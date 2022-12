El vino argentino completó el cuarto mes consecutivo de crecimiento en el mercado interno

Por cuarto mes consecutivo, los despachos de vino en el mercado interno cerraron con un saldo positivo. De acuerdo a las estadísticas provisorias del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en octubre se registró un crecimiento promedio de 9,9% respecto al mismo periodo del 2021, lo que eleva el saldo positivo en el acumulado de los diez primeros meses a un 2,6% en la comparativa interanual.

“Sorprende porque otras bebidas vienen cayendo. El mercado viene sosteniendo y compensando, de alguna manera, la caída en las exportaciones. Como ejemplo yo siempre utilizo las cuatro botellas, de las cuales una va a la exportación y tres quedan en el mercado interno. Tener un mercado interno tan fuerte, a diferencia de otras vitivinicultura del mundo, y que se mantenga con un leve crecimiento, genera sorpresa y alegría”, sostuvo en diálogo con Los Andes el presidente del INV, Martín Hinojosa.

En el caso de Bodegas Norton, los últimos cuatro meses han sido de un marcado crecimiento. “En el acumulado estamos un 27% arriba, total Vinos mercado interno, versus el 2021 (últimos cuatro meses). Principalmente lo atribuimos a varios factores socio-económicos y, en nuestro caso puntual, a los últimos lanzamientos que hemos estado realizando estos meses donde presentamos la nueva identidad visual de Norton, junto con la renovación de imagen de nuestras principales etiquetas. Entre ellas, Norton Malbec D.O.C., Altura -línea de vinos premium de Valle de Uco- y Cosecha Especial, nuestra línea de espumantes”, comentó Rafael Gracía, Director Comercial y de Marketing de la bodega.

Los números del vino en octubre de 2022

Conforme a las cifras de la entidad madre del vino argentino, en el décimo mes del año, todos los segmentos registraron una suba respecto al año anterior: los sin mención varietal aumentaron 4,6%; en los vinos varietales, el crecimiento fue de 18,6%; los vinos espumosos extendieron su senda alcista con un 25,7%; y otros vinos sumaron un 30,2%.

Si miramos el acumulado de enero a octubre de 2022, el panorama no es el mismo, ya que aquí los únicos con saldo positivo son los vinos varietales y los espumosos. Así, los sin mención varietal han bajado un 2,6% y otros vinos un 6,6%. En tanto, los varietales promedian un aumento del 11,1% y los espumosos del 29,2%.

Sobre el caso de los vinos varietales, Martín Hinojosa señaló: “Creo que el crecimiento responde a un cambio de hábito que se viene dando desde la pandemia. La clase media, sobre todo, ha decidido gastar, disfrutar el momento, no esperar. Esto ha alentado el consumo y hay estudios que demuestran que, pese a un contexto desfavorable, las personas han decidido disfrutar”.

Un argumento similar brindó García: “El consumidor argentino sabe de vinos y por ende busca calidad, pero principalmente notamos que post-pandemia comenzó una tendencia a ser selectivos y a elegir calidad por sobre cantidad. Durante ese período hubo más dinero y más tiempo en los hogares, lo que propició que el consumidor cuente con más información por un lado, y por el otro, aprendió a diferenciar, a ser más selectivo respondiendo a esta búsqueda de consumir mejor y disfrutar de darse gustos que antes no estaban en la orden de prioridades”.

Para Hinojosa, el crecimiento de los espumosos puede explicarse en este mismo motivo y planteó que esto ya es una tendencia que podría extenderse: “Creo que los espumosos van a tener un buen final de año, tanto en mercado interno como externo. No me gusta vaticinar, pero me animo a decir que vamos a tener una tendencia favorable”.

Rafael García sostuvo que esta es una tendencia que se repite en muchos países. “Aproximadamente en 20 de los 72 mercados en los que Norton exporta notamos que hay un crecimiento notorio en espumantes, sobre todo en Brasil, Estados Unidos, Asia y en Argentina también. Este crecimiento está dado por las nuevas propuestas que hay en el mercado, donde se logró responder a las necesidades de los consumidores desde excelentes propuestas en calidad, imagen e innovación”, dijo. En este sentido, resaltó el caso de la variedad de origen austríaco Güner Veltliner en vinos y espumantes, donde Norton es pionera.

Y además, agregó que se espera un aumento en el segmento: “La proyección para cerrar el año es de un crecimiento del 10%, y nuestros pronósticos a futuro son positivos: proyectamos de acá al 2027 un 64% de crecimiento acumulado”.

Qué envases de vinos eligen los argentinos

En el mes de octubre de 2022, el envase más utilizado ha sido la botella, con 65,4% del mercado. Este recipiente tuvo un crecimiento del 24,8% respecto al 2021. El otro que creció en este mes es la lata, con un 70,4%, sin embargo, solo representa el 0,2% del total. Asimismo, el tetra brik tuvo una baja del 10,6%, aunque sigue representando el 31%. Por su parte, la damajuana cayó un 0,5% (un 3,3% del total) y el bag in box tuvo un retroceso del 80,6% y una participación del 0,1%.

En el acumulado de los primeros diez meses, la botella ha crecido un 6,7% y representa un 62,6% de los despachos del año. El otro que creció este 2022 ha sido el bag in box, con un 7,7% de aumento respecto al 2021, aunque solo representa el 0,3%. El tetra brik ha tenido una baja del 2,9% (33,5% del total), la damajuana ha retrocedido un 7,5% (3,3% de participación) y la lata ha sido lo que más ha perdido con 37,4% menos que el año anterior (0,2% del total).

“Necesitamos hacer un esfuerzo mayor en promoción. Los envases tradicionales tienen ya una aceptación y un ingreso al mercado consolidado. Los nuevos envases necesitan de promoción”, señaló Hinojosa sobre la falta de consolidación de los nuevos envases. “Por ejemplo, con el boom del botellón en la pandemia, nos faltó un poco de esfuerzo promocional para mantenerlo. Lo mismo pasa con la lata, que surgió con un auge fuerte y ahora tenemos que apuntalar un poco más desde la promoción”, señaló.

Qué esperar para el cierre del 2022

El presidente de INV se mostró optimista con lo que pueda pasar en el último bimestre del año: “Desde mi apreciación personal y lo que he podido escuchar desde el sector, hay una fuerte tendencia a que noviembre y diciembre sean igual a estos últimos meses de crecimiento. Se ha hecho un esfuerzo importante y las ventas de Navidad y Año Nuevo son fuertes y la mayoría se empieza a stockear en noviembre. Esperamos que las fiestas empujen o al menos mantengan el consumo. Así, el mercado interno lograría compensar un poco la caída de las exportaciones”, declaró.

Por su parte, Rafael García de Norton, anticipó: “Esperamos una excelente temporada y un aumento del consumo porque habrá mayor oferta en el mercado. Por supuesto estamos atentos al contexto en relación a la inflación y a la cosecha entrante, pero con un pronóstico positivo. Mantener nuestros objetivos nos desafía a estar más atentos al consumidor y a sus necesidades, y trabajamos constantemente en propuestas que estén a la altura de sus expectativas”.