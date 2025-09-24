En plena etapa de venta, Carrefour no para de abrir sucursales en una provincia cuyana

A apenas dos semanas del anuncio de compra de las tiendas Super A en Mendoza por parte de Carrefour , la cadena ya inauguró 9 de 16 locales. Así, ya son más de 550 las personas empleadas en la provincia cuyana en su 42 sucursales de todos los formatos.

En pleno proceso de venta , Carrefour Argentina inauguró nueve tiendas Carrefour Express en Mendoza , que se suman a su red de más de 700 sucursales en todo el país.

Se trata de un cambio de bandera de las 16 recientemente adquiridas a la cadena mendocina Super A, como parte del plan de expansión que la compañía viene impulsando a nivel federal.

Con esta apertura, la empresa destacó que está consolidando su presencia en Mendoza, donde ya opera con todos sus formatos comerciales -hipermercado, mayorista, mercado, cercanía y e-commerce- en los que emplea a más de 550 personas en la provincia.

En este sentido, los 60 trabajadores de las sucursales adquiridas mantienen sus puestos , “reafirmando el compromiso de Carrefour con el empleo y el desarrollo económico local”, detalló la empresa en un comunicado.

“Logramos abrir el 60% de las sucursales ex Super A a apenas 15 días del anuncio de adquisición y planificamos estar con las 16 tiendas operativas antes de octubre. Estamos muy contentos por el trabajo realizado y la solidez de la propuesta de Express en la provincia. El comercio de cercanía es muy valorado a nivel nacional y acompañamos el potencial del negocio con más inversión, nuevas aperturas y mejores propuestas“, expresó Guillaume Cocovi, director de formato Express de Carrefour Argentina.

Comercios de cercanía en puntos estratégicos

Las nuevas tiendas Express están ubicadas en puntos estratégicos de Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza.

Se trata de las sucursales de Viamonte 3345, Guardia Vieja 1235, Ruta 82 esquina Calle Unión, San Martín 8110 y Viamonte 4620, todas en Luján de Cuyo; Ozamis Sur en Maipú; Santiago del Estero 1200 en Godoy Cruz; y Avenida Colón 423 y Avenida San Martín 792 en la Ciudad de Mendoza.

Carrefour cuenta así con 42 locales distribuidos estratégicamente en Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Tupungato, Luján de Cuyo y Villa Tulumaya (Lavalle), y continúa avanzando en su plan de expansión, centrado en los formatos preferidos por sus clientes.

Acerca de Carrefour Argentina

Carrefour Argentina es la cadena de supermercados líder en el país. Desde hace 44 años forma parte de la vida cotidiana de las familias argentinas en las 22 provincias en donde está presente.

Con un equipo conformado por 17.000 personas, a diario recibe 500.000 clientes y clientas en sus más de 700 sucursales Express, Market, Hipermercados y Maxiincluyendo su e-commerce.

Recientemente, la cadena francesa anunció su intención de abandonar el país, por lo que se encuentra en estos días evaluando ofertas de varios interesados en quedarse con su operatoria.