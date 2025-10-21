El vicepresidente de Bodegas de Argentina se va a otro sector

El vicepresidente de Bodegas de Argentina, Juan Schamber, deja su cargo para asumir la dirección ejecutiva de una importante cámara de hidrocarburos.

El vicepresidente de Bodegas de Argentina, Juan Schamber, dejará su cargo en la entidad para asumir la dirección ejecutiva de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Su designación completa la estructura de la cámara presidida por Carlos Ormachea y marca un cambio importante en su trayectoria profesional.

Schamber posee experiencia en comunicación estratégica y gestión corporativa, con antecedentes en Grupo Peñaflor, Urban, Coca-Cola, Petrobras y Pérez Companc. El relacionista públicos se enfocará en consolidar el posicionamiento de la CEPH como interlocutora de la industria del petróleo y gas en Argentina, dejando su rol en el sector vitivinícola.

image Juan Schamber, de Bodegas de Argentina a la CEPH La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos designó al licenciado Juan Schamber como su nuevo director ejecutivo. Según la información oficial, "junto al actual presidente de la entidad, Carlos Ormachea (chairman de Tecpetrol), Schamber asume la tarea de consolidar el posicionamiento de la CEPH como entidad interlocutora de la industria del petróleo y el gas en el país".

La comisión directiva con la que trabajará incluye a Pan American Energy en la vicepresidencia primera, YPF en la vicepresidencia segunda, Vista como secretaría general, Total en pro secretaría, Pampa Energía en tesorería y Pecom en revisión de cuentas. Las vocalías estarán a cargo de Chevron, Pluspetrol, Shell, Capsa, Phoenix, Harbour Energy y Petroquímica Comodoro Rivadavia.