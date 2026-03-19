En imágenes: brindis y presentación de Nuklea, de Kristich Desarrollos

Con un gran cóctel y en un clima de entusiasmo, Kristich Desarrollos presentó Nuklea, su nuevo emprendimiento corporativo y comercial que se desarrolla en la antigua planta impresora del histórico Diario Los Andes , sobre el eje de Elpidio González y Las Cañas .

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La convocatoria reunió a empresarios, amigos, referentes del sector e invitados especiales, que acompañaron este lanzamiento en un edificio emblemático para Mendoza, hoy resignificado como escenario de una nueva etapa.

La tarde tuvo como sello el encuentro y la cercanía. Entre brindis, charlas y recorridas, los presentes pudieron conocer más sobre el espíritu del proyecto, pensado como un hub empresarial con espacios de trabajo, tecnología integrada, servicios y un zócalo comercial .

El evento permitió además redescubrir un inmueble de fuerte valor simbólico, donde durante años funcionó la planta de impresión de Los Andes y que ahora comienza a proyectarse hacia el futuro con una nueva identidad.

La antigua planta impresora de Los Andes comienza a vivir una nueva etapa de la mano de Nuklea.

Uno de los aspectos más valorados de la presentación fue justamente la puesta en valor del edificio. Nuklea ya se encuentra en obra y contempla la restauración integral del inmueble, con una propuesta que busca conservar su memoria industrial y, al mismo tiempo, transformarla en motor de nuevas oportunidades.

En ese cruce entre pasado y futuro se apoya buena parte del concepto del emprendimiento: respetar la historia del lugar, pero abrirlo a una etapa más flexible, colaborativa y dinámica.

Palabras emotivas y agradecimientos

Uno de los momentos destacados de la noche llegó con las palabras de Flavio Kristich, quien expresó su orgullo por la restauración y refuncionalización del espacio, y agradeció especialmente a empresarios, amigos y aliados estratégicos por el acompañamiento constante.

SOCIALES- Nuklea- 15 Flavio Kristich, en uno de los momentos más significativos de la noche de presentación de Nuklea: su agradecimiento a las empresarios y proveedores amigos que acompañan esta gran apuesta. Ramiro Gómez/ Los Andes

Con un tono emotivo, el mensaje puso en valor el respaldo recibido a lo largo del proceso y la importancia de seguir construyendo proyectos apoyados en la confianza, la visión compartida y la sinergia empresarial.

Una nueva versión de Circuito

Entre los ejes del emprendimiento también se destacó el futuro desarrollo de una nueva versión de Circuito, el modelo de strip center de cercanía impulsado por Kristich Desarrollos.

Este zócalo comercial formará parte de Nuklea y se sumará a la cadena que hoy ya cuenta con tres espacios en funcionamiento, un cuarto próximo a inaugurarse en Pinar del Este y otros en construcción. En este caso, el espacio comercial previsto para Nuklea estaría finalizado hacia fines de 2026.

Una nueva etapa para un lugar emblemático

Más allá del lanzamiento formal del proyecto, la presentación de Nuklea dejó una sensación compartida entre los asistentes: la de estar frente al comienzo de una transformación importante para un lugar cargado de historia.

La noche reunió celebración, emoción y expectativa en torno a una iniciativa que busca darle nueva vida a un edificio emblemático y convertirlo en un punto de encuentro para empresas, ideas y vínculos de futuro.

En imágenes: celebración y recorrida en la presentación de Nuklea

La presentación de Nuklea reunió a empresarios, amigos, aliados estratégicos e invitados especiales en una noche marcada por el brindis, los encuentros y la emoción. Las imágenes reflejan algunos de los momentos más destacados de este lanzamiento de Kristich Desarrollos en un espacio histórico que inicia una nueva etapa.

SOCIALES- Nuklea- 5 Sergio Cantero, director comercial de Kristich Desarrollos, celebrando con amigos la apertura de este innovador emprendimiento. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 6 Emiliano Sacco, Juan Manuel Acedo, Marcelo Orellana y Gustavo Bustos disfrutaron del cóctel y la recorrida por el edificio. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 7 La familia Badaloni y Kristich celebraron la presentación del emprendimiento en un clima distendido. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 8 Emiliano Barta, gerente general del Circuito Strip Center de Kristich Desarrollos, en la inauguración de Nuklea. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 9 Eduardo Stradella, Claudia Elaskar y Flavio Kristich, durante esta tarde especial para el nuevo proyecto de Kristich Desarrollos. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 10 Sabrina Puche, Ana Laura Morales y Marcelo Sosa dijeron presente en la presentación oficial de Nuklea. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 11 El staff de Circuito celebrando esta gran apertura. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 12 Daniel Pereyra, Julio Chretien, Gabriel Conte y Rosana Conte participaron de una tarde atravesada por la celebración y los vínculos compartidos. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 13 Ignacio Kristich, Julia Kristich y Rocío Sanchez compartieron una tarde especial en el marco de esta nueva apuesta empresarial. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 18 José Casabene, de Central de Bebidas, acompañando y apostando por este nuevo emprendimiento de Kristich Desarrollos. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 19 Gabriela Muzzino, de Aloisio, presente en el lanzamiento de Nuklea. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 20 Emiliano Barta, Flor Decima, Giovanni Alarcón y Gonzalo Barone en esta gran apertura. Ramiro Gómez/ Los Andes

SOCIALES- Nuklea- 21 Juan Ignacio, con su tío Flavio, acompañando la apertura. Ramiro Gómez/ Los Andes