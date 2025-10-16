Concurso Guarda 14: jurados de renombre evaluaron vinos a ciegas en Mendoza

En el elegante entorno del Hotel Diplomatic, se desarrolló esta mañana la sesión de cata a ciegas del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14, organizado por Diario Los Andes y dirigido técnicamente por la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi.
Cata a ciegas: protocolo y normas internacionales
El certamen —que se rige por las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV)— avanza con una metodología que prioriza la transparencia, la trazabilidad y la imparcialidad en cada evaluación. Durante la sesión, los jurados analizaron las muestras sin conocer su identidad. Las botellas de distintas bodegas llegaron cubiertas, sin cápsulas ni etiquetas, en empaques uniformes que impidieron su reconocimiento visual.
En un clima de concentración y profesionalismo, los jurados evaluaron muestras bajo estrictas normas OIV.
La cata a ciegas reafirmó el compromiso del certamen con la transparencia y la excelencia enológica.
Las normas de la OIV establecen, además, que los jurados no pueden acceder a las salas donde se abren y codifican las botellas, garantizando una cadena de anonimato inviolable. El protocolo también limita la cantidad de degustaciones por jornada , asegurando condiciones sensoriales óptimas. Este nivel de sistemática busca blindar el proceso frente a influencias externas y asegurar igualdad de condiciones para todas las muestras.
Un jurado heterogéneo y de excelencia
Uno de los sellos distintivos del concurso es la idoneidad y prestigio de su jurado. La edición 2025 reunió a especialistas de reconocido prestigio, entre enólogos de excelentes bodegas, ingenieros agrónomos, sommeliers y comunicadores del vino, provenientes de distintas provincias argentinas y del extranjero.
Entre las figuras destacadas presentes del mundo del vino y las bodegas se encuentran Walter Bressia, Sergio Coria, Fabricio Portelli, Mariano Di Paola y Silvio Alberto, referentes indiscutidos del mundo del vino y las bodegas, que aportaron su experiencia y mirada técnica a la jornada de evaluación.
Bajo la dirección de Cristina Pandolfi, el panel trabajó de manera coordinada, asegurando el cumplimiento estricto de los estándares internacionales y la coherencia metodológica en todas las etapas de la cata. “La diversidad y experiencia de los jurados jerarquiza al certamen y garantiza resultados de calidad técnica y credibilidad profesional”, destacó Pandolfi durante la jornada.
Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, y Silvio Alberto, de Bodegas Bianchi, participaron del panel de jurados del Concurso Guarda 14.
Pedro Pelegrina, de Bodega Casa Montes, y Daniel Ekkert, enólogo de Bodega Xumek, fueron parte del equipo de jurados que evaluó las muestras de la edición 2025.
El enólogo cordobés Gabriel Campana junto a Rodolfo Griguol, enólogo jefe de Cooperativa La Riojana, participaron de la jornada de degustación.
Cristina Pandolfi junto a la licenciada Graciela Reta, docente de la Universidad de La Rioja, compartieron su mirada técnica en la evaluación de las muestras.
Carlos Catania, miembro de la Academia Argentina de la Vid y el Vino, y Mariano Di Paola, enólogo de Rutini Wines, integraron el jurado de expertos.
Gerardo Pereyra, de Bodega Gamboa (Campana, Buenos Aires), y la sommelier Sofía Maglione participaron de la sesión de cata bajo normas OIV.
Cristina Pandolfi y Fabricio Portelli, dos referentes del vino argentino, coincidieron en el valor de la transparencia en la cata a ciegas del Concurso Guarda 14.
Marisol de la Fuente junto a Cristina Pandolfi, directora técnica del concurso, durante la jornada de cata a ciegas en el Hotel Diplomatic.
Copas, planillas digitales y rigor técnico: así se vivió la jornada de evaluación en el Hotel Diplomatic.
Una jornada de trabajo compartido entre enólogos, sommeliers y comunicadores del vino.
Cristina Pandolfi acompañada de destacados referentes del vino argentino, que participaron de la sesión de cata a ciegas del Concurso Guarda 14.
Cristina Pandolfi, al frente de la dirección técnica del certamen, compartió la jornada de evaluación con reconocidos profesionales del vino argentino.
Profesionalismo y pasión por el vino argentino en la edición 2025 del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14.
Próxima cita: gala de premiación el 6 de noviembre
Los resultados finales del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14 se conocerán el 6 de noviembre, en una gala de premiación que distinguirá a los vinos y espirituosas ganadores con medallas Gran Oro, Oro y Plata.
El evento reunirá a productores, comunicadores y referentes del sector vitivinícola, en un cierre que celebrará la excelencia, la transparencia y el espíritu innovador de esta edición.