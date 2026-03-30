El gobierno provincial oficializó el pago de los salarios del mes de marzo. El aviso se da en la previa de un fin de semana XL.

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Mendoza confirmó la fecha de pago para empleados estatales

El Gobierno de Mendoza informó que el próximo martes 31 de marzo estarán acreditados los sueldos correspondientes a todos los trabajadores estatales.

Según se comunicó oficialmente, los haberes serán depositados en las cuentas habituales, permitiendo a los empleados disponer de su salario desde esa misma jornada.

De esta manera, la administración provincial mantiene el cronograma de pagos previsto para el cierre del mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mendozagobierno/status/2038572122105069939?s=46&partner=&hide_thread=false El próximo martes 31 de marzo estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/YlkPo7jriB — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) March 30, 2026