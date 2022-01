Emigrar: ¿Cuánto se gana en Irlanda y qué puestos de trabajo se ofrecen?

Probablemente cuando se piensa en un país al que emigrar, para conseguir trabajo, una experiencia, o una mejor calidad de vida, Irlanda no ocupa el puesto número uno, pero quizás se debería considerar más seriamente; no solamente es el segundo país más ligre económicamente en Europa, sino que además se encuentra en la búsqueda de personal capacitado en diferentes áreas, a los que se les otorgarían visas por más de 90 días.

En el sitio oficial del Departamento de Justicia de Irlanda figura una lista completa de ocupaciones elegibles y “habilidades críticas”.

El país busca gerentes de producción, científicos químicos, científicos de laboratorio médico, físicos, ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros de diseño y desarrollo, ingenieros de producción, directores de tecnologías de la información y telecomunicaciones, gerentes especializados en TI, directores de proyectos y programas de TI, arquitectos y diseñadores de sistemas, programadores, desarrolladores de software, desarrolladores web, farmacéuticos industriales, médicos, enfermeras, y más.

Además, buscan docentes, ejecutivos de ventas y profesores de educación física o entrenadores habilitados para altos niveles de competencia.

En cualquier caso, se requiere un permiso de trabajo. Luego, hay que ponerse en contacto con la embajada de Irlanda en Argentina.

Working holidays in Ireland: Trabajar en vacaciones

El país también tiene un convenio con Argentina, por lo que sus ciudadanos son elegibles para un empleo de temporada. No obstante está suspendido hasta tanto mejores las condiciones sanitarias, debido al Covid 19.

¿Cómo aplicar? : Se debe ingresar en la siguiente página, www.dfa.ie; al igual que lo que sucede con Nueva Zelanda, se recibe a ciudadanos argentinos de entre 18 y 35 años.

Se recuerda a los Postulantes que, al obtener la Visa Work and Holiday, estarán autorizados a permanecer en Irlanda durante un período máximo de doce (12) meses, no renovables. Podrán salir y volver a ingresar a Irlanda y trabajar, siempre que no se trate de un empleo permanente. También podrán estudiar y capacitarse durante su estadía.

Por cualquier pregunta no resuelta en las preguntas frecuentes (FAQs), podrán contactarse por email contact us. Tener en cuenta que no se responderán consultas telefónicas.

El envío excesivo de mensajes o llamadas telefónicas será motivo de descalificación para el programa.

¿Cuánto ganan en Irlanda?

El salario promedio anual para los empleados en Irlanda asciende a 40.283 euros; o 3.356 por mes (salario bruto). Por semana, se ganan, en promedio 812,94 euros. Todo esto, de acuerdo con la última encuesta de condicoines laborales realizadas por la Central Statistics Office (CSO) de ese país.