En el último año, la suba de la nafta superó por 20 puntos a la inflación

Entre mayo de 2020 e igual mes de este año, los combustibles aumentaron un 66,9% promedio en Mendoza, superando por 20,3 puntos a la inflación acumulada en los últimos doce meses. De acuerdo al informe publicado el jueves por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, el IPC de la provincia tuvo una suba interanual del 46,6% en abril (se estima que en mayo mantendrá un valor similar).

La diferencia se explica en gran parte por lo ocurrido con dos de las principales variables que componen el precio del combustible. Se trata del valor internacional del barril de crudo (creció de U$S 27 a U$S 68 en el período analizado) y la cotización del dólar, que en su versión oficial aumentó de $ 68,75 a $ 99 en los últimos doce meses. A eso se suman las cargas impositivas, que han tenido varios ajustes en lo que va de 2021.

De todas formas, diferentes economistas consultados coincidieron en que es esperable que la inflación tienda a acercarse al nivel de incremento de los combustibles. De hecho, las subas registradas en las estaciones de servicio inciden directamente en el precio de casi todos los productos de la economía, principalmente el de los alimentos y bebidas.

Los precios en detalle

En el quinto mes del año pasado las estaciones de servicio de YPF#(se la toma como ejemplo por ser la empresa con mayor participación en el mercado) vendían el litro de nafta súper a $ 55,13 y el de nafta premium a un valor de $62,09. En tanto, el diesel común se comercializaba a $ 51,34 y el diesel euro a $ 57,59 por litro.

Hoy, tras el ajuste de precios realizado por YPF en las primeras horas del día, la nafta súper se vende a unos $90,40 (valor estimado en función de la suba del 5% anunciada por la compañía) y la premium superó la barrera de los $ 100, ubicándose en un valor por litro de $ 104,6. En lo que respecto al gasoil, la versión común alcanzó los $ 84,90 y la versión euro los $97,70. Cabe aclarar, que los precios mencionados podrían diferir levemente de los valores en boca de expendio, debido a que al cierre de esta edición YPF aun no retocaba sus pizarras.

De acuerdo con lo prometido por el presidente del directorio de YPF, Pablo González, en lo que resta del 2021 los combustibles no volverán a subir. “La nafta va a aumentar 28,1%, menos que la inflación presupuestada este año (se estimó una anual del IPC del 29% en el Presupuesto). Es el compromiso que hemos asumido. Es el plan que hemos venido preparando”, aseguró. Si esto último se cumple, la brecha de 20 puntos que existe entre el ritmo de suba de los combustibles y el de los combustibles, se achicará considerablemente.

El directivo señaló que se trata de un esfuerzo que se le pide a los consumidores para poder prestar un servicio acorde, y evitar tener que importar combustible. “YPF abastece al 55% del mercado (a U$S 55 por barril). Las empresas que deben importar crudo, para poder refinarlo y venderlo, están pagando cerca de U$S 69. Va a llegar un momento en el que esas compañías no van a poder vender combustible y se va a producir un desabastecimiento. Todo eso lo tenemos en cuenta, y es por eso que necesitamos invertir (en exploración y explotación) para evitarlo”, añadió.

Eneste marco, González sumó que este año YPF será la empresa que más invierta en Argentina, con U$S 2.700 millones en materia energética, de los cuales U$S 600 millones se destinarán al plan gas. El resto se utilizarán para la producción de petróleo, lo que incluiría a pozos ubicados en yacimientos de Mendoza.

El interior de la provincia

No todas las YPF de la provincia tienen los mismos precios. Los valores mencionados anteriormente corresponden a las bocas de expendio de Gran Mendoza, pero en la zona Este, según la aplicación “Precios en Surtidor”, del Ministerio de Energía, la nafta súper se vende en $ 86,60, con lo que cabe esperar que este sábado supere los $ 90. En Tupungato y San Rafael, el mismo combustible cuesta $ 88,20 (pasaría a costar entre $ 92 y $ 93). En Malargüe es en donde se vende el combustible más económico con un precio que pasará de $ 70,60 a más de $ 74, siempre hablando de la nafta súper.

Para cargar Infinia, en tanto, en San Rafael el litro de nafta ya se vende por encima de los $ 100, y con este incremento pasaría a superar los $107; mientras que en San Martín pasará a costar más de $ 104 (de $ 99,60).

Finalmente, el gasoil cuesta $ 82,40 en el Valle de Uco y en San Rafael, y pasaría a superar los $ 86,50. De todas formas, como ocurrió en las últimas ocasiones, YPF podría aplicar porcentajes de suba diferentes en cada región,