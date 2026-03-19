En imágenes: brindis y presentación de Nuklea, de Kristich Desarrollos

La convocatoria reunió a empresarios, amigos, referentes del sector e invitados especiales, que acompañaron este lanzamiento en un edificio emblemático para Mendoza, hoy resignificado como escenario de una nueva etapa.
Celebración, encuentros y recorrida
La tarde tuvo como sello el encuentro y la cercanía. Entre brindis, charlas y recorridas, los presentes pudieron conocer más sobre el espíritu del proyecto, pensado como un hub empresarial con espacios de trabajo, tecnología integrada, servicios y un zócalo comercial.
El evento permitió además redescubrir un inmueble de fuerte valor simbólico, donde durante años funcionó la planta de impresión de Los Andes y que ahora comienza a proyectarse hacia el futuro con una nueva identidad.
Un espacio con historia que mira hacia adelante
Uno de los aspectos más valorados de la presentación fue justamente la puesta en valor del edificio. Nuklea ya se encuentra en obra y contempla la restauración integral del inmueble, con una propuesta que busca conservar su memoria industrial y, al mismo tiempo, transformarla en motor de nuevas oportunidades.
En ese cruce entre pasado y futuro se apoya buena parte del concepto del emprendimiento: respetar la historia del lugar, pero abrirlo a una etapa más flexible, colaborativa y dinámica.
Palabras emotivas y agradecimientos
Uno de los momentos destacados de la noche llegó con las palabras de Flavio Kristich, quien expresó su orgullo por la restauración y refuncionalización del espacio, y agradeció especialmente a empresarios, amigos y aliados estratégicos por el acompañamiento constante.
Con un tono emotivo, el mensaje puso en valor el respaldo recibido a lo largo del proceso y la importancia de seguir construyendo proyectos apoyados en la confianza, la visión compartida y la sinergia empresarial.
Una nueva versión de Circuito
Entre los ejes del emprendimiento también se destacó el futuro desarrollo de una nueva versión de Circuito, el modelo de strip center de cercanía impulsado por Kristich Desarrollos.
Este zócalo comercial formará parte de Nuklea y se sumará a la cadena que hoy ya cuenta con tres espacios en funcionamiento, un cuarto próximo a inaugurarse en Pinar del Este y otros en construcción. En este caso, el espacio comercial previsto para Nuklea estaría finalizado hacia fines de 2026.
Una nueva etapa para un lugar emblemático
Más allá del lanzamiento formal del proyecto, la presentación de Nuklea dejó una sensación compartida entre los asistentes: la de estar frente al comienzo de una transformación importante para un lugar cargado de historia.
La noche reunió celebración, emoción y expectativa en torno a una iniciativa que busca darle nueva vida a un edificio emblemático y convertirlo en un punto de encuentro para empresas, ideas y vínculos de futuro.
En imágenes: celebración y recorrida en la presentación de Nuklea
La presentación de Nuklea reunió a empresarios, amigos, aliados estratégicos e invitados especiales en una noche marcada por el brindis, los encuentros y la emoción. Las imágenes reflejan algunos de los momentos más destacados de este lanzamiento de Kristich Desarrollos en un espacio histórico que inicia una nueva etapa.