito por $7.000 millones porque aún pesa sobre directivos de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas una imputación por balances falsos que se encuentra en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo de Flavio D’amore.

“No hay motivos para sostener esa imputación, es más, la banca privada trabaja sin problemas con nosotros y hasta el Banco Argentino de Desarrollo (BICE), que es del Estado Nacional, nos dio un préstamos hace 20 días atrás, solamente analizando la situación. Pero llamativamente el Banco Nación no nos aprueba el pedido. Está en peligro que podamos darle el prestamos de cosecha y acarreo a los productores”, afirmó un asesor legal de Fecovita.

En respuesta a esta situación, desde la entidad vitivinícola iniciaron acciones legales contra todos los directivos del banco que participaron hasta ahora en el proceso.

Mientras tanto, la esperanza de resolver el gran problema que se avecina para la mayor empresa vitivinícola del país, está centrada en el 10 de diciembre cuando Javier Milei asuma la presidencia y formalmente se produzca el cambio de cúpula en el banco público.