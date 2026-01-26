26 de enero de 2026 - 16:01

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 27 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró a $1.465 este lunes. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país este martes.

Dólar martes 27 de enero 2026.

Dólar martes 27 de enero 2026.

El precio del dólar oficial para la venta minorista subió su cotización este lunes a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio de este martes se espera el mismo número. A su vez, el Fondo Monetario Internacional prevé una mejora económica mundial y Argentina sería una de las 4 economías con mayor crecimiento, respecto a las emergentes.

Precio del dólar para este martes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

La cotización del dólar para este martes 27 de enero, banco por banco

  • Banco Nación: $1.465
  • Banco Galicia: $1.455
  • Banco BBVA: $1.460
  • Banco Santander: $1.465
  • Banco Ciudad: $1.460
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Macro: $1.465
  • Banco Hipotecario: $1.465
  • Banco Supervielle: $1.461
  • Banco Credicoop: $1.465
  • Banco Piano: $1.455
  • Banco Comercio: $1.455
  • ICBC: $1.450
  • Brubank: $1.454

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país, según el FMI

Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), puso el foco en el cambio de eje que se observa en las perspectivas de crecimiento global para los próximos años.

El análisis se centra en que el dinamismo económico tenderá a concentrarse cada vez más en los mercados y economías emergentes, mientras que los países desarrollados mostrarán un avance más moderado. En ese escenario, la Argentina aparece bien posicionada y se ubica como el cuarto país con mejores proyecciones dentro del G20 para 2026.

El FMI detalla que, en un contexto de menor inflación a nivel mundial y con señales incipientes de flexibilización monetaria, las condiciones financieras podrían resultar algo más favorables para la actividad económica.

Este cambio se da luego de un extenso período de tasas de interés elevadas, aplicado para frenar la suba de precios. Hacia 2026, el organismo prevé que la economía global crezca en promedio un 3,1%, tomando como referencia a los países que integran el Grupo de los 20, responsables de cerca del 85% del producto mundial.

Las economías emergentes se destacan como los principales motores del crecimiento

  • India lidera el ranking con una expansión proyectada del PBI del 6,2%, impulsada por una fuerte demanda interna, reformas estructurales y una macroeconomía sólida.
  • Le siguen Indonesia, con un crecimiento estimado del 4,9%, y China, con una tasa del 4,2%, confirmando el rol central de Asia en la dinámica global.
  • En este contexto, la Argentina se posiciona en el cuarto lugar entre los países del G20, con una proyección de crecimiento del 4%, un desempeño similar al de Arabia Saudita.
Asimismo, la proyección hizo énfasis sobre un grupo de 30 economías con los mayores productos brutos internos del mundo y Argentina, en ese caso, se ubica en el puesto 11 en términos de expansión prevista para 2026, lo que refuerza la expectativa de un desempeño relativamente favorable dentro del escenario internacional.

