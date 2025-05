Encuesta a empresarios mendocinos de la construcción: cómo les va y cómo ven el futuro del sector

El sector de la construcción es uno de los principales motores de la mayoría de las economías debido a su rápida capacidad de reacción. Esto sucede tanto cuando la situación va bien como cuando no es así. Por este motivo, tener en cuenta las expectativas y el escenario de este sector que, entre otras cosas, derrama rápidamente trabajo y consumo en diferentes áreas es una forma de visualizar lo que se viene. En este contexto, la Red Edificar Mendoza –un grupo compuesto por 10 compañías del sector- realizó una encuesta entre profesionales, empresas y negocios relacionados con la construcción .

Aunque la esperanza es lo último que se pierde, el resultado muestra que la mayoría de los actores están cautos en un contexto de caída a lo que se suma una fuerte incertidumbre. Con relación a la baja de la actividad, el 45,2% declaró haber experimentado una disminución de sus negocios, el 32,1% que no hubo cambios y el 22,6% expresó un crecimiento en su actividad. De este modo, en los últimos 12 meses la mayoría percibió una baja que se agrava si se tiene en cuenta que desde noviembre/diciembre de 2023 el sector comenzó con un derrumbe casi estrepitoso.

Entre otros motivos debido al freno absoluto de la obra pública nacional que el año pasado también disminuyó el ritmo en la provincia y los municipios y que este todavía no muestra signos de repunte. Esto pese a que el presupuesto provincial destinó 12% a obra pública y a las promesas de utilizar los fondos por el resarcimiento industrial para obras de infraestructura y energía con repago.

La foto “negativa” de hoy, podría mostrar las expectativas hacia adelante ya que el 45,9 % no proyectó cambios en la situación actual mientras que el 17,8 % prevé que el contexto podría empeorar. Este grupo en conjunto es mucho más fuerte que el 36,6 % que declaró esperar una mejora de la actividad para el 2026. “La percepción de que el sector se mantendrá estable refleja un escenario de incertidumbre controlada”, analizaron los autores de la encuesta.

Edi.jpeg

En la misma línea podría leerse que el sector fue calificado con un 5 en una escala del 1 al 10 en medio de un contexto de baja que lleva más de un año y sin expectativas optimistas en el corto plazo. “Las empresas estamos en modo supervivencia”, definió Fernando Dafré, empresario de la construcción, quien agregó que “la esperanza es lo último que se pierde” ya la apuesta por el futuro es la esencia de cualquier privado. En una línea similar, Diego Pérez Colman, gerente desde hace 30 años de Hipercerámico y presidente de la Red Edificar, expresó no haber perdido las esperanzas.

“Las cosas mejoran también por el esfuerzo que hace uno, no por sentarse a esperar”, subrayó Peréz Colman. En este marco, un empresario del rubro que prefirió no dar su nombre dijo que el trabajo se ha caído de manera estrepitosa y que hay “desesperación” en muchas pymes. Para no caerse más la mayoría amplía el esfuerzo que mencionaba el presidente de la Red Edificar ya que se han resignado y bajado márgenes de rentabilidad al tiempo que se busca incrementar la eficiencia. “Lamentablemente, muchas se quedarán en el camino”, analizó este referente acerca de la angustia que existe en buena parte del sector.

Motores con poca nafta

En la actualidad hay dos puntos que los encuestados identificaron como dificultades que hoy condicionan a la construcción. Uno tiene que ver con los altos costos en dólares y el otro con la falta de financiamiento. Así, ante la pregunta de cuáles son las principales problemáticas, el 55,5 % eligió por partes iguales al aumento constante en el costo de los materiales y el difícil acceso al crédito. También se mencionó la insuficiente mano de obra calificada (41,8%) y la competencia desleal e informalidad, que fue destacada por el 30,1%.

Crédito Edificar.jpeg

Las dos preocupaciones centrales van de la mano de dos puntos más que no se menciona de manera explícita, pero que juegan un rol clave y tienen que ver con los salarios bajos y la inflación todavía persistente. Dafré explicó que para que los privados sean el motor del crecimiento, es importante que suban los precios de venta. Es que los altos costos que hoy posee la construcción, no pude trasladarse al valor de los desarrollos o propiedades debido a que el financiamiento no arranca.

Con relación al crédito, el 47,3% de los encuestados opinó que es difícil de obtener y el 15% que es prácticamente inaccesible. En tanto, el 34,9% dijo que es moderadamente inaccesible y solo el 2,7% que es muy accesible. “Para que explote el crédito, la inflación debe ser de un dígito con el fin de que la cuota sea razonable en función de los ingresos, pero eso va pasar recién dentro de un año según los cálculos del Gobierno”, expresó Dafré.

Red Edificar.jpeg

En una línea similar, Pérez Colman comentó que no hay duda de que lo más transversal es el crédito hipotecario y que esta es la herramienta clave para atacar el déficit habitacional existente. “Para ello también es clave la recomposición salarial general y de la productividad de sectores que no fueron las matrices de años anteriores como son la energía y la minería”, señaló Pérez Colman.

Acerca de la encuesta

La encuesta anual sobre la situación del sector de la construcción en Mendoza realizada por la Red Edificar contó con la participación de 286 actores del rubro. Entre ellos se destacaron los profesionales independientes (38,4 %), las empresas constructoras (28,1 %) y los proveedores de materiales (16,4 %). “Juntos representan más del 82 % del total de la muestra”, apuntaron los realizadores del trabajo para acentuar la amplia representatividad de la encuesta que contó con el 50% de participación de las pymes.

La Red Edificar es una cámara empresarial integrada por las principales empresas proveedoras de materiales de la construcción en la provincia. Está formada por Hipercerámico, Mendoglass, Fábrica de Pinturas Tekno, Giuffré Maderas, Reno Amoblamientos, Saldaña Materiales, Gencoelec Materiales Eléctricos, Industrias Chirino, Hormiserv, Macromat y Máchena Ferretería. En sus 28 puntos de venta, estas empresas reciben alrededor de 65.000 personas por mes. Su modelo asociativo ha sido reconocido a nivel nacional como una referencia en el sector de la construcción. Más información en: www.edificarmendoza.com.ar