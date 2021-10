Es inminente la vuelta de los vuelos directos de Mendoza a Santiago, San Pablo y Panamá

El Gobierno nacional eliminó el cupo de extranjeros que pueden ingresar al país por vía aérea. De esta manera, es prácticamente un hecho que Mendoza recuperará la conexión con Santiago de Chile que opera Sky Airlines, el vuelo a São Paulo de Latam y el tramo directo a Panamá de Copa Airlines. Las tres empresas habían pedido las respectivas habilitaciones a la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y tras el anuncio de ayer, la aprobación parece inminente.

La medida fue comunicada por la Anac, que a través de las redes sociales informó: “Alcanzando el umbral del 50% de población vacunada con esquema completo, y de acuerdo a la Decisión Administrativa N° 951/2021, el día 19 de octubre de 2021 se levanta todo cupo en la cantidad de pasajeros/as que arriban el país por modo aéreo”.

El fin de la restricción no es sinónimo de “habilitación” para las empresas, pero deja el camino llano para que el permiso se oficialice en las próximas horas. Por ahora Sky vende pasajes a Chile solo a partir de enero de 2022, pero tiene la intención de comenzar a volar desde mediados de este mes. Latam, en cambio, ya vende boletos para viajar a Brasil desde el 19 de octubre, aunque los precios más convenientes (desde $ 43.039) se encuentran recién desde el día 20.

También ha pedido habilitaciones la empresa Copa Airlines, que hasta el 2019 unía a Mendoza con Panamá. Sin embargo, aunque la compañía lograra la habilitación hoy mismo, debería esperar al menos al 6 de noviembre para volver a operar. Según explicó Mariana Juri, ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, “por convenio, la empresa de transporte aéreo debe notificarle 30 días antes de un vuelo a su tripulación”, por lo que no podría vender boletos para antes de esa fecha.

El peso del turismo extranjero

La entrada en actividad de Latam es una buena noticia para Mendoza, no solo por la posibilidad de viajar de forma directa a Sao Paulo, sino también por sumar una alternativa para que lleguen turistas brasileños a la provincia. Según estadísticas publicadas por Anac, durante el 2019 -último año de turismo pleno antes de la pandemia- Latam captó 43 mil pasajeros en ese vuelo, contando tanto a mendocinos que fueron a Brasil, como a extranjeros que arribaron a Mendoza.

De hecho, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el 29% de los turistas extranjeros que llegan a la provincia por vía aérea son brasileños. Es el segundo país que más interés muestra por Mendoza, después de Chile, que tiene una participación del turismo aéreo internacional del 31,3%.

Otro dato alentador es que en 2019 las personas provenientes de Brasil fueron las que mayor gasto diario promedio tuvieron, alcanzando un valor de U$S 168,8 por día, bastante por encima de los U$S 109,3 que dejan usualmente los visitantes trasandinos.

En lo que respecta a Sky, las estadísticas publicadas por Anac señalan que la aerolínea transportó 70 mil personas a lo largo del año entre Mendoza y Santiago de Chile, aunque en 2018 había alcanzado la cifra récord de 90 mil pasajeros para ese tramo.

Expectativas por la temporada

Mariana Juri aseguró que las condiciones están dadas para que el Gobierno nacional le de el “ok” a las empresas aéreas para volver a operar de forma inmediata. “Hemos preparado todo para que se realicen los test de antígenos en el aeropuerto (finalmente podrían no exigirse) y logramos la aprobación del laboratorio por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Con esto, Nación autorizó un vuelo semanal de Aerolíneas Argentinas que conecta Buenos Aires-Mendoza-Santiago, pero esperamos que se habilite a las demás compañías. Con la eliminación del cupo, ya no hay motivos para que persistan las restricciones”, comentó.

Para el Gobierno Provincial, es fundamental que las habilitaciones lleguen lo antes posible, para que la actividad turística pueda reactivarse lo antes posible. Es que el turismo, junto al comercio y la gastronomía -actividades directamente relacionadas- es responsable de $ 19 de cada $ 100 que genera la economía mendocina. Además, en un año normal emplea a casi 13.000 personas de manera formal.

Por su parte, Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, opinó que la habilitación de las líneas aéreas no traería una recuperación inmediata, pero daría inicio a la reactivación que se necesita. “Sin conectividad no hay turismo. El Verano sería mucho mejor con turistas chilenos y brasileños que solo con residentes argentinos”, apuntó.