Mendoza confirmó la fecha de pago para empleados estatales

El Gobierno de Mendoza informó que el próximo martes 31 de marzo estarán acreditados los sueldos correspondientes a todos los trabajadores estatales.
El gobierno provincial oficializó el pago de los salarios del mes de marzo. El aviso se da en la previa de un fin de semana XL.
El Gobierno de Mendoza informó que el próximo martes 31 de marzo estarán acreditados los sueldos correspondientes a todos los trabajadores estatales.
Según se comunicó oficialmente, los haberes serán depositados en las cuentas habituales, permitiendo a los empleados disponer de su salario desde esa misma jornada.
De esta manera, la administración provincial mantiene el cronograma de pagos previsto para el cierre del mes.