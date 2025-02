Empleados de comercio: cómo es la asistencia y el cobro por feriado de Carnaval según el CEC

Empleados de comercio: a cuánto llega el sueldo mínimo en marzo y cómo reclamar si no cobraste en enero

Según explicó el secretario general del sindicato, Fernando Ligorria, los empleados de comercio tienen la libertad de decidir si concurren o no a sus puestos. En caso de asistir, recibirán el pago de la jornada habitual más un adicional equivalente. Por otro lado, quienes elijan no trabajar no podrán ser sancionados y recibirán su sueldo sin descuentos.