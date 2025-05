En Aconcagua Radio: El hallazgo histórico que abre el debate de la minería

Martín explicó en Hermoso Caos, el programa de Pablo Pérez Delgado y Nimsi Franciscangeli, que San Juan cuenta con una política minera de largo plazo, donde "gracias a Dios, los políticos se han puesto de acuerdo que en algunas cosas no tocar". En este contexto, proyectos exploratorios en la cordillera de los Andes han dado frutos, siendo el anuncio de Lundin el más significativo en décadas.

"Lo que ha hecho el domingo pasado la empresa Lundin es comunicar que ha descubierto un yacimiento que se cree que es uno de los más grandes del mundo por sus cantidades de cobre, oro y plata que tiene", afirmó Martín. Si bien el yacimiento aún no está "cubicado" o dimensionado en su totalidad, "lo encontrado, les permite posicionarlo como el anuncio minero más importante del mundo de los últimos 30 años".

Para el experto, este noticia, aunque importante, no resulta del todo sorprendente dada la geología compartida con Chile, el principal productor mundial de cobre. "Cuando vos ves que tenés la misma cordillera de los Andes y lo que existe del otro lado de la cordillera y en este caso suma a Mendoza y a San Juan te encontrás que los yacimientos más grandes del mundo, al menos en cobre, están en los mismos lugares. Las vetas las vetas son las mismas, por decirlo de alguna manera. No, el mineral no conoce de fronteras".