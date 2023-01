En menos de un mes, el peso chileno “blue” subió más que el dólar paralelo

Los mendocinos que viajan a Chile están haciendo un mix de pagos en dólares y tarjeta de crédito o débito, pero suelen llevarse también pesos chilenos para tener algo de efectivo en la moneda local para ciertos pagos. Como son pocos los que pueden comprar en el mercado oficial, recurren a los “arbolitos” o “cuevas”, donde la cotización subió de los $400 argentinos por cada $1000 chilenos a mediados de diciembre a los $450 en este inicio de 2023 y $ 460 al 10 de enero (+15% en 25 días).

Hasta antes de la pandemia, la situación era bastante sencilla: quien estaba por viajar a Chile iba a una casa de cambios y compraba pesos chilenos para tener efectivo para sus vacaciones. Sin embargo, ahora, para comprar en el mercado oficial rigen las mismas restricciones que para adquirir dólares, por lo que se debe optar por conseguirlos en los sitios de venta no legales.

Gerardo, quien estuvo disfrutando de las playas chilenas los últimos días de diciembre, contó que, antes de viajar, compró algunos pesos chilenos a un “arbolito” para tener efectivo para abonar los peajes -ya que no aceptan otra moneda- y que pagó a 450 pesos argentinos los $1000 del país trasandino.

Además, se llevó dólares para cancelar el alojamiento y había previsto utilizar la tarjeta de débito para realizar el resto de los gastos, pero tuvo dificultades, ya que, pese a haberla habilitado para usar en el extranjero, le salía el mensaje “saldo insuficiente”, pese a tener fondos en la cuenta. Por eso, tuvo que optar por pagar con la tarjeta de crédito, con la que no tuvo inconvenientes.

La cotización oficial del peso chileno está en $218,36, a lo que se deben sumar el 30% del impuesto PAIS y el 45% de adelanto de Ganancias, lo que lo deja en $382,13 para todos los gastos que se realicen con tarjeta de débito o crédito. Y, en caso de que los consumos excedan el límite mensual de U$S300 -para lo que no sólo sumará el viaje, sino cualquier servicio contratado a una empresa del exterior, como Netflix o Spotify-, se deberá adicionar un 25%, de anticipo de Bienes Personales, con lo que se llegará al 100% de recargo: $436,72.

Andrea, quien también optó por vacacionar en Chile, contó que viajó con pesos chilenos y dólares y que también usó una tarjeta de crédito asociada a una cuenta en el exterior. Sus amigos, en tanto, utilizar el débito de un banco argentino y les cobraron $375 por cada $1000 chilenos, cuando el blue se vendía en Mendoza a $430. En cuanto al dólar, mencionó que, por cada uno, le dieron $830 chilenos.

Suba hasta los $480

Por una cuestión de oferta y demanda, el valor de los pesos chilenos fue subiendo en los últimos días de 2022. El economista José Vargas, titular de la consultora Evaluecon, explicó que hay muy poca disponibilidad de pesos chilenos porque no están ingresando, ya que no hay turistas de ese país como sucedía otros años, que inundaban el mercado y hacían que la cotización fuera más baja. De ahí que, al haber poca oferta y alta demanda, su valor sube. Sumó que es esperable que esto suceda en diciembre y enero, producto de que los mendocinos cruzan la cordillera para las vacaciones de verano.

Es que, así como los argentinos, y los mendocinos en particular, tradicionalmente han elegido pasar el Año Nuevo y el mes de enero en las playas de Chile -en Viña del Mar y La Serena como los destinos principales-, los chilenos también solían venir a Mendoza con frecuencia, sobre todo para hacer compras. Sin embargo, luego de la pandemia, ese movimiento ha sido mucho más reducido.

La Serena es uno de los destinos chilenos favoritos de los mendocinos.

Uno de los “arbolitos” que suelen decir “cambio, cambio” a quienes pasan caminando por las calles del microcentro contó que los chilenos no están viajando como sucedía antes, porque las cosas que solían comprar en la provincia están más caras que en su país. Y quienes vienen traen dólares o quieren recibir una cotización más alta por los pesos chilenos de lo que se está recibiendo en el mercado paralelo, que ronda los $415 argentinos por cada $1000 para la compra.

En cambio, sí existe bastante demanda por parte de los mendocinos que están por viajar. Es que hay ciertos pagos que se deben realizar con efectivo, como compras en la playa o a pequeños comerciantes. Y, al no haber suficiente oferta, el valor se ubica desde los $450 para arriba. De hecho, otra vendedora señaló que, a fines de diciembre, pocos días antes de Fin de Año, llegó a los $480, mientras que, en estos días, con la incipiente llegada de turistas chilenos, ha empezado a ajustarse a la baja.

De todos modos, Raúl compró pesos chilenos el 15 de diciembre a $400 argentinos los $1000, mientras que ayer volvió al mismo sitio y se encontró con que le pidieron $460, lo que marca una suba del 15% en poco menos de un mes. Esto, mientras el dólar blue, que también tiene un comportamiento estacional -porque lo demandan quienes se van de vacaciones y quienes prefieren ahorrar una parte del aguinaldo en esa moneda-, pasó de los $317 el mismo 15 a los $357 hoy (+12,6%).

En esta línea, la “arbolito” mencionó que resulta más conveniente ahorrar en pesos chilenos que en dólares, que suele tener más oscilaciones. De hecho, en el Marketplace de Facebook se puede encontrar personas que sólo compran moneda del vecino país (no venden). José Vargas comentó que, cuando uno analiza evolución de la cotización de ambos -dólar y peso chileno- en el mercado paralelo, en los últimos tres años, ha resultado mucho más conveniente invertir en billetes del vecino país.

El economista explicó que la divisa norteamericana está muy regulada y que esto será mucho más así en 2023, porque el valor del dólar se usa como un ancla inflacionaria y el Gobierno nacional no permitirá que se dispare; mientras que el peso chileno se mueve con mayor libertad.

Comprar en el mercado oficial

Aunque sea conveniente llevar un poco de efectivo en billetes chilenos, lo cierto es que la cotización en el mercado paralelo es superior a la que aplican los bancos y las tarjetas de crédito, aun cuando se suman impuestos. Y, por supuesto, es mucho más conveniente comprarlos en el mercado oficial. Elena Alonso, asesora financiera y socia de Criteria Broda, explicó que para esto rige el cupo de U$S 200 mensuales o el equivalente en moneda extranjera.

Sin embargo, no se puede comprar desde las plataformas online de los bancos, sino que se debe acudir a una sucursal y consultar la disponibilidad de pesos chilenos. Además, se debe ser cliente de la entidad. Y rigen los mismos requisitos que para acceder al dólar “ahorro”: no ser beneficiario de asignaciones como la AUH ni de otros planes sociales; ni trabajador que recibió ATP o Repro en 2020 (asistencia al salario por parte del Estado); beneficiario de préstamos subsidiados a monotributistas; haber refinanciado cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios, o el saldo de la tarjeta de crédito; ser deudor de créditos hipotecarios UVA con cuotas congeladas; cotitular de cuentas bancarias; haber accedido a subsidios de luz y gas; o no tener ingresos declarados.