Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 28 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró a $1.465. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país este miércoles.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio de este miércoles se espera el mismo precio. A su vez, la compra de dólares impulsada por el Banco Central, acerca a los números del riesgo país en 500 puntos para que ese impulso logre relacionarse con los negocios del mercado internacional.

Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 28 de enero Banco Nación: $1.465

$1.465 Banco Galicia: $1.460

$1.460 Banco BBVA: $1.465

$1.465 Banco Santander: $1.465

$1.465 Banco Ciudad: $1.465

$1.465 Banco Patagonia: $1.465

$1.465 Banco Macro: $1.470

$1.470 Banco Hipotecario: $1.465

$1.465 Banco Supervielle: $1.468

$1.468 Banco Credicoop: $1.465

$1.465 Banco Piano: $1.460

$1.460 Banco Comercio: $1.455

$1.455 ICBC: $1.460

$1.460 Brubank: $1.458 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El indicador del riesgo país mantuvo en las últimas semanas una trayectoria descendente y alcanzó su valor más bajo desde mediados de 2018, un movimiento que vuelve a acercar a la Argentina al radar de los mercados internacionales de deuda. Esta mejora está estrechamente vinculada a la estrategia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en 2026 modificó su postura y comenzó a comprar dólares aun cuando el tipo de cambio se mueve dentro de la banda cambiaria, con el objetivo de reforzar las reservas.

El riesgo país mide la probabilidad de incumplimiento de un Estado en sus obligaciones en moneda extranjera y se expresa en puntos básicos como el diferencial de rendimiento frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más elevado es, mayores son las dificultades para acceder al financiamiento y atraer inversiones.

Es por eso que, gracias al buen desempeño de los bonos soberanos, el índice que elabora JP Morgan retrocedió hasta los 513 puntos básicos, el nivel más bajo en casi ocho años. Desde la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, la reducción acumulada del indicador supera las 600 unidades. Aun así, en las condiciones actuales, una eventual colocación de deuda externa debería ofrecer tasas de entre 9% y 9,27% anual, valores que todavía no resultan atractivos para el equipo económico.