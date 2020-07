En dólares, los autos se están vendiendo por debajo de su precio histórico

Los precios de los autos 0 km -medidos en dólares- están en su mínimo histórico, según aseguraron referentes del sector automotor mendocino. Así, un vehículo pequeño, con bonificaciones incluidas, puede llegar a costar U$S 6.500 más gastos, cuando hasta hace poco su precio habitual superaba los U$S 10.000.

Esto se explica por dos razones. Por un lado, las caídas en las ventas de automotores hicieron que las concesionarias se vieran obligadas a otorgar descuentos y planes de financiación muy agresivos. Por otra parte, el dólar oficial (es el que se toma como referencia para valuar un auto 0 km) está siendo contenido de manera “artificial” con el cepo cambiario. Esto lleva a que, quienes tienen dólares en su poder, puedan venderlos en el mercado informal a $ 130 y luego usar los pesos obtenidos para comprar un vehículo que cotiza a valor oficial ($#75,50).

“A valor blue, los vehículos 0 km están un 40% por debajo del precio mínimo histórico, debido a que el costo de los autos sigue al dólar oficial”, afirmó Sergio Montanaro, gerente de Yacopini Motors. Para brindar un ejemplo, el referente del sector explicó que hoy “un Gol Trend se vende en aproximadamente U$S 6.500 dólares billete, más gastos, cuando siempre costo U$S 10.000 más gastos”. Lo que implica una reducción del 35% en el precio.

Dólar blue y salarios

Este martes el dólar blue o informal operó en $ 130, lo que significó un incremento de $ 3 con respecto al valor que tenía durante las jornadas anteriores, pero se mantuvo lejos del máximo de $ 138 que alcanzó en mayo. Los valores de los 0 km se fijan al valor del dólar oficial ($75,50 en el Banco Nación), y las operaciones se concretan en pesos. En esa diferencia es en donde los compradores pueden salir ganando.

Hace un año, sin impuesto País, y sin el límite de compra de U$S 200 por mes, el dólar operaba en $ 67,73 para la venta, de acuerdo con el Banco Nación, pero las restricciones que se impusieron después de las PASO de agosto, y las que se sumaron en los meses siguientes, generaron un salto del 91,94% en la cotización informal.

“Los autos y las autopartes son casi en un 60 % importados. Por eso, tanto el precio de los vehículos nacionales como el de los importados se ajusta por el valor del dólar oficial”, explicó al respecto de la brecha cambiaria, Carlos Martín, de Acara Mendoza (Asociación de Concesionarios de autos de la República Argentina).

El empresario sumó un factor que también influyó en que hoy los autos resulten menos costos que hace un año para los argentinos, y es que “el valor del dólar oficial varió en menor proporción que algunos salarios y mucho menos aún que el dólar paralelo en todas sus variaciones”.

“Si a esa diferencia le agregas tasas de interés para financiar los 0 km a valores muy por debajo de la inflación ( tasa 0% en 12 meses o 19% en 24 contra una inflación proyectada del 35%), hacen de todo esto una combinación ideal para comprar un 0 km”, comentó.

El empresario comentó que esta situación se observa en general, en toda la industria, y no en modelos específicos de vehículos, aunque luego puedan haber variaciones conforme a la política comercial de cada marca, en función de stocks.

Aumentos anuales

Si se toman en cuenta los diez vehículos más vendidos en Argentina en sus versiones más económicas, y sin incluir bonificaciones, se observa que los precios, medidos en dólares, (oficial a julio de 2019 vs blue a julio de 2020), cayeron 8% en promedio.

Sin embargo, sin mediar las diferencias en el tipo de cambio y en pesos, el aumento promedio de los 0 km en los últimos doce meses fue del 76,5%, aunque algunos vehículos, como el Volkswagen Polo o el Peugeot 208, tuvieron incrementos inferiores al 60%. Como los porcentajes lo demuestran, la mayor ventaja en el mercado actual la tienen los compradores que tienen dólares en la mano.

De acuerdo a las últimas listas publicadas en mayo, el precio promedio de un vehículo pequeño es de U$S 8.727,52, cuando hace un año era de U$S 9.587, en ambo casos sin las bonificaciones que hoy amplían la diferencia. Y como en julio de 2019 no se contaban las restricciones a la compra de divisas, el dólar blue no tenía muchas diferencias con el oficial, de allí que se compare al mercado oficial con el paralelo.

Las diferencias se observan sin importar el segmento. Hace un año una Toyota Hilux de doble cabina costaba $ 1.091.400 (U$S 16.114), y su precio actual es de $1.932.600 (U$S 14.866), un 7,74% por debajo del precio de hace un año.

De igual manera, un Peugeot 208 con un precio de lista de $1.223.000 (U$S 9.408 a valores blue), hace un año costaba $ 788.600 y equivalía a U$S 11.643. Con la cotización oficial, el mismo vehículo costaría u$s16.252.

Y si se considera al auto más vendido del mercado, que es el Chevrolet Onix, tiene un precio de lista de $ 1.068.900 (u$s 8.222), y en julio de 2019 se vendía en $ 670.900 U$S8.465). Según explicaron desde la marca, con la reapertura de las concesionarias se dieron “oportunidades de financiamiento a tasa 0, con pagos en 12, 24 y 36 meses para los nuevos Onix, Cruze y S10”, lo que aumenta las ventajas para quienes buscan resguardar sus ahorros o hacer una diferencias vendiendo sus dólares.

El país más barato de la región

La brecha entre el dólar oficial y el blue, más las bonificaciones y opciones de financiamiento con que acompañaron fábricas y concesionarias, permitió que en junio el sector tuviera un incremento en las ventas del 76 % mensual.

Es que, según informa Karvi.com (una plataforma online que actúa como intermediario entre el usuario y la concesionaria, y permite comparar precios y modelos), la variación interanual también es favorable, y con respecto a julio de 2019, las ventas crecieron un 1,7%.

Según datos de karvi.com, las ventas de autos 0km en Argentina crecieron en junio un 76% con respecto a mayo. La variación interanual también es favorable con respecto al mismo mes de 2019: el crecimiento en este caso fue del 1,7%.

Para el CEO de la marca, Matías Fernández Barrio, esto no puede interpretarse como una recuperación del sector, pero sí como una opotunidad que los compradores están aprovechando, es que además de la comparación interanual, “para quienes tienen ahorros en dólares”, los valores pueden llegar a ser hasta un 40% más bajos que el que puede tener el mismo vehículo en otros países de la región.