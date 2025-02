Estos son los cinco enólogos mendocinos con mayor reconocimiento en el exterior

La prestigiosa lista de los 100 mejores enólogos del mundo de The Drink Bussines incluyó a cinco referentes mendocinos , un honor que destaca su talento, pero que también reafirma el potencial de Mendoza como una de las grandes regiones vitivinícolas del mundo.

Desde una mirada más amplia, Alejandro Vigil, Winemaker Catena Zapata y copropietario Bodega Aleanna, lo considera un premio a la industria vitivinícola argentina en su conjunto: "Creo que más que un reconocimiento individual es un reconocimiento a una región y un trabajo que se viene realizando de hace muchos años donde ponen en valor básicamente Argentina vitivinícola".

Por su parte, Ernesto Bajda, también de Catena Zapata, coincidió en la relevancia de este logro para el posicionamiento del vino argentino: "La verdad que es un honor y un orgullo, pensando también en la Argentina, en la industria vitivinícola argentina, que en el mundo es relativamente reciente. Esto nos pone siempre entre los mejores".

En sintonía con la misma pregunta Daniel Pi, enólogo de Bemberg Estate Wines declaró: "Este reconocimiento obviamente que es una cosa que me llena de orgullo y sobre todo llena de orgullo al equipo, porque no es solo una persona la que es responsable de la vinificación, sino que hay un equipo muy grande de gente, entre los ingenieros agrónomos, viticultores, digamos así, y la gente que trabaja en la bodega. Yo hago transmisible este reconocimiento a todos ellos, porque ellos son corresponsables de que todo esto suceda. Es un gran orgullo, reitero, para mí y para todo el equipo, y entiendo que también que hayan enólogos de Argentina en este reconocimiento es importante para la industria."

La clave del éxito en la enología

El camino hacia la excelencia en la enología está marcado por diversos factores, desde la experiencia hasta el trabajo en equipo. Para Silvio Alberto, la colaboración es esencial: "Quiero destacar el trabajo en equipo con todos mis colegas en la bodega. Creo que sin un trabajo en equipo no hay posibilidad de obtener este reconocimiento".

Gustavo Rearte enfatizó la importancia de la ciencia y el conocimiento preciso del viñedo: "Creo que tener el detalle y sobre todo la paciencia de entender que la uva debe ser cosechada en un momento justo y que tener un equipo total que pueda acompañar la sabores y la calidad del vino, nos ayuda a poder expresar desde el vino que es Altamira 2021 todo su potencial".

Gustavo Rearte.jpg

Alejandro Vigil considera que no hay una única clave, sino un conjunto de factores que incluyen la trayectoria y el entendimiento del territorio: "No hay un aspecto particular que se tenga en cuenta para lograr un reconocimiento de este tipo, sino más bien hay un punto que tiene que ver con la trayectoria y el conocimiento de nuestra zona. Sin lugar a dudas, vuelvo a insistir con lo primero, que la Argentina vitivinícola nos permite estar a la altura de cualquier lugar del mundo y ser reconocidos".

Desde su perspectiva, Ernesto Bajda resalta la importancia de la formación continua y el aprendizaje constante: "Fundamentalmente es la filosofía nuestra del equipo. Durante estas 23 cosechas ha sido de apertura permanente al aprendizaje, para estar todo el tiempo, nunca dejar de estudiar, nunca dejar de investigar, para tratar de entender cuál es la mejor forma de representar al Malbec".

Daniel Pi, por su parte destacó el trabajo en equipo y el conocimiento: "Evidentemente que lo que ha sido clave, un poco reiterándome sobre la respuesta anterior, es el trabajo en equipo, pero también el conocimiento que tenemos sobre las distintas regiones. Los vinos de Bemberg Estate Wines son vinos de parcela, vinos que hemos seleccionado a lo largo de muchos años de investigación y trabajo en conjunto para poder mostrar la peculiaridad que tienen cada uno de ellos. Hoy estoy convencido de que no hay vino de mala calidad. Sí creo que hay vinos diferentes, peculiares, distintos. Y lo que hemos tratado de hacer es buscar esa identidad, esa distinción en nuestros vinos y tratar de comunicarlos al mundo para que se entienda el lugar, tratar de embotellar el paisaje.

Los vinos que brillaron en el reconocimiento

Cada uno de estos enólogos elaboró vinos que lograron reconocimiento internacional y que expresan de manera única su origen.

Silvio Alberto destacó la singularidad del Enzo Bianchi Gran Malbec 2021: "Es un Malbec con características propias, que lo identifica muy bien. Es un cuartel perfecto, que naturalmente da vinos con características excepcionales. Chacayes para mí ya tiene un carácter propio, en donde vos hay piedra, arena, ese lugar agresivo en donde crece la planta de vino, y de donde puede después lograr extraer toda esa potencia y esa energía para lograr vinos realmente increíbles con color, con nariz, con fruta".

Gustavo Rearte habló sobre Altamira 2021 y su capacidad para capturar la esencia del terroir: "Para nosotros el Altamira 2021 es la expresión de altura que tiene a Chaval Ferrer en el año 2021. Adaptar toda la esencia de la añada y sobre todo las características que tiene este suelo que nos representa desde hace muchos años".

Alejandro Vigil destacó la importancia de El Enemigo Cabernet Franc en la evolución de este varietal en Argentina: "El Enemigo Cabernet Franc es un vino que dio en cierta medida el puntapié inicial para la historia que hoy estamos viviendo con el Cabernet Franc. Si bien existían una serie de Cabernet Franc varietales en Mendoza, creo que por algún motivo se distinguió Enemigo y comenzó una era del Cabernet Franc para Argentina que es muy interesante porque da también un aspecto de diversidad que hasta el momento teníamos muy poco".

Check In: Alejandro Vigil (Enólogo) Check In: Alejandro Vigil (Enólogo)

Ernesto Bajda explicó qué hace especial al Catena Zapata Malbec Argentino 2022: "El Malbec Argentino representa la intensidad, la frescura del Malbec, pero a su vez el potencial de añejamiento y la complejidad que se puede volver un Malbec cuando pase el tiempo".

En contra parte, Daniel Pi también expresó su orgullo por los vinos que fueron seleccionados: "Podemos hablar de los dos vinos que fueron seleccionados por este panel de reconocidos críticos en degustaciones a ciegas. En el caso del Malbec, que proviene de un valle cordillerano en el sur de la provincia de San Juan, se llama Valle de Pedernal, este valle está a 1450 metros de altura. En el caso del Cabernet Sauvignon, viene del Valle de Cafayate. Está a 1750 metros de altura. Creo que si uno pone en un line-up Cabernet de todas partes del mundo, este Cabernet que viene de los Valles Calchaquíes fácilmente es identificable. Y otra vez, entonces, lo que hemos logrado con este vino, todo el equipo, es sintetizar el carácter del Cabernet Sauvignon de Cafayate".

La influencia del terroir en la identidad del vino

La relación entre el viñedo y el vino es un pilar fundamental en la enología. Silvio Alberto describió cómo el suelo y las condiciones extremas influyen en la calidad de la vid: "Cuando haces una caricata vas recorriendo el viñedo, en donde hay piedra, arena, ese lugar agresivo en donde crece la planta de vino, y de donde puede después lograr extraer toda esa potencia y esa energía".

Para Gustavo Rearte, la altitud y la antigüedad de los viñedos son factores decisivos: "En el caso de este Malbec influye el 100%, la altura que tiene este vino cercano a 2.850 metros de altura, también la longevidad que tiene este vino plantado en 1950 y sobre todo la complejidad que tiene este suelo".

Alejandro Vigil subrayó la capacidad del Malbec y el Cabernet Franc para reflejar su origen: "El terroir, sin lugar a dudas, tiene una importancia fundamental. Yo digo que el Cabernet Franc y el Malbec tienen esa posibilidad de ser totalmente transparentes al sitio y muestran el carácter del sitio más que del varietal".

Ernesto Bajda explicó cómo trabajan con viñedos de diferentes características para potenciar el Malbec: "Para el Malbec Argentino usamos dos viñedos: el viñedo Angélica en Lunlunta, con cepas de 120 años, y el viñedo Nicacia en Altamira, que representa lo más actual del Malbec".

7X1A1888.jpg

En esa misma línea, Daniel Pi enfatizó el rol clave del trabajo humano en la expresión del terroir: "El terroir es todo y es nada sin el trabajo del hombre, el terroir es la expresión del suelo, el clima, del paisaje, digamos así, la variedad y su comportamiento en ese entorno, pero sin la actividad humana eso sería impensado".

El futuro de los varietales argentinos en el mundo

El Malbec continúa siendo el emblema del vino argentino en el mercado internacional, pero los enólogos coinciden en que aún hay mucho por explorar. Silvio Alberto cree en la importancia de seguir innovando: "Creo que el Malbec es y será nuestra bandera insignia que va a ser acompañado sin duda por otros varietales, pero tenemos que seguir trabajando en lograr Malbec con características distintivas para seguir sorprendiendo al consumidor".

Gustavo Rearte vislumbra un futuro prometedor: "Lo veo muy interesante y sobre todo para vinos que deciden expresar su terruño, expresar todo el significado de pertenecer a un suelo que con el paso de los años va a seguir intensificando todas sus características".

Alejandro Vigil considera que todavía hay mucho por descubrir: "El Cabernet Franc recién comienza, tenemos un gran futuro por delante. Hay que seguir cultivando, tenemos pocas hectáreas. Y eso nos va a dar una posibilidad también de entender qué pasa en distintas zonas. El Cabernet Franc tiene todavía mucho para dar".

En este contexto, Ernesto Bajda enfatiza el potencial sin explotar: "Tenemos mucho por delante, porque hay zonas que todavía no están exploradas, hay zonas que se están empezando a conocer. Estamos empezando a poder evaluar Malbecs que tienen 20, 25 años, o 30 años, que siguieron con el fin de poder entender a futuro cómo se iba a comportar. A nivel terroir, tenemos mucho por delante".

Los Andes.jpg Daniel Pi, enólogo Bemberg Estate Wines. (Foto: La Nación)

Por último, Daniel Pi analizó los desafíos actuales y futuros: "Voy a hablar del futuro de nuestra vitivinicultura en general, más que de estas variedades, que son variedades de nicho muy particulares para gente que entiende, que conoce, básicamente gente conocedora y exploradora. Pero en general la industria del vino argentina está pasando, como pasa con toda la industria del vino a nivel global, por una marcada crisis, una caída del consumo y creo que la mejor solución para todo esto es ofrecer productos de muy alta calidad y poder mostrar estas identidades. Yo espero que esto cambie y obviamente que Argentina, como un lugar exótico que es, podamos revertir esta situación y en conjunto con los otros países productores poder superar este momento difícil que está atravesando la industria."