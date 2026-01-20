Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 21 de enero

El precio del dólar oficial para la venta minorista continúa en una cotización estable durante la semana. Para este miércoles se espera un valor de $1.460 en el Banco Nación . Respecto al contexto económico, el Banco Central nuevamente compró dólares y ya acumula 708 millones en lo que va de enero.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa reforzando su estrategia de acumulación de divisas y volvió a sumar dólares en la jornada del lunes. La autoridad monetaria incorporó USD 21 millones, elevando el total comprado en lo que va de enero a USD 708 millones. Este resultado se explica por una racha de once jornadas consecutivas con saldo comprador, luego de la puesta en marcha del esquema para recomponer las reservas internacionales.

Como consecuencia de estas operaciones, las reservas brutas se ubicaron en USD 44.808 millones, tras un incremento diario de USD 201 millones . Se trata del nivel más alto registrado durante la actual gestión.

De cara a 2026, desde el propio Banco Central se proyecta que las compras de divisas podrían oscilar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del proceso de remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la velocidad de acumulación estará directamente ligada a la demanda de dinero y a la disponibilidad de dólares en el mercado cambiario.

Para evitar distorsiones, el organismo fijó un tope según el cual las compras diarias no deberían exceder el 5% del volumen negociado. No obstante, en algunas ruedas ese límite fue superado. En este contexto, influyeron de manera decisiva las operaciones vinculadas a emisiones corporativas y una mayor liquidación del sector agroexportador, que pasó a un promedio diario de USD 94 millones, frente a los USD 53 millones registrados en diciembre.

dólar miércoles 21 enero Dólar 21 de enero 2026. WEB

Desde el Fondo Monetario Internacional, la vocera Julie Kozack destacó positivamente el nuevo esquema de bandas cambiarias y la política de compras del BCRA, señalando que la acumulación de reservas avanza a un ritmo más rápido de lo previsto. Según el organismo, este proceso contribuirá a mejorar la estabilidad macroeconómica y a facilitar un acceso más sostenible de la Argentina a los mercados internacionales de capital.