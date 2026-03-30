Créditos hipotecarios Banco Nación: qué vivienda podés comprar con una cuota de $646.000

Los créditos hipotecarios del Banco Nación fijan hoy una vara alta tanto en cuota como en ingresos requeridos. Con valores actualizados por UVA, el financiamiento sigue disponible, pero con condiciones que limitan el acceso.

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En ese contexto, una cuota de $646.000 permite calcular con precisión cuánto hay que pagar por una casa de $100.000.000 , cuánto presta el banco y qué nivel de ingresos necesita una familia para poder calificar.

Con una cuota inicial de $646.231 , el simulador del Banco Nación muestra que es posible acceder a una vivienda de $100.000.000 , financiando el 75% del valor mediante un crédito de $75.000.000 a 20 años .

El esquema está atado a UVA: la cuota equivale a 349,3 UVAs , con un valor de $1.850,06 por unidad. En este caso, el crédito representa 40.539,23 UVAs , mientras que la propiedad alcanza 54.052,3 UVAs .

Para sostener ese nivel de cuota, se requieren ingresos elevados. El banco establece ingresos netos por $2.584.926 si se suman titulares y codeudores, o al menos $1.292.463 para el titular.

Las cuotas se ajustan por UVA y pueden variar según la evolución de la inflación.

En cuanto a tasas, el préstamo tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 8,4% TNA y 8,73% TEA en caso de adherir al tope por CVS, lo que impacta en el costo total del crédito.

Requisitos, suma de ingresos y condiciones clave del crédito hipotecario

Para acceder al crédito, el Banco Nación permite sumar ingresos entre hasta dos titulares y dos codeudores, que pueden ser padres, hijos o hermanos. En ese esquema, los ingresos de los titulares deben representar al menos el 50% del total requerido para cubrir la cuota.

Crédito hipotecario.jpg El Banco Nación financia hasta el 75% del valor de la propiedad con plazos de hasta 30 años.

En cuanto a la antigüedad laboral, se exige:

Empleados en relación de dependencia : mínimo 1 año de antigüedad , con al menos 6 meses en el empleo actual .

: mínimo , con al menos . Trabajadores contratados : 4 años de antigüedad laboral y 6 meses en el puesto actual .

: y . Autónomos inscriptos en Ganancias : 2 años de actividad desde la primera declaración jurada.

: desde la primera declaración jurada. Monotributistas: 2 años en la actividad y 1 año en la categoría vigente.

La documentación obligatoria incluye:

DNI del solicitante y codeudores.

del solicitante y codeudores. Empleados y contratados : últimos 3 recibos de sueldo.

: últimos 3 recibos de sueldo. Autónomos : comprobantes de aportes, certificación de ingresos netos y constancia de inscripción.

: comprobantes de aportes, certificación de ingresos netos y constancia de inscripción. Monotributistas : últimos 6 pagos y constancia de inscripción.

: últimos 6 pagos y constancia de inscripción. Jubilados y pensionados: últimos 3 recibos de cobro.

Entre las condiciones del préstamo, se destaca que funciona bajo el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales. Además, permite cancelación total o parcial, con una comisión del 4%, salvo que haya transcurrido al menos una cuarta parte del plazo o 180 días desde el otorgamiento.

Por último, se suma la posibilidad de acceder a dólar MEP para la compra o cambio de vivienda, con una comisión adicional del 0,5%, lo que amplía las alternativas para concretar la operación.