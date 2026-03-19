Nace Nuklea en la histórica planta impresora de diario Los Andes

En la intersección de Las Cañas y Elpidio González de Guaymallén, el miércoles se dio el puntapié oficial a Nuklea , el proyecto de un edificio corporativo que funcionará con un strip center y un supermercado de frescos al lado. Este nuevo emprendimiento de Kristich Desarrollos se realizará sobre la antigua planta impresora del diario Los Andes .

El espacio ya está en obra en la que se buscará restaurar el inmueble de manera integral para que conserve su impronta asociada a la tinta, el papel y la historia de Mendoza. La iniciativa contempla la puesta en valor de una superficie de aproximadamente 5.500 metros , en una propuesta que combinará oficinas modernas con un zócalo comercial activo que no será otro que el cuarto “Circuito” y el quinto centro comercial que lleva adelante Kristich.

A las tradicionales marcas que ya están asociadas a estos strip center se sumarán nuevas así como 120 cocheras y el desembarco de Granja Benedetti con un formato más amplio que sus tradicionales puntos de venta. “Para nosotros ha sido un gran desafío poner en valor esta planta histórica de una empresa tan tradicional como diario Los Andes”, destacó Flavio Kristich durante la inauguración de la obra.

El empresario agradeció a las marcas que acompañan a Circuito que han formado parte de alianzas estratégicas como un enfoque en el que los operadores comerciales y compañías que acompañan los desarrollos desde etapas tempranas. Kristich también hizo hincapié en la ubicación privilegiada que tendrá Nuklea debido a la cercanía con los principales accesos de la provincia. Esta zona de Guaymallén, por otra parte, crece en desarrollos inmobiliarios de alto nivel.

La antigua planta impresora de Los Andes ya comenzó a ser transformada en un edificio de cuatro pisos y seis a ocho semipisos corporativos, diseñado bajo el concepto de plantas libres. Esto permitirá a las empresas adaptar los espacios según sus necesidades operativas, una tendencia creciente en el mercado de oficinas. El objetivo es que Nuklea se convierta en un hub de empresas dentro del ecosistema de la innovación, la tecnología y el desarrollo .

“Nuklea, donde la historia se transforma en futuro imprimiendo nuevas oportunidades”. El texto en la descripción del proyecto muestra la importancia que se le ha dado al histórico edificio de Los Andes. El complejo contará con doble línea de ascensores para optimizar la circulación vertical, sistemas de seguridad con circuitos de cámaras e infraestructura preparada para una tecnología dinámica.

WhatsApp Image 2026-03-18 at 23.20.08 (1) El interior de la planta impresora que se transformará en un hub tecnológico y sumará un nuevo strip center bajo la marca Circuito

“Queremos que sea un espacio adaptable a la constante evolución de las nuevas herramientas digitales y necesidades empresariales”, destacó Flavio kristich. Dentro del enfoque tecnológico, ya hay una compañía que ha apostado por Nuklea y es Kiltech que adquirió un piso dentro del edificio.

Nuklea se ha pensado así como un punto de encuentro para empresas que buscan crecer, conectarse y evolucionar en un entorno que pretende potenciar lo pasado para transformarlo en el motor de lo que viene. “El lugar conservará la memoria industrial del lugar y la proyecta hacia una nueva etapa más flexible y colaborativa”, relató Kristich. Networking, coworking, salas de reuniones y servicios de primer nivel son algunas de las posibilidades que ofrecerá Nuklea.

Una nueva versión de Circuito

El zócalo comercial y el modelo de cercanía es otro de los ejes centrales del proyecto que comenzará a construirse en la antigua planta impresora del diario. De este modo, nacerá un nuevo “Circuito” que se sumará a la cadena de strip center que hoy cuenta con tres en funcionamiento, un cuarto por inaugurar (a fines de abril de Pinar del Este al lado del Carrefour) y otros que están en proceso de construcción. El de Nuklea, estaría finalizado a fines de 2026.

WhatsApp Image 2026-03-18 at 23.20.04 Flavio Kristich

“Se trata de una declaración de visión ya que Kristich Desarrollos no construye proyectos aislados sino que levanta sistemas que transforman zonas que activan economías que generan movimiento”, dijo Flavio Kristich durante la inauguración a la que asistieron importantes empresarios y referentes de Mendoza.

La particularidad de este zócalo comercial es que tendrá como actor clave a Granja Benedetti, que debutará en este formato como ancla comercial con un supermercado desarrollado en alianza estratégica. La tradicional marca compartirá infraestructura y estacionamiento y se ubicará al lado de Nuklea por Las Cañas. Dicho terreno también pertenecía a la planta de Los Andes por lo que, del mismo modo, se hará una importante puesta en valor.

La obra ya se encuentra en marcha, tras una primera etapa centrada en liberar y acondicionar las plantas originales del edificio. En palabras de Kristich, la reconversión de la planta de Los Andes no es solo una obra inmobiliaria sino un caso testigo de cómo la inversión privada busca reinterpretar estructuras existentes para adaptarlas a nuevas formas de trabajo, consumo y vida en la ciudad.