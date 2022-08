Esto necesita cobrar por mes una familia para ser de “clase media” en Mendoza

La consultora Evaluecon presentó su Canasta Básica Total de julio, en la que hacen “hincapié en el nivel de gasto y consumo de las familias en Mendoza, teniendo en cuenta una familia tipo Hogar 2 (HT2 copuesto por dos adultos y dos niños) según la definición del INDEC.

“Se ha determinado una “familia promedio/típica/representativa mendocina” con los siguientes gastos promediados mensualmente (redondeados para obtener valores más precisos y claros):

Alquiler: $57.000

Impuestos y servicios: $4.800

Alimentos y Bebidas $48.500 (incluyendo elementos de limpieza, tocador, etc.)

Gastos varios: $5.900

Indumentaria: $17.000

Atención Médica y Gastos para la salud: $5.800 (sin incluir personas con tratamientos permanentes)

Transporte: $8.400 ( sin incluir gastos de vehículo, sólo gastos de colectivos)

Gastos educación: $1.700 (sin incluir cuotas a colegios privados, ni transporte escolar)”

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

De acuerdo con todo lo anterior, para la consultora privada, “el valor de una Canasta Básica Total “digna” en el mes de Julio del 2022 fue de $149.100 para que una familia tipo “no se sienta pobre o no perciba que está en niveles de pobreza”, agregan.

En el trabajo anterior, sobre lo que necesita una familia tipo para no sentirse pobre, desde la consultora que conduce el economista José Vargas, llegaron a la conclusión de que con $138.000, esta familia “tipo” no se sentía pobre o cumplía con las condiciones necesarias para sentirse “que viven dignamente”, por lo que en un mes, las necesidades crecieron en más de $11.000.

Es que, “los impactos en los precios de los bienes y servicios que componen la Canasta Básica han sido “letales” para el salario y los bolsillos de todos en nuestro país”.

“Los incrementos han sido impactantes en algunos rubros, incluso perceptibles de manera diaria por los consumidores que ya no saben cómo hacer para descontarle “algo” a la inflación galopante que vive Argentina. Por ahora pareciera que Agosto tendría un porcentaje un poco menor que Julio pero no “cantemos victoria” antes de tiempo, todo depende del día a día. La nueva conducción económica vino con más medidas, pero sin plan, con lo cual grandes cambios no hay que esperar. Por lo menos que el nuevo ministro y su equipo logren tranquilizar las expectativas, caso contrario Dios sabe...lo que viene”, se agrega en el informe.

Pobreza, clase media o riqueza: los estratos en Mendoza

La misma consultora dividió “los estratos por salario del grupo familiar para poder determinar en cuánto aumentaron sus canastas en el mes de Julio del 2022 en “toda” la provincia de Mendoza”, ya que los gastos fijos de las familias varían según sus niveles de ingresos.

Estratos o grupos sociales analizados para una familia del tipo Hogar 2 (según INDEC): de cuatro miembros, compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 5 y una hija de 8 años: -

1) salario del grupo fliar. entre $30.000 y 60.000 – Pobres

2) salario del grupo fliar. entre $60.000 y $100.000 – Clase Media Baja

3) salario del grupo fliar. entre $100.000 y $180.000 -Clase Media

4) salario del grupo fliar. más de $180.000 – Clase Alta

La inflación de Julio: Para Evaluecon, “comparando interanualmente la inflación en Mendoza ha subido en 4,87% y comparándola con el mes inmediato anterior (Junio 2022) subió 2,9%.