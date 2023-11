Empezó CyberMonday 2023: qué descuentos y promociones bancarias hay y hasta cuándo

Arrancó este lunes el CyberMonday, evento online de ofertas y descuentos organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Durará por tres días (6, 7 y 8 de noviembre) con más de 900 marcas compiten en 11 categorías.

En las primeras horas, más de 70.000 personas se conectaban y navegaban por las propuestas de las empresas en las primeras horas del primer día de la nueva edición del CyberMonday.

”De acuerdo con las primeras métricas, el mayor tráfico de usuarios dentro de la web oficial del evento se dio desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán”, indicó la CACE.

”Estamos muy entusiasmados por recibir una nueva edición de CyberMonday, una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que tiene ya más de 10 años. Hay más de 900 marcas participantes de todo el país de las cuales el 27% son del Interior”, remarcó el director institucional de la CACE, Gustavo Sambucetti.

Las categorías más clickeadas en las primeras horas de CyberMonday fueron: Muebles, Hogar y Deco; Electro y Tecno; Salud y Belleza; Indumentaria y Calzado; y Supermercado.

”El pago con tarjeta de crédito fue el más elegido por los compradores, en un 80%. Esta tendencia en alza que se mantiene desde los eventos de descuentos anteriores, revela la preferencia de los consumidores por financiar sus compras online, ya sea en una sola cuota o en varias”, señaló el responsable de la plataforma en la Argentina, Franco Radavero.

CyberMonday 2023: qué promociones bancarias hay

Banco Nación

Entre las promociones, Banco Nación ofrecerá 12 cuotas sin interés para “todos los productos de la Tienda BNA”, así como un descuento de hasta 30% para los pagos con MODO con envío gratis en productos seleccionados y puntos de pick up a elección del cliente.

Banco Provincia

En tanto, Banco Provincia difundió que “se suma al CyberMonday a través de Provincia Compras, su tienda virtual que ofrece miles de productos con mejor financiación” y que habrá productos pagaderos en cuotas sin interés.

Banco Ciudad

También Banco Ciudad ofrecerá hasta 6 cuotas sin interés en toda la tienda, con envío gratis a todo el país en los verticales Tecnología, Línea Blanca y Hogar; con descuentos de hasta el 40% y para los productos sustentables ofrecerá 24 cuotas sin interés.

Banco BBVA

BBVA propone beneficios exclusivos para sus clientes con tarjetas de crédito y MODO. Quienes estén pensando en renovar la casa pueden aprovechar un 20% de reintegro adicional y hasta 3 cuotas sin interés en Prestigio, vigente del 6 al 12 de noviembre.

En los mismos días, la entidad financiera propone un 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en Gamma Herramientas; y un 10% de reintegro adicional pagando con QR MODO (tope de reintegro $5.000 por compra)

El CyberMonday presenta una oportunidad también para quienes estén pensando en las vacaciones. Para esas personas, BBVA trae un 20% de descuento en vuelos y paquetes a San Carlos de Bariloche, Iguazú y Mendoza en Despegar, del 6 al 12 de noviembre.

También habrá promociones en el rubro cuidados y belleza. Del 6 al 8 de noviembre, los clientes de la entidad financiera podrán acceder a un 20% de reintegro en Farmacity, exclusivo para pagos con MODO. El tope es de 3.000 pesos por uso y por vigencia.

Los productos de indumentaria y calzado son muy buscados en este tipo de evento. Los fanáticos de los deportes y las actividades al aire que elijan hacer sus compras en Dexter con 10% de reintegro, tope $10.000 por usuario por vigencia, + 20% de reintegro con tope de $2.000 por banco en tiendas que cobren con MODO, y un 10% de reintegro adicional con tope de $1.000 por banco en tiendas oficiales CyberMonday.

Además, durante toda esa semana BBVA ofrece un 40% de reintegro con tope de $5.000 utilizando MODO en su propia plataforma de comercio electrónico, Shop de BBVA. Allí, podrán encontrar miles de productos de las marcas más prestigiosas del país.

Banco Galicia

Habrá 20% de ahorro en compras online en Farmacity, Get the Look, Simplicity y The Food Market. El beneficio estará disponible durante los tres días del Cyber Monday.

Este descuento tendrá un tope de $3.000 por cliente durante la vigencia de la promoción. Se corresponde con pagos realizados con todas las tarjetas y permite hasta 3 cuotas sin interés.

En Almundo se ofrecerán ofertas exclusivas dentro del sitio galicia.almundo.com.ar.

En la tienda online de Galicia habrá productos seleccionados que se podrán pagar en hasta 12 cuotas sin interés con Mastercard, hasta 9 cuotas sin interés con Visa y Amex. Esto estará vigente del 6 al 12 de noviembre.

Banco ICBC

ICBC Argentina apuesta por su plataforma de e-commerce, ICBC Mall. Este banco participará los días 6, 7 y 8 de noviembre con beneficios de hasta 70% de ahorro y 12 cuotas sin interés pagando con Visa o Master en todas las categorías del sitio, como pequeños electrodomésticos, audio y video, smartphones, bazar, informática, gaming y más.

A su vez, los días mencionados, las Gift Cards gozarán de un 50% de descuento y 12 cuotas sin interés con Visa o Master Card.

Banco Hipotecario

Desde el 6 hasta el 10 de noviembre. En Frávega se ofrecerá 30% de descuento con tope de $10.000, en 4 cuotas sin interés en productos seleccionados. Este beneficio se podrá utilizar en tiendas físicas y de manera online.

En Megatone habrá 30% de descuento con tope de $10.000, 4 cuotas sin interés en productos seleccionados. También se podrá utilizar de manera online o en las tiendas físicas.

En la web de Whirlpool se podrá comprar en 6 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Por otra parte, del 6 al 8 de noviembre, Musimundo brindará 30% de descuento con tope de $10.000 y con la posibilidad de pagar en 4 cuotas sin interés en productos seleccionados, en tiendas físicas y online.

En tanto, toda la semana, en Easy y Sodimac -excluyendo Patio constructor- 3 cuotas sin interés.

Compras seguras en CyberMonday 2023

Utilizar computadoras, tablets o celulares personales para hacer compras ‘online’.

En sintonía con el punto anterior, no utilizar redes públicas para las transacciones, ya que no son tan seguras como las privadas.

Verificar el dominio de la página web: no debe tener alteraciones o una extensión extraña.

Confirmar la URL de la página comercial: el link debe iniciar con https:// y debe mostrar el ícono del candado cerrado. Para estar seguros, hacer clic en el ícono. Allí aparecerá una leyenda que confirma a quién pertenece el sitio web.

Poner atención al diseño de la página, si presenta fallas o errores de ortografía, ya que es otro síntoma de que podría ser falso.

