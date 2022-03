En 7 claves: ¿Cómo nos afectará el acuerdo del FMI? ¿Subirán las tarifas?

El nuevo programa con el FMI llamado de Facilidades Extendidas, tiene una duración de 2 años y medio, y aunque desde el Ejecutivo Nacional, aseguraron que la deuda se pagará con un “crecimiento de la economía” y no un ajuste, el impacto en los precios serán inevitables, comenzando por las tarifas públicas que se paga tanto en las industrias como los hogares.

Ahora bien, los pagos se reprogramaron para que tengan lugar entre 2026 y 2034, de manera que la Argentina tiene cuatro años y medio para reacomodar sus finanzas,y el primer desembolso será por u$s 9.800 millones (el acuerdo anterior demandaba que este año se debían pagar USD19.000 millones y el próximo cerca de USD20.000 millones).

Ahora bien, para demostrarle al Fondo que en el futuro será posible hacer frente a los nuevos compromisos, el país planea un aumento moderado y sostenible del gasto con expansión en infraestructura, ciencia y tecnología y políticas de fortalecimiento de asistencia social y transición de planes sociales a empleo genuino

Y, de hecho, habrá un ajuste, y se notará en el bolsillo de todos los argentinos en materia de tarifas: ¿Cuánto más habrá que pagar para pagarle al Fondo?

Antes de que termine abril se llamará a una audiencia pública para definir un nuevo sistema de segmentación de tarifas, e incrementos, que podría resumirse en 7 claves:

1.-Los usuarios tendrán aumentos que estarán por debajo de la suba de los salarios, de manera que el Gobierno dejó la puerta abierta para que suban del 20 al 40% en las boletas del gas y la luz (en Mendoza, la decisión final sobre el aumento de la luz está en manos del Gobernador, y el componente nacional es muy chico).

El útlimo año, Argentina destinó más de US$ 11.000 millones para subsidiar la mayor parte del monto de las boletas de electricidad y gas que pagan los hogares. Así, de acuerdo con Clarín, si aplica los aumentos oficiales -validados en el Boletín Oficial- para este año (del 20%), las erogaciones superarán los US$ 15.000 millones, ya que los costos vienen en aumento. Si, en cambio, Guzmán lograra girar el barco e imponer aumentos del 40%, las subvenciones andarían por los US$ 13.800 millones, pero el FMI le pide al país que ahorre (no que sume) al menos US$ 3.000 millones en subsidios.

2.-Los sectores con mayor capacidad de pago tendrán aumentos superiores, y los de menores ingresos por debajo de la suba de salarios.

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022.

3.-Usuarios con plena capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético (en la actualidad todos los usuarios tienen tarifas subsidiadas porque la Nación subsidia el precio de la energía que compran los distribuidores al por mayor).

4.-Los beneficiarios de la tarifa social, tendrán aumentos en su factura equivalentes al 40% del aumento que hayan tenido los salarios el año anterior (40% del CVS del año anterior).

5.-Los usarios residenciales sin tarifa social pagarán aumentos equivalentes al 80% del CVS del año anterior.

6.-El ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación sería del 0,06 por ciento del PBI en 2022.

7.-Para los usuarios no residenciales se contemplará el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto, se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

¿Cambian las jubilaciones con el acuerdo con el Fondo?

El acuerdo no prevé una nueva reforma previsional, pero sí contempla dos párrafos sobre las jubilaciones: en el primero se aclara que los aumentos continuarán por el sendero de actualización que contempla tanto el aumento de las arcas de Anses, como el de los salarios de los trabajadores en activo (fórmula de movilidad), que fuera adoptado en 2020.

En un segundo párrafo, se promete publicar un estudio en que se tengan en cuenta regímenes especiales de jubilaciones y “mecanismos para facilitar la continuidad voluntaria de la vida laboral de las personas”

¿Cómo se planea reducir la escalada inflacionaria?

Entre las propuestas se habla de “contar con un sendero fiscal y de financiamiento sostenible”, que se complemente con una política monetaria prudente y proactiva para respaldar la demanda de activos en pesos.

Las políticas voluntarias de precios e ingresos continuarán vigentes.

“Calibraremos nuestra gestión del tipo de cambio para garantizar la competitividad a mediano plazo del tipo de cambio real efectivo, e incentivaremos la acumulación de reservas. Con este fin, y para ayudar a alcanzar las metas de acumulación de reservas en el marco del programa, la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022, en general, invariable con respecto a los niveles de 2021 a fin de preservar la competitividad”, se agrega.