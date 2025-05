En Aconcagua Radio, Luciano Galfione, de Fundación ProTejer: "No hace falta bajarle impuestos a China"

Galfione apunta directamente a la estructura de comercialización y a los márgenes exorbitantes que no se corrigen ni con apertura ni con competencia: “Si una camisa vale 250.000 pesos y me la bajás 10%, sigue costando 225.000. El problema no es ese 10%. Es todo lo demás”. Además, señaló que muchas de las prendas de alto precio que circulan actualmente son importadas. “La idea de que la ropa nacional es cara y la importada es barata no se sostiene con datos”, aseguró.