Exportadores aseguran que el ingreso al Brics no impactará en Mendoza: “Ya son compradores”

Para los especialistas mendocinos en comercio exterior , el ingreso de Argentina al BRICS, un bloque emergente que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no tendrá un mayor impacto para la economía local ya que actualmente hay trato directo de Mendoza con algunos de los miembros que conforman el grupo.

Salvo por la India, con la que no hay relación y podría ser un mercado a trabajar en el futuro, Mendoza ya cuenta con fuertes lazos comerciales con Brasil, China y también Rusia. En el caso de Sudáfrica, la visión es distinta porque es un competidor directo de todo lo que se produce en la geografía provincial.

El Gobierno nacional anunció con bombos y platillos que el BRICS aprobó el ingreso de Argentina al bloque a partir del 1 de enero de 2024 junto con Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Para el país le puede representar un beneficio económico formar parte del bloque ya que con el status de miembro pleno le permite acceder a créditos con tasas asequibles destinados a áreas como infraestructura, salud y educación a través del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, que tiene sede en la ciudad de Shanghái, China.

Este aspecto puntualmente es lo que motivó al gobierno a adoptar una posición favorable en relación con este grupo y su función en el contexto geopolítico.

Mientras que en el caso puntual del comercio exterior de Mendoza, el ingreso al bloque “no va a influenciar en nada porque Brasil, China y Rusia son compradores habituales nuestros, no va a favorecer en nada y además al no ser una cuestión netamente comercial, no hay negociación de aranceles o tratados comerciales, por lo tanto no influye, no hay”, afirmó Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo.

Para Bustos Carra, se puede considerar como positiva, “la actitud del gobierno nacional de buscar alguna salida al comercio” y teniendo en cuenta que son países densamente poblados.

La República Federativa de Brasil, la Federación de Rusia, la República de la India, la República Popular China y la República de Sudáfrica en conjunto constituyen más del 42% de la población mundial, abarcan el 30% del territorio global, representan el 23% del Producto Interno Bruto (PIB) y engloban el 18% del comercio internacional. Estos países contribuyen con un 16% de las exportaciones y un 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios.

Sin embargo, a diferencia del Mercosur o la Unión Europea, el BRICS no funciona como un bloque económico con tratados de libre comercio sino que es más “una agrupación no formal que comenzó con países en vías de desarrollo, más que nada con una idea geopolítica que contrarreste la influencia comercial de Estados Unidos en el mundo”, afirmó Mario Bustos Carra.

Para poner blanco sobre negro, Carra recordó que “también ingresaron otros países como Egipto, que es competidor nuestro con las aceitunas, Sudáfrica está en la misma latitud que nosotros y tienen mucha producción similar a la nuestra sobre todo en frutas y verduras” mientras que “en el caso de irán, a mi como que me hace ruido sentarme a la misma mesa”, destacó.

“Esto es más un posicionamiento desde lo político que de lo comercial”, agregó.

Mario Lazzaro, gerente general de ProMendoza coincidió plenamente con la postura de su colega de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, sin embargo hizo un apartado con respecto a las posibilidades que se podrían abrir con la India, un país con el que actualmente Mendoza no tiene lazos comerciales y podría ser receptor de varios productos de origen agrícola.

“En el caso de la India, sería un mercado a trabajar. Lo que ocurre ahí es que India tiene una tabla arancelaria muy alta, es del 125%, para los productos en donde nosotros somos más fuertes, como el vino”, dijo Lázzaro y luego añadió: “Si tendríamos oportunidades con la ciruela deshidratada y las nueces entre otros productos que son parte de canasta dietética de ellos. En ese sentido, para Mendoza es un mercado para trabajar”.

Apuntalar los acuerdos entre regiones

Una de las estrategias para que Mendoza se inserte en el mundo es la de trabajar fuertemente entre regiones o provincias ya que “no puede seguir dependiendo de la política exterior de la Argentina, si bien somos parte, también tenemos que hacer algo más”, remarcó Lazzaro.

Para el gerente de ProMendoza, ya venimos trabajando con la inserción en los distintos mercados, trabajando en lo que es región con región y si hablamos de los países del BRICS, con el estado de Bahía en Brasil vamos a firmar un acuerdo de cooperación por el cual nos va a bajar impuestos de importación un 21% y nosotros vamos trabajar para que se Bahía desarrolle el comercio de su producción de chocolate. Ese es un ejemplo de dos economías subnacionales, trabajando una con la otra, como región. Y ya lo estamos haciendo también con el sur de Brasil, entonces tenemos nuestros caminos”.

En el caso de Rusia “no hablo porque está en guerra” pero “con China tendríamos posibilidades con la cereza, pero hay que hacer grandes inversiones para eso, Pero además ya estamos trabajando con las provincias de Ningxia y con Jiangxi. En noviembre nos visita la más alta autoridad de Jiangxi con la idea de cooperar en el ámbito económico y de educación. Ese es el trabajo nuestro, constante, en ese confío más que en este tipo de bloques (BRICS), que además hay que recordar que no es un bloque económico”, aseguró el gerente general de ProMendoza.