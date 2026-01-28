Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 29 de enero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.465 en Banco Nación . Para el inicio de este jueves se espera el mismo precio. Mientras tanto, el Banco Central superó la barrera de los 1.000 millones de compra de reservas como estrategia para bajar el riesgo país.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El escenario financiero mostró una mejora relevante en las últimas jornadas, con una señal clara proveniente tanto del mercado de deuda como de la política cambiaria. Tras la caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos, el nivel más bajo desde junio de 2018, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el proceso de acumulación de reservas y ya superó el 10% del objetivo planteado para todo 2026.

En el marco del inicio de la denominada “fase 4” del programa económico, la entidad monetaria logró sumar USD 1.049 millones a sus arcas. De este modo, las reservas brutas, alcanzaron los USD 45.779 millones, con un incremento diario promedio de USD 39 millones. Se trata de un volumen que no se observaba desde la primera quincena de septiembre de 2021 y que refuerza la percepción de mayor solidez financiera.

De cara al resto del año, el propio BCRA estima que la compra de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, un rango condicionado por el proceso de remonetización de la economía. En ese sentido, su presidente, Santiago Bausili, explicó que la posibilidad de seguir fortaleciendo las reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del ingreso efectivo de dólares al mercado. Con los números actuales, el organismo ya alcanzó el 10,49% del piso de la meta anual.

El aumento de las reservas también recibió un impulso adicional por el contexto internacional. El Banco Central cuenta con alrededor de 1,98 millones de onzas troy de oro, equivalentes a 61,5 millones de toneladas, cuyo valor superó los USD 5.100 por unidad en la última rueda.

A esto se suma un mayor flujo de divisas del sector agroexportador y de empresas privadas que tomaron financiamiento externo. Según datos oficiales, todavía restan liquidar unos USD 3.600 millones, lo que amplía la oferta de dólares en el mercado cambiario. Para evitar desajustes, el BCRA estableció que sus compras diarias no superen el 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, aunque en algunas jornadas puntuales ese límite fue excedido.

dólar jueves 29 enero Dólar jueves 29 de enero 2026. WEB

Finalmente, el organismo aclaró que mantiene la posibilidad de realizar compras en bloque por fuera del mercado mayorista, negociando directamente montos y tipos de cambio con empresas o instituciones, con el objetivo de sostener la estabilidad y evitar distorsiones en la plaza cambiaria.