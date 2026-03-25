ANSES confirmó la Ayuda Escolar: cómo acceder a $85.000 si cobrás AUH o SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el pago de la Ayuda Escolar 2026, un beneficio de $85.000 dirigido a familias que cobran AUH y SUAF con hijos escolarizados. El objetivo es acompañar los gastos del ciclo lectivo y garantizar la continuidad educativa.

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El organismo informó que quienes no recibieron el monto en marzo aún pueden acceder al cobro completando el trámite correspondiente. Para eso, es necesario tener acreditada la escolaridad del menor y cumplir con los requisitos vigentes.

ANSES detalló que el pago automático de la Ayuda Escolar 2026 se realizó durante marzo para quienes ya tenían acreditada la escolaridad del ciclo lectivo 2025 . Sin embargo, quienes no cobraron deben completar el trámite y recibirán el dinero dentro de los 60 días posteriores a la gestión.

Para titulares de AUH, la acreditación se realiza mediante el Formulario Libreta. En caso de no haber cobrado, deben presentar el Certificado de Escolaridad actualizado para acceder a los $85.000.

Online: ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Hijos”, donde se carga el certificado.

Presencial: en oficinas del organismo sin turno previo o en operativos territoriales.

En ambos casos, el formulario debe estar firmado por la institución educativa.

Requisitos y montos de la Ayuda Escolar 2026 de ANSES

Para acceder a la Ayuda Escolar, ANSES establece condiciones específicas que deben cumplir las familias. Es obligatorio ser titular de AUH o SUAF y tener hijos escolarizados desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

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Además, los menores deben asistir a establecimientos reconocidos por la Secretaría de Educación y presentar el Certificado de Escolaridad cada año para habilitar el cobro.

El monto mínimo del beneficio es de $85.000 por hijo, según lo establecido por el Decreto 115/2026. En determinadas regiones, los titulares del SUAF pueden recibir un adicional por zona desfavorable, lo que incrementa el ingreso final.

ANSES recordó que mantener actualizada la información y presentar la documentación en tiempo y forma es importante para no perder el acceso a este pago anual