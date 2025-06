Entusiasmo por la innovación en Pilares "Tecnología, futuro del trabajo e inteligencia artificial"

En ese sentido, valoró la creación de espacios para la reflexión y subrayó que, en los encuentros sobre innovación, muchas veces se habla más del potencial de las tecnologías que de los problemas concretos que deberían resolver. “La innovación debe partir de los problemas reales; si no, nos perdemos en un realismo mágico tecnológico”, afirmó, y enumeró desafíos históricos de la humanidad como la pobreza, la falta de vivienda o la justicia lenta.

Para Alberto Aguiló, cofundador y CEO de la compañía tecnológica Interbrain , el interés creciente por la inteligencia artificial no es casual. “Hay una necesidad generalizada, tanto a nivel personal como profesional, de nutrirnos y aprender sobre innovación”, señaló, impresionado por la gran convocatoria del evento. Destacó la importancia de contar con expertos capaces de explicar temas complejos de forma accesible y celebró la alianza entre Los Andes y el Polo TIC, "que permite acercar estos contenidos a más personas".

Aguiló subrayó que la inteligencia artificial ya impacta en la vida cotidiana, aunque muchos no lo adviertan. “Desde que hacemos una búsqueda en internet hasta que enviamos una foto, estamos interactuando con IA”, afirmó. En este contexto, consideró clave vincular el conocimiento técnico con lo humano: “Lo que la IA no puede reemplazar, al menos en el corto plazo, es la sensibilidad, la motivación, el entendimiento más allá del lenguaje”.

Desde su experiencia al frente de Interbrain, aseguró que las empresas mendocinas están mostrando un interés creciente. “Recibo consultas constantes, desde estudios contables hasta compañías de oil & gas, todos quieren saber cómo incorporar IA para mejorar procesos. Hay una inquietud real y la gente empieza a reconocer esa necesidad”, concluyó.

Mejorar la calidad de vida

“El desafío más importante que tenemos por delante es entender que la inteligencia artificial viene a ayudarnos, no a competir”, afirmó el intendente de Luján, Esteban Allasino, al destacar el potencial de estas herramientas para mejorar la calidad de vida. Consideró que, lejos de un futuro pesimista, la tecnología permitirá “dedicar mucho más tiempo a las relaciones personales, al disfrute, al bienestar”. Y remarcó: “Hay que saber navegar este proceso. Yo no soy de los que ponen un futuro negro, sino todo lo contrario”.

Desde el municipio, ya están en marcha diversos proyectos basados en inteligencia artificial. Uno de ellos optimiza las inspecciones mediante una aplicación que reorganiza en tiempo real la agenda del personal según nuevos reclamos vecinales. “Eso nos permite ser mucho más asertivos”, explicó. También implementaron un bot que, con base en datos reales de micro medición, informa al vecino sobre su consumo de agua y sugiere acciones para optimizarlo.

Además, el municipio desarrolló un sistema para analizar el estado del pavimento a través del procesamiento automático de imágenes. “Con esa información, podemos saber dónde conviene intervenir y usar mejor los recursos”, detalló, y concluyó que esta tecnología es una herramienta concreta para responder, de forma más eficiente, a las demandas ciudadanas.

Pilares Tecnología, futuro del trabajo e inteligencia artificial” 4.jpg

Potencial infinito

“Me parece un evento muy rico, súper necesario acá en Mendoza, para conocer todo lo que se hace a través de la inteligencia artificial”, destacó Patricia Soria, creadora de la webapp QuienVino, y recordó que, aunque esta tecnología comenzó a desarrollarse con fuerza desde 2022, su avance ha sido vertiginoso y con un potencial “infinito de cara al futuro, más para las empresas de Mendoza”.

Desde su perspectiva, muchas organizaciones aún deben replantearse su preparación para este escenario. “Estamos hablando de inteligencia artificial, pero estamos dentro de nuestras empresas, en qué condiciones y cómo nos estamos preparando desde la tecnología, desde la transformación digital”, expresó, y advirtió que muchos siguen operando con procesos obsoletos que impiden ser competitivos.

Respecto a la situación actual del tejido productivo local, señaló que “el 80% de las pymes todavía está en un proceso de transformación digital, hoy en el 2025”, y aunque algunas muestran interés, otras siguen siendo reticentes. En ese sentido, insistió: “deberían ayudarse y comenzar a explorar la inteligencia artificial y la tecnología”.

Finalmente, subrayó el valor del encuentro: “Las charlas fueron muy interesantes, muy enriquecedoras, y a todos nos abrieron el panorama un montón hacia todo lo que trae el mundo de la tecnología”.

Nueva era

Con experiencia en inteligencia artificial desde 2014, aunque recién hace un año la implementó activamente, el productor de cine y televisión Ramiro Navarro calificó este momento como “una nueva era”. Para él, se trata de una transformación tan profunda como lo fue en su momento la aparición de la electricidad.

“Te cambia el modo de pensamiento, la lógica productiva”, expresó, y subrayó la necesidad de generar espacios de diálogo y formación que incluyan a toda la sociedad. “Uno solo haciendo inteligencia artificial no reorganiza la comunidad. Toda la sociedad debería estar involucrada, con todas sus líneas de producción”, opinó.

Consultado sobre el impacto en las industrias creativas, fue tajante: “Sin duda va a reemplazar. Hay una pseudo mentira que es cruel: dicen que no te reemplaza la IA, sino alguien que la use mejor. Pero la verdad es que sí va a reemplazar a una gran parte de las personas”. Según relató, ya se observa una reducción de equipos en rodajes y no necesariamente porque esos puestos hayan sido absorbidos por usuarios expertos en IA.

“La diferencia con otras revoluciones tecnológicas es la velocidad: esto fue demasiado rápido. Es un tren que no se puede frenar”, concluyó. Para él, adaptarse y emprender serán claves en esta nueva etapa.