Febrero bajo la lupa del FMI: vencimientos, reservas y el desafío del programa económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará a la Argentina durante febrero, con el objetivo de realizar la revisión del programa económico , al tiempo que el Gobierno deberá hacer frente al pago de vencimientos que posee con ese organismo.

Inflación de enero: qué número anticipan las consultoras y por qué vuelven a pesar los alimentos

El FMI llega al país para desarrollar la segunda revisión del acuerdo económico por US$20.000 millones , firmado en abril pasado. Tras haber pactado la primera durante el año anterior, el organismo a cargo de Kristalina Georgieva desembarca en territorio nacional, luego de postergar esa auditoría tras varios meses .

Ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas, fuentes del Ministerio de Economía no precisaron el día en que arribe la misión al país, aunque confirmaron que se llevará a cabo durante el segundo mes .

En paralelo, el Gobierno enfrenta vencimientos con el Fondo por US$840 millones en la semana entrante. Al tratarse de intereses , ese pago no puede posponerse hacia fin de febrero.

Este es el segundo pago que deberá hacer frente el Ejecutivo, luego de haber cumplido con una de sus obligaciones por US$4.200 millones a principios de enero.

La visita del FMI se da en un contexto donde la atención se centra en la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA). Desde el organismo internacional reconocen que, con el inicio de la “fase 4” del programa monetario, el ritmo de acumulación “comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”.

El nuevo esquema también fue reconocido por la propia Georgieva, luego de haberse reunido con Luis Caputo en el Foro Económico Mundial de Davos.

“Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, señaló en sus redes.

De esta manera, el Gobierno se prepara para encarar otros de los vencimientos que afronta en el año. Durante el 2026, la Argentina enfrentará compromisos de pago por casi US$20.000 millones.

El Tesoro renovó más del 100% de los vencimientos

El miércoles pasado, el Tesoro Nacional enfrentaba vencimientos por $9,4 billones.

En la última licitación de enero, logró un rollover del 124,2% ($10,34 billones), lo que le permitió refinanciar el total de la deuda y generar un excedente de pesos que le servirá para comprar dólares al BCRA y fortalecer sus depósitos.

A su vez, esto le permite a la autoridad monetaria continuar con la compra de divisas y fortalecer sus reservas.

Sobre el cierre de enero, compró US$1.157 millones en el mercado mayorista y superó el 11% del piso propuesto por Santiago Bausili, situado en US$10.000 millones con posibilidad de escalar hasta los US$17.000 millones.

5 de enero: US$21 millones.

US$21 millones. 6 de enero: US$83 millones.

US$83 millones. 7 de enero: US$9 millones.

US$9 millones. 8 de enero: US$62 millones.

US$62 millones. 9 de enero: US$43 millones.

US$43 millones. 12 de enero: US$55 millones.

US$55 millones. 13 de enero: US$55 millones.

US$55 millones. 14 de enero: US$187 millones.

US$187 millones. 15 de enero: US$47 millones.

US$47 millones. 16 de enero: US$125 millones.

US$125 millones. 19 de enero: US$21 millones.

US$21 millones. 20 de enero: US$8 millones.

US$8 millones. 21 de enero: US$107 millones.

US$107 millones. 22 de enero: US$80 millones.

US$80 millones. 23 de enero: US$75 millones.

US$75 millones. 26 de enero: US$39 millones.

US$39 millones. 27 de enero: US$32 millones.

US$32 millones. 28 de enero: US$33 millones.

US$33 millones. 29 de enero: US$52 millones.

US$52 millones. 30 de enero: US$23 millones.

Datos del Indec

El organismo que preside Marco Lavagna inicia el mes con la publicación de nuevos indicadores sobre la economía local. El próximo viernes 6 de febrero difundirá el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) y los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción, ambos correspondientes a diciembre.

Sin embargo, el foco estará puesto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que se conocerá el 10 de este mes.