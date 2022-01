En Mendoza hay un 17% de ausentismo de trabajadores a causa del Covid

La tercera ola de Covid llegó sin previo aviso y una vez más, la actividad económica se está viendo claramente afectada. Esta vez no son las medidas sanitarias restrictivas las que están comprometiendo la producción de las empresas, sino el elevado nivel de ausentismo de sus empleados. De acuerdo a un estudio privado, el 17% de los trabajadores de Mendoza no están asistiendo a sus lugares de trabajo, ya sea por ser casos positivos o por haber tenido contacto estrecho.

El informe, elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), muestra una situación más delicada en otras provincias, como es el caso de Córdoba (con el 50% de ausentismo), Jujuy (33%) y Neuquén (31%). Sin embargo, la situación de Mendoza no deja de ser preocupantes y tiende a agravarse.

Juan Manuel Gispert, director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza (FEM), hizo una descripción del escenario para la provincia. “Afortunadamente esta tercera ola no está dejando muertos, pero sí está complicando mucho la operatoria de las empresas. Es un día a día caótico, porque nos agarró por sorpresa”, lamentó.

“La ola de contagios aumentó a un ritmo impresionante. Hay ausentismo promedio del 17% en Mendoza y las empresas tienen problemas para desarrollar su actividad. Lo más preocupante es lo que ocurre con los pequeños comercios que, al tener dotaciones de personal muy pequeñas, se ven obligadas a cerrar uno o dos días cuando hay un caso de Covid”, agregó.

Problema generalizado

La pandemia está afectando a todos los sectores económicos por igual, más allá de que algunos dependen más de tener su planta de personal completa que otros. Tal es así, que los niveles de producción podrían bajar a niveles preocupantes. De hecho, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtieron que la industria tiene un gran nivel de estrés y aseguraron que “ya se empieza a ver con preocupación el tema del abastecimiento”.

En Mendoza la situación va de la mano de lo que ocurre en todo el país. El titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), Mariano Guizzo, explicó que en los últimos once días la merma del personal ha tenido impacto en la actividad. “El índice de ausentismo se ha elevado de valores normales, en torno al 3%, hasta un 25% en algunas empresas”, alertó.

Un dato positivo destacado por el empresario, es que la recuperación de los empleados está siendo bastante rápida. “En diez días, dependiendo si tienen el esquema completo de vacunación, están trabajando”, apuntó.

Fuera de esto, el metalúrgico comentó que los picos de ausentismo son mayores comparativamente a los que tenían en 2021. “La cantidad de personal que se ve afectado es mayor a la que tuvimos a fines de abril del año pasado; este pico –luego de las fiestas- es más alto y siguen sumando casos positivos”, enfatizó Guizzo.

En vistas a futuro no hay nada claro, pero el empresario señaló que el cierre de las actividades no parece ser una posibilidad, porque rompería la cadena de pagos. “Ahora no están dadas las condiciones para una nuevo ATP”, agregó.

Por su parte, Adrián Alín, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio (Cecitys) se refirió al estudio de ausentismo que realizaron junto a CAME. “Los primeros resultados muestran que Mendoza tiene un nivel de ausentismo en torno al 17%, un valor menor al de otras provincias. Sin embargo, es difícil realizar una encuesta porque hay mucha informalidad”, señaló.

Para el comerciante hay rubros más afectados por los problemas de ausentismo, como el de la gastronomía. No obstante, aclaró que el sábado hicieron una recorrida por algunos restaurantes y estaban llenos, con mucha precaución y el cuidado debido.

También fue consultado Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina, pero el directivo aclaró que aún no cuentan con el dato concreto sobre el porcentaje de ausentismo que hay en el sector vitivinícola. “La sensación es que aumentó el ausentismo, pero no tenemos un dato preciso de cuánto”, confesó. Ayer BdA lanzó una consulta buscando tabular los resultados el fin de semana.

Qué dicen los trabajadores

Desde el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, su representante Indira Vezzani comentó que hay muchos positivos por Covid y muchos trabajadores aislados, por lo que falta personal en la mayoría de los Casinos. Vezzani señaló que aún no han realizado un relevamiento de los casos, por lo cual no tienen un porcentaje, pero insistió en que el ausentismo es elevado.

José Escoda, titular del gremio de Trabajadores de las Estaciones de Servicio, comentó que todavía no han realizado relevamiento de los casos pero que las estaciones están operando con normalidad. “Si da positivo, médicamente el trabajador se tiene que ir a la casa y seguir controlando. Vemos que todos los días están aumento los casos”, destacó el dirigente.

Escoda señaló que el personal de su sector está vacunado, pero no exento de contagio. Que se sigue trabajando “sobre las medidas de precaución; aconsejando sobre la distancia, el lavado de manos y el uso del tapa boca”, puntualizó.

Tampoco desde la Bancaria adelantaron cifras formales porque calculan que entre el 20 y 25% del personal está gozando de sus vacaciones. Sergio Giménez, titular del gremio, adelantó que la semana pasada hubo cierres en algunas sucursales en forma preventiva, pero que al cabo de un día volvieron a funcionar normalmente. “Tenemos compañeros que están cursando los días de aislamiento; en el Valle de Uco tuvimos una situación complicada, pero se sobrellevó con el esfuerzo de los compañeros”, contó Giménez.

“La semana pasada algunas sucursales cerraron por un día y acomodaron su personal. Ya se está volviendo a la normalidad y pronto se sumará el personal que estuvo de vacaciones la primera quincena del año; aproximadamente un 25% de la dotación que tenía el descanso planificado”, finalizó Giménez.