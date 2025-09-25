Elevan a $ 1.600.000 los umbrales de información para cooperativas

25 de septiembre de 2025 - 14:57

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso un aumento en los umbrales para el régimen de información de operaciones que aplica a cooperativas y mutuales.

La medida se publicó en el Boletín Oficial a través de la Resolución General N° 5763/25.

Anteriormente, estas entidades debían informar cuando la suma mensual de operaciones superaba los $10.000. A partir de ahora, las cooperativas y mutuales solo deberán informar operaciones financieras y aportes de asociados cuando la suma de los montos supere los $1.600.000 por sujeto.

Esta acción se enmarca en el proceso de simplificación normativa establecido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 353/2025.

El objetivo de dicho decreto es reducir cargas administrativas.

Con la actualización, se busca optimizar la base de datos institucional, focalizar la fiscalización en operaciones de mayor relevancia y aliviar la carga de trabajo de las entidades. ARCA informó que continúa con la modernización de sus procesos.

