Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 27 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.390 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.390 en Banco Nación. Para el inicio del viernes se espera el mismo precio. Además, el Gobierno suma una nueva estrategia para recaudar dólares para el pago de deuda con un nuevo bono que se dará a conocer en las próximas horas y tiene como fin obtener USD 2.000 millones.

dólar viernes 27 de marzo El dólar minorista para la venta sigue en baja. WEB Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 27 de marzo Banco Nación: $1.390

$1.390 Banco Galicia: $1.390

$1.390 Banco BBVA: $1.395

$1.395 Banco Santander: $1.395

$1.395 Banco Ciudad: $1.390

$1.390 Banco Patagonia: $1.395

$1.395 Banco Macro: $1.400

$1.400 Banco Hipotecario: $1.390

$1.390 Banco Supervielle: $1.393

$1.393 Banco Credicoop: $1.395

$1.395 Banco Piano: $1.400

$1.400 Banco Comercio: $1.390

$1.390 ICBC: $1.395

$1.395 Brubank: $1.390 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El Ministerio de Economía prevé reunir USD 2.000 millones durante 2026 a partir de la venta de activos estatales, al tiempo que anunció la colocación de un nuevo bono en dólares que seguirá la lógica aplicada con el BONAR 2027. Esta herramienta forma parte del esquema diseñado por el ministro Luis Caputo para hacer frente a los vencimientos de deuda previstos para julio de 2026 y también para enero y julio de 2027.

Según lo expuesto por el titular del Palacio de Hacienda en el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el Gobierno ya tiene identificadas diversas fuentes de financiamiento que, en conjunto, alcanzarían unos USD 9.000 millones. Con ese respaldo, se busca garantizar el cumplimiento de los compromisos externos en los próximos períodos clave.

en el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el Gobierno ya tiene que, en conjunto, alcanzarían unos Con ese respaldo, se busca garantizar el cumplimiento de los compromisos externos en los próximos períodos clave. Dentro de la estrategia oficial también se destaca el impulso al mercado de capitales local, junto con un plan de privatizaciones y concesiones que cobra especial relevancia en la segunda mitad del año, en línea con lo habilitado por la Ley de Bases. En ese marco, se espera que la mayor parte de los ingresos derivados de estas operaciones se concentre en el segundo semestre de 2026, principalmente a partir de la venta de empresas públicas incluidas en dicha normativa. Este proceso está bajo la órbita de Diego Chaher, responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP).

junto con un y que cobra especial relevancia en la segunda mitad del año, en línea con lo habilitado por la En ese marco, se espera que la mayor parte de los ingresos derivados de estas operaciones se concentre en el segundo semestre de 2026, principalmente a partir de la incluidas en dicha normativa. Este proceso está bajo la órbita de Diego Chaher, responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP). Entre los casos más avanzados figura Intercargo, la compañía encargada de brindar servicios de asistencia en tierra en aeropuertos. El Gobierno prevé avanzar con su privatización manteniendo la empresa en funcionamiento, lo que implicará transferir la totalidad de su capital accionario al sector privado, sin alterar sus contratos, licencias ni operaciones actuales. El esquema financiero oficial combina así la venta de activos con la profundización del mercado local mediante emisiones periódicas de deuda, como el BONAR 2027, que se coloca cada 15 días desde febrero. A esto se suma el lanzamiento de un nuevo instrumento en dólares, el AO28, cuya primera licitación está prevista para el próximo viernes.