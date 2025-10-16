Vinos, innovación y excelencia: así comenzó el concurso Guarda14

Bajo la dirección técnica de la ingeniera Cristina Pandolfi y la organización de Diario Los Andes, el Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14 dio inicio con una cena en Bosco Restaurante.

Productores, sommeliers y comunicadores participaron de la cena apertura del concurso.

El encuentro reunió a productores, enólogos, sommeliers y periodistas especializados, quienes dieron inicio al certamen que premia la excelencia del vino argentino bajo normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV).

Tecnología e innovación al servicio de una cata justa y profesional Durante la velada, Pandolfi brindó la bienvenida oficial y presentó la plataforma digital que será la herramienta central del concurso, garantizando transparencia, trazabilidad y profesionalismo en cada una de las evaluaciones.

GUARDA- Foto 2 Cristina Pandolfi dio la bienvenida oficial y presentó la plataforma digital que asegura la transparencia del concurso. Los Andes/ Marcelo Álvarez “Este sistema digital nos permite optimizar el proceso de cata, evitar errores y registrar en tiempo real cada decisión técnica, siguiendo los estándares internacionales”, explicó Pandolfi ante los jurados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) La sesión también incluyó una instancia de on-boarding para que los participantes se familiarizaran con la app, sus funcionalidades y las recomendaciones previas al inicio de las degustaciones.

GUARDA- Foto 4 Los jurados realizaron el on-boarding para conocer la nueva herramienta de evaluación. Los Andes/ Marcelo Álvarez La cena, en un ambiente distendido y de camaradería, marcó el punto de partida de un concurso que crece año a año, consolidándose como uno de los más prestigiosos de la industria vitivinícola argentina.