Créditos hipotecarios Banco Nación: qué vivienda podés comprar con una cuota de $646.000

Los créditos hipotecarios del Banco Nación fijan hoy una vara alta tanto en cuota como en ingresos requeridos. Con valores actualizados por UVA, el financiamiento sigue disponible, pero con condiciones que limitan el acceso.
Cuáles son los ingresos necesarios, tasas y condiciones para acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación con cuotas ajustadas por UVA.
Los créditos hipotecarios del Banco Nación fijan hoy una vara alta tanto en cuota como en ingresos requeridos. Con valores actualizados por UVA, el financiamiento sigue disponible, pero con condiciones que limitan el acceso.
En ese contexto, una cuota de $646.000 permite calcular con precisión cuánto hay que pagar por una casa de $100.000.000, cuánto presta el banco y qué nivel de ingresos necesita una familia para poder calificar.
Con una cuota inicial de $646.231, el simulador del Banco Nación muestra que es posible acceder a una vivienda de $100.000.000, financiando el 75% del valor mediante un crédito de $75.000.000 a 20 años.
El esquema está atado a UVA: la cuota equivale a 349,3 UVAs, con un valor de $1.850,06 por unidad. En este caso, el crédito representa 40.539,23 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 54.052,3 UVAs.
Para sostener ese nivel de cuota, se requieren ingresos elevados. El banco establece ingresos netos por $2.584.926 si se suman titulares y codeudores, o al menos $1.292.463 para el titular.
En cuanto a tasas, el préstamo tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 8,4% TNA y 8,73% TEA en caso de adherir al tope por CVS, lo que impacta en el costo total del crédito.
Para acceder al crédito, el Banco Nación permite sumar ingresos entre hasta dos titulares y dos codeudores, que pueden ser padres, hijos o hermanos. En ese esquema, los ingresos de los titulares deben representar al menos el 50% del total requerido para cubrir la cuota.
En cuanto a la antigüedad laboral, se exige:
La documentación obligatoria incluye:
Entre las condiciones del préstamo, se destaca que funciona bajo el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales. Además, permite cancelación total o parcial, con una comisión del 4%, salvo que haya transcurrido al menos una cuarta parte del plazo o 180 días desde el otorgamiento.
Por último, se suma la posibilidad de acceder a dólar MEP para la compra o cambio de vivienda, con una comisión adicional del 0,5%, lo que amplía las alternativas para concretar la operación.