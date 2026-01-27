Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 28 de enero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio de este miércoles se espera el mismo precio. A su vez, la compra de dólares impulsada por el Banco Central, acerca a los números del riesgo país en 500 puntos para que ese impulso logre relacionarse con los negocios del mercado internacional.
Precio del dólar para este miércoles en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 28 de enero
Banco Nación: $1.465
Banco Galicia: $1.460
Banco BBVA: $1.465
Banco Santander: $1.465
Banco Ciudad: $1.465
Banco Patagonia: $1.465
Banco Macro: $1.470
Banco Hipotecario: $1.465
Banco Supervielle: $1.468
Banco Credicoop: $1.465
Banco Piano: $1.460
Banco Comercio: $1.455
ICBC: $1.460
Brubank: $1.458
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El indicador del riesgo país mantuvo en las últimas semanas una trayectoria descendente y alcanzó su valor más bajo desde mediados de 2018, un movimiento que vuelve a acercar a la Argentina al radar de los mercados internacionales de deuda. Esta mejora está estrechamente vinculada a la estrategia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en 2026 modificó su postura y comenzó a comprar dólares aun cuando el tipo de cambio se mueve dentro de la banda cambiaria, con el objetivo de reforzar las reservas.
El riesgo país mide la probabilidad de incumplimiento de un Estado en sus obligaciones en moneda extranjera y se expresa en puntos básicos como el diferencial de rendimiento frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más elevado es, mayores son las dificultades para acceder al financiamiento y atraer inversiones.
Es por eso que, gracias al buen desempeño de los bonos soberanos, el índice que elabora JP Morgan retrocedió hasta los 513 puntos básicos, el nivel más bajo en casi ocho años. Desde la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, la reducción acumulada del indicador supera las 600 unidades. Aun así, en las condiciones actuales, una eventual colocación de deuda externa debería ofrecer tasas de entre 9% y 9,27% anual, valores que todavía no resultan atractivos para el equipo económico.
En este contexto, la clave de la reciente baja pasa por la acumulación de reservas. Desde principios de enero de 2026, el BCRA lanzó un programa de compras de divisas dentro y fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). Bajo la conducción de Santiago Bausili, la entidad ya adquirió USD 1.017 millones, tanto en el mercado como mediante operaciones en bloque, una modalidad que busca evitar distorsiones en la plaza mayorista. Estas compras se realizaron sin sobresaltos cambiarios y permitieron cumplir cerca del 10% de la meta anual.
Las proyecciones indican que en 2026 las adquisiciones de dólares podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del proceso de remonetización de la economía. Según Bausili, la capacidad de seguir acumulando reservas estará condicionada por la demanda de pesos y el flujo de divisas. En definitiva, sostener esta política será determinante para que el riesgo país continúe bajando y se facilite el rollover de la deuda en dólares, un paso clave para fortalecer el balance del BCRA y consolidar el programa económico.