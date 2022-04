Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en mayo por cuidar niños o limpiar, con aumento y bono

El presidente Alberto Fernández anunció la semana anunciando dos tipos diferentes de “refuerzos de Ingresos”, unos destinados a trabajadores informales, de casas particulares, y monotributistas de las escalas inferiores; y el otro para jubilados y pensionados.

Se trata de un pago que alcanzará hasta $18.000; y para los trabajadores informales requerirá de una inscripción previa en la página oficial de Anses. Se pagará en dos partes, $9.000 en mayo y $9.000 en junio. Para el servicio doméstico, la segunda cuota coincidirá con el impacto del aumetno salarial previsto para mayo en un 9%.

Así, con los salarios de abril, a cobrar en mayo, el personal para tareas generales (limpieza del hogar) con retiro, cobrará $34.148,50 de salario, más $9.000 de la primera parte del bono, más la AUH y la Tarjeta Alimentar (en caso de tener uno o dos hijos menores de 14 años).

Si tuviera dos hijos, la trabajadora cobraría:

-$34.148,50 de salario;

-$13.500 mensuales por dos hijos menores de 14 años ($9.000 por uno solo o $18.000 por tres o más hijos menores de 14 años);

-$10.200 (dos AUH de $5.100 cada una)

-$9.000 de “Refuerzo”, o el nuevo IFE

En este caso, la trabajadora sumaría $66.848,50 en mayo (estadísticamente, en su mayoría son mujeres, y coincide con que las principales beneficiarias de la AUH son madres con 1 o dos niños).

El monto aumenta para la categoría “cuidado de personas” (niñeras, por ejemplo), que deberían cobrar por mes $39.454,50, “con retiro”.

En mayo aumenta el salario del servicio doméstico e impactará sobre los pagos de junio (La Voz /Archivo).

Ahora bien, en mayo aumenta el salario del servicio doméstico un 9%, algo que se notará con el pago que se efectúe en el mes de junio, mes en que también se pagará la segunda cuota del “Refuerzo”.

Así, para ese mes, las trabajadores cobrarán:

Si tuviera dos hijos:

-$39.454,5 de salario;

-$13.500 mensuales por dos hijos menores de 14 años ($9.000 por uno solo o $18.000 por tres o más hijos menores de 14 años);

-Más de $10.200 por dos AUH (para junio aumentaría de los $5.100 por cada niño actuales, a más de $5.500, por efecto de la Ley de Movilidad);

-$9.000 de “Refuerzo”, o el nuevo IFE

En este caso, la trabajadora sumaría más de $73.000 en junio (estadísticamente, en su mayoría son mujeres, y coincide con que las principales beneficiarias de la AUH son madres con 1 o dos niños). Para conocer el número concreto restará saber qué resultado arroja la Ley de Movilidad sobre las asignaciones universales por hijo.

Asimismo, el monto para la categoría “cuidado de personas con retiro” pasará a $43.874, por lo que una niñera, con dos hijos, debería superar los $73.000 anterioes.

Luego, en junio habrá un nuevo aumento del 15% que no impactará hasta los salarios de julio y para ese entonces ya no habría que sumar el “refuerzo”, mientras el Gobierno Nacional no anuncie un nuevo pago, ya que se advirtió que este nuevo IFE tendrá carácter extraordinario, es decir que, se pagará por una única vez, dividido en dos cuotas de 9.000 cada una.

Inscripciones al Nuevo IFE para empleadas dómesticas

Las y los potenciales beneficarios deberán inscribirse, y cumplir con una serie de pasos, antes de la fecha de pago:

1-La persona que quiera solicitar el Refuerzo deberá ingresar a www.anses.gob.ar y entrar al aplicativo de Mi ANSES, para lo cual deberá tener a mano su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2-A partir del 28 de abril deberá ingresar nuevamente en Mi ANSES para finalizar con la inscripción: completar la declaración jurada y validar/cargar su cuenta bancaria a través del CBU, donde va a cobrar el refuerzo.

A partir del 19 de mayo iniciará el cronograma de pagos de la primera parte del Refuerzo de Ingresos ($9.000).