Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 31 de marzo

La cotización deldólar oficial para la venta minorista cerró este lunes en alza a $1.415 en Banco Nación. Para el inicio del martes tendrá el mismo precio. En el mercado internacional (Wall Street), las acciones argentinas mejoraron durante las primeras horas del lunes, aunque el riesgo país trepó a 620 puntos.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 31 de marzo
Banco Nación: $1.415
Banco Galicia: $1.420
Banco BBVA: $1.420
Banco Santander: $1.420
Banco Ciudad: $1.410
Banco Patagonia: $1.415
Banco Macro: $1.425
Banco Hipotecario: $1.415
Banco Supervielle: $1.417
Banco Credicoop: $1.415
Banco Piano: $1.420
Banco Comercio: $1.410
ICBC: $1.420
Brubank: $1.408
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El mercado financiero argentino inició este lunes con avances puntuales, en el marco de una semana reducida por los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La dinámica local estuvo influenciada tanto por el contexto internacional como por factores propios, con especial impacto en el sector energético.
El impulso externo colaboró con el tono positivo, mientras que YPF se destacó tras conocerse un fallo favorable para el país, que dejó sin efecto una sentencia por 16.100 millones de dólares vinculada a la nacionalización de la compañía en 2012. Este hecho fortaleció el interés de los inversores en los activos relacionados.
En las primeras operaciones del día, los principales índices de Wall Street mostraron subas de entre 0,2% y 0,4%, acompañando el clima general. En ese escenario, el ADR de YPF avanzó 2,6% hasta USD 46,29, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2025. También sobresalió Vista Energy, con una mejora de 4,7%.
A nivel local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró un incremento de 1,3%, ubicándose en 2.830.000 puntos, luego de haber acumulado una suba de 2,5% en la semana anterior. En contraste, los bonos soberanos en dólares mostraron leves retrocesos de 0,1% en promedio, en un contexto donde el riesgo país subía ocho unidades hasta los 620 puntos básicos.
El comportamiento del mercado siguió de cerca la volatilidad global, marcada por la creciente cautela ante el conflicto en Medio Oriente. En este sentido, Irán calificó como “poco realistas, ilógicas y excesivas” las propuestas de Estados Unidos para poner fin al enfrentamiento, lo que mantiene la incertidumbre entre los inversores.
En el plano energético, el petróleo volvió a ser un termómetro clave: el Brent del Mar del Norte subió 1,9%, hasta USD 114,70 por barril en los contratos con entrega en mayo.
Por último, la atención internacional estará centrada en los próximos datos económicos de Estados Unidos. Se espera la creación de 60 mil empleos durante marzo, con una tasa de desempleo proyectada en 4,4%. Además, se conocerán las cifras de ventas minoristas de febrero, un indicador relevante para medir el nivel de actividad, mientras el mercado continúa pendiente de posibles avances en el escenario geopolítico.